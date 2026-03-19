BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 3636 Zeichen
Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) hat eine europaweite Ausschreibung für die Gebäudereinigung ihres Verwaltungszentrums in Gera veröffentlicht. Bis zum 13. April 2026 können sich Dienstleister um den mehrjährigen Auftrag bewerben. Das Besondere: Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle.
Statt auf den billigsten Anbieter setzt die Unfallversicherung auf realistische Arbeitsbedingungen. Für die tägliche Unterhaltsreinigung zählt die angebotene Reinigungszeit zu 60 Prozent in die Bewertung – der Preis nur zu 40 Prozent. Ein klares Signal gegen Lohndumping und überhastete Arbeit.
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Zwei Lose für maximale Fachkompetenz
Die Ausschreibung ist in zwei separate Bereiche unterteilt. Los 1 umfasst die komplette Unterhaltsreinigung des Verwaltungsgebäudes in der Bahnhofstraße 22. Dazu gehören Büros, Flure und Sanitäranlagen.
Los 2 betrifft ausschließlich die Glas- und Fensterreinigung. Durch die Trennung können sich spezialisierte Fensterputzbetriebe unabhängig von großen Facility-Management-Konzernen bewerben. Der vergebene Vertrag läuft zunächst zwei Jahre und kann verlängert werden.
Strenge Vergabekriterien als Vorbildfunktion
Die detaillierten Bewertungskriterien sind kein Zufall. Als gesetzliche Unfallversicherung für den Handel und die Warenlogistik trägt die BGHW Verantwortung für rund 4,3 Millionen Versicherte. Sie muss in Sachen Arbeitssicherheit mit gutem Beispiel vorangehen.
„Eine Institution, die Arbeitsunfälle verhindern soll, kann bei der Sicherheit und Hygiene der eigenen Standorte keine Kompromisse machen“, erklärt ein Branchenkenner. Ausreichende Reinigungszeiten bedeuten weniger körperliche Belastung und Stress für das Putzpersonal – ein direktes Ziel der Gesundheitsprävention.
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Bewerber müssen ihre finanzielle Stabilität nachweisen und eine Haftpflichtversicherung von mindestens 500.000 Euro pro Schadensfall vorhalten. Drei Referenzen für vergleichbare Projekte sind Pflicht. Bei Unregelmäßigkeiten wie Absprachen droht sofortige Disqualifikation.
Paradigmenwechsel in der öffentlichen Beschaffung?
Die Ausschreibung kommt zu einer Zeit, in der die Qualität von Dienstleistungen und faire Arbeitsbedingungen in der öffentlichen Vergabe immer stärker gewichtet werden. Marktbeobachter sehen in der BGHW-Ausschreibung einen möglichen Trendsetter.
„Eine 60-Prozent-Gewichtung der Arbeitszeit ist ein starkes Zeichen“, so ein Analyst. „Öffentliche Auftraggeber, die realistische Arbeitsbedingungen über den Billigpreis stellen, zwingen die gesamte Branche zum Umdenken.“ Das fördere Investitionen in Ausbildung, bessere Ausrüstung und faire Löhne.
Nach dem Bewerbungsschluss am 13. April beginnt die detaillierte Prüfung durch die BGHW. Der weitere Zeitplan sieht eine nahtlose Übergabe nach Abschluss der aktuellen Verträge vor. Gera könnte so zum Vorzeigeprojekt für eine öffentliche Beschaffung werden, die wirtschaftliche Verantwortung mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards vereint.
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