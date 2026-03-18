EU-KI-Verordnung: Neue Fristen, alte Hürden ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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18.03.2026, 5266 Zeichen
Die EU verschafft Unternehmen mehr Zeit für die Umsetzung der strengen KI-Verordnung – doch die zentrale Herausforderung bleibt unverändert. Die umfassende Dokumentation interner Geschäftsprozesse wird zum entscheidenden Engpass für die Compliance.
Strategische Verschiebung: Atempause bis Ende 2027
Der EU-Rat hat am 18. März 2026 einen Verhandlungsvorschlag vorgelegt, der die Fristen für Hochrisiko-KI-Systeme deutlich nach hinten verschiebt. Statt August 2026 treten die Regeln nun am 2. Dezember 2027 für eigenständige Systeme und am 2. August 2028 für in Produkte eingebettete KI in Kraft. Auch die Einrichtung nationaler KI-Testsandboxen wurde auf Dezember 2027 verschoben.
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Hintergrund ist der Wunsch, Entwicklern, Normungsgremien und Behörden mehr Vorbereitungszeit zu geben. Die EU-Kommission soll zusätzliche Leitlinien erarbeiten, um den Aufwand für die Wirtschaft zu minimieren. Doch Rechtsexperten warnen: Die Kernpflicht zur lückenlosen Prozessdokumentation bleibt in voller Härte bestehen. Die gewonnene Zeit ist keine Gnadenfrist, sondern muss für umfangreiche interne Audits genutzt werden.
Die wahre Hürde: Prozessdokumentation als Flaschenhals
Das Herzstück der Verordnung für Hochrisiko-Systeme sind die Artikel 8 bis 15. Sie verlangen eine grundlegende Überholung der Art und Weise, wie Unternehmen ihre digitalen und operativen Abläufe nachverfolgen. Anbieter und Nutzer von KI müssen umfangreiche Risikomanagementsysteme etablieren, strenge Daten-Governance gewährleisten und erschöpfende technische Dokumentation vorhalten.
Compliance-Spezialisten betonen: Bevor ein Unternehmen überhaupt klassifizieren kann, ob sein KI-System als hochriskant gilt – etwa als Sicherheitskomponente in kritischer Infrastruktur –, muss es seine bestehenden Geschäftsprozesse präzise und dokumentiert verstehen. Die Gesetzgebung fordert transparente Aufzeichnungen und Protokolle, um menschliche Aufsicht und Systemgenauigkeit nachzuweisen. Unternehmen ohne ausgereifte Prozessdokumentation werden sich nicht konform erklären können. Ihre digitale Transformation droht an dieser Hürde zu scheitern.
Doppelbelastung und der Zwang zum Dauer-Audit
Die Dokumentationslast wird durch überlappende Regelwerke noch verstärkt. Hersteller, die KI in Robotik einsetzen, müssen die Anforderungen der KI-Verordnung mit dem EU-Maschinenverordnung abgleichen. Finanz- und Versicherungsinstitute stehen vor der Aufgabe, ihre KI-Prozessdokumentation mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) in Einklang zu bringen, der ebenfalls hohe operative Transparenz verlangt.
Hinzu kommt: Traditionelle Stichproben-Audits reichen für dynamische KI-Systeme nicht mehr aus. Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) hat im Januar 2026 mit ETSI TS 104 008 einen neuen Standard für kontinuierliche konformitätsbezogene Bewertungen vorgelegt. Da KI-Systeme durch Neutraining und Daten-Updates evolvieren, muss auch die Dokumentation dynamisch sein. Unternehmen sind gezwungen, statische Compliance-Akten zugunsten lebendiger Prozessdokumentationssysteme aufzugeben.
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Hohe Strafen und strategische Weichenstellung
Die finanziellen Risiken bei Nichteinhaltung sind immens. Verstöße gegen die Anforderungen für Hochrisiko-Systeme können bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes kosten – je nachdem, welcher Betrag höher ist.
Unternehmensberater raten daher, sofort mit der technischen Dokumentation für alle bekannten Hochrisiko-Systeme zu beginnen, ohne auf vollständige KI-Inventare zu warten. Dies erfordert die Koordination übergreifender Teams aus Rechtsabteilung, Technik, Betrieb und Einkauf. Zudem müssen Architekturen für die menschliche Aufsicht überprüft und nötigenfalls neu gestaltet werden. Die Dokumentationspflicht erzwingt letztlich eine höhere digitale Reife: Europäische Unternehmen müssen ihre internen Abläufe strukturierter verstehen denn je.
Ausblick: Abstimmung im Sommer 2026
Das Europäische Parlament wird voraussichtlich im Juni 2026 über die Vorschläge des Rates abstimmen. Die offizielle Veröffentlichung der geänderten Verordnung wird für Juli 2026 erwartet. Parallel dazu wird das neue Europäische KI-Amt weitere Leitlinien, insbesondere zu Allzweck-KI-Modellen, veröffentlichen.
Die kommenden 16 Monate müssen Unternehmen konsequent für den Aufbau automatisierter Dokumentations-Workflows und kontinuierlicher Audit-Fähigkeiten nutzen. Wer diese Frist strategisch nutzt, um die Prozessdokumentation zu meistern, wird ab Ende 2027 nicht nur compliant sein, sondern auch strukturell besser auf künftige KI-Innovationen vorbereitet.
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