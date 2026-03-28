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Lynas Aktie: Strategischer Millionen-Pakt ( Finanztrends)

28.03.2026, 2815 Zeichen

Der globale Wettlauf um kritische Rohstoffe abseits der chinesischen Dominanz geht in die nächste Runde. Mit einem neuen Rahmenabkommen sichert sich der Produzent Lynas Rare Earths nicht nur zusätzliche Verarbeitungskapazitäten in Asien, sondern festigt die Partnerschaft durch gegenseitige Finanzspritzen. Der am Donnerstag verkündete Deal mit LS Eco Energy markiert einen entscheidenden Schritt in der Wertschöpfungskette für Hochtechnologie-Metalle.

Vom Oxid zum fertigen Metall

Im Zentrum der Vereinbarung steht der Bau einer neuen Produktionsstätte in Vietnam, deren Errichtung LS Eco Energy übernimmt. Dort sollen künftig die von Lynas gelieferten Seltene-Erden-Oxide zu fertigen Metallen verarbeitet werden. Diese Materialien sind unverzichtbar für Permanentmagnete, die in Elektroautos und erneuerbaren Energietechnologien zum Einsatz kommen.

Zunächst liegt die Priorität auf der Produktion von Samarium. Langfristig umfasst die Planung jedoch auch schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium sowie Neodym-Praseodym (NdPr). Lynas rückt durch diesen Ausbau der Verarbeitungskapazitäten deutlich näher an die industriellen Endabnehmer heran.

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An der Börse spiegelt sich die operative Entwicklung der letzten Monate deutlich wider. Mit einem Kurszuwachs von gut 63 Prozent seit Jahresbeginn notiert das Papier aktuell bei 11,71 Euro und hält damit einen komfortablen Abstand von über 38 Prozent zu seiner 200-Tage-Linie.

Mit der schrittweisen Entwicklung der vietnamesischen Anlage verschiebt Lynas sein Geschäftsmodell weiter in Richtung Endprodukt. Die geplante Ausweitung der Produktion von Samarium auf die komplexeren schweren Seltenen Erden bildet nun den konkreten Fahrplan, um sich als vollständig integrierter Zulieferer für die westliche Automobil- und Energieindustrie zu etablieren.

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    Autor: Finanztrends

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