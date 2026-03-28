Lynas Aktie: Strategischer Millionen-Pakt ( Finanztrends)

28.03.2026, 2815 Zeichen

Der globale Wettlauf um kritische Rohstoffe abseits der chinesischen Dominanz geht in die nächste Runde. Mit einem neuen Rahmenabkommen sichert sich der Produzent Lynas Rare Earths nicht nur zusätzliche Verarbeitungskapazitäten in Asien, sondern festigt die Partnerschaft durch gegenseitige Finanzspritzen. Der am Donnerstag verkündete Deal mit LS Eco Energy markiert einen entscheidenden Schritt in der Wertschöpfungskette für Hochtechnologie-Metalle.

Vom Oxid zum fertigen Metall

Im Zentrum der Vereinbarung steht der Bau einer neuen Produktionsstätte in Vietnam, deren Errichtung LS Eco Energy übernimmt. Dort sollen künftig die von Lynas gelieferten Seltene-Erden-Oxide zu fertigen Metallen verarbeitet werden. Diese Materialien sind unverzichtbar für Permanentmagnete, die in Elektroautos und erneuerbaren Energietechnologien zum Einsatz kommen.

Zunächst liegt die Priorität auf der Produktion von Samarium. Langfristig umfasst die Planung jedoch auch schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium sowie Neodym-Praseodym (NdPr). Lynas rückt durch diesen Ausbau der Verarbeitungskapazitäten deutlich näher an die industriellen Endabnehmer heran.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lynas Rare Earths ?

Finanzielle Verflechtung und Marktreaktion

Um die langfristige Ausrichtung der Kooperation zu unterstreichen, verflechten sich beide Unternehmen auch finanziell. Geplant ist ein gegenseitiges Investment in Höhe von jeweils rund 30 Millionen Australischen Dollar über wandelbare Finanzinstrumente. Dieser Schritt fügt sich nahtlos in die weltweiten Bestrebungen ein, Lieferketten robuster zu gestalten und die Abhängigkeit von einzelnen asiatischen Großmächten zu verringern.

An der Börse spiegelt sich die operative Entwicklung der letzten Monate deutlich wider. Mit einem Kurszuwachs von gut 63 Prozent seit Jahresbeginn notiert das Papier aktuell bei 11,71 Euro und hält damit einen komfortablen Abstand von über 38 Prozent zu seiner 200-Tage-Linie.

Mit der schrittweisen Entwicklung der vietnamesischen Anlage verschiebt Lynas sein Geschäftsmodell weiter in Richtung Endprodukt. Die geplante Ausweitung der Produktion von Samarium auf die komplexeren schweren Seltenen Erden bildet nun den konkreten Fahrplan, um sich als vollständig integrierter Zulieferer für die westliche Automobil- und Energieindustrie zu etablieren.

Anzeige

Lynas Rare Earths-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lynas Rare Earths-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Lynas Rare Earths-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lynas Rare Earths-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lynas Rare Earths: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(28.03.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)