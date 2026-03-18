Xtrackers USD Green Bond ETF: Neue Impulse ( Finanztrends)

18.03.2026, 3338 Zeichen

Der Markt für grüne US-Unternehmensanleihen zeigt sich im ersten Quartal 2026 stabil, getrieben durch den massiven Finanzierungsbedarf für KI-Rechenzentren und Infrastrukturprojekte. Für Anleger im währungsgesicherten Xtrackers USD Corporate Green Bond ETF rücken nun die anstehenden Index-Anpassungen Ende März in den Fokus. Während die Emissionsvolumina nach volatilen Vorjahren eine Bodenbildung vollziehen, verlagern sich die Schwerpunkte innerhalb des Portfolios.

Treiber aus dem Technologiesektor

Unternehmen nutzen verstärkt grüne Finanzierungsinstrumente, um den Ausbau von Erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung voranzutreiben. Ein besonders dynamischer Treiber im US-Dollar-Raum ist derzeit der enorme Energiehunger von KI-gesteuerten Rechenzentren. Dieser Trend sorgt für eine kontinuierliche Pipeline neuer Green Bonds, die vor allem aus dem Technologie- und Versorgungssektor stammen.

Für die Euro-gehedgte Anteilsklasse des ETFs bleibt die Zinsdifferenz zwischen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank ein zentraler Faktor. Diese Differenz bestimmt maßgeblich die Kosten für die integrierte Währungssicherung, die Anleger vor Schwankungen des US-Dollars schützen soll.

Termine und Portfolio-Entwicklungen

In den kommenden Wochen stehen für den ETF wichtige Termine und marktseitige Entwicklungen an, die das Risikoprofil beeinflussen könnten:

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Index-Rebalancing: Ende März 2026 erfolgt die reguläre Neugewichtung des zugrunde liegenden Bloomberg MSCI Index.

Ende März 2026 erfolgt die reguläre Neugewichtung des zugrunde liegenden Bloomberg MSCI Index. Emissionskalender: Große Finanzinstitute und Agenturen wie die KfW haben für das erste Halbjahr 2026 umfangreiche Green-Bond-Programme angekündigt.

Große Finanzinstitute und Agenturen wie die KfW haben für das erste Halbjahr 2026 umfangreiche Green-Bond-Programme angekündigt. Bonitäts-Monitoring: Da der Index ausschließlich auf Investment-Grade-Papiere setzt, führen Rating-Migrationen im US-Markt unmittelbar zum Ausschluss betroffener Emittenten beim nächsten Rebalancing.

Kostenstruktur und Reinvestition

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr positioniert sich der Xtrackers-ETF wettbewerbsfähig gegenüber anderen ESG-konformen Rentenprodukten. Der Fonds nutzt ein physisches Sampling-Verfahren. Dabei wird eine repräsentative Auswahl der Indexbestandteile gehalten, um die Effizienz zu steigern und Liquiditätsengpässe im spezialisierten Markt für grüne Anleihen zu umgehen.

Sämtliche Kuponzahlungen werden innerhalb dieser thesaurierenden Anteilsklasse automatisch reinvestiert. Die anstehende Neugewichtung Ende März wird zeigen, wie stark neue Großemissionen aus dem Energie- und Telekommunikationssektor die Gewichtungen im Portfolio verschieben.

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(18.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

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