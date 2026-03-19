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Blackrock Silver Aktie: Entscheidung rückt näher ( Finanztrends)

19.03.2026, 2570 Zeichen

Das Tonopah-West-Projekt in Nevada steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Bis zum Ende des ersten Quartals 2026 sollen zentrale technische Berichte klären, wie viel Silber und Gold tatsächlich im Boden schlummern. Für Anleger geht es jetzt um die Frage, ob die jüngsten Bohrungen die hohen Erwartungen an das Ressourcenvolumen erfüllen können.

Geologische Daten im Fokus

Der Fokus liegt in den kommenden Wochen fast ausschließlich auf der Zusammenführung neuer Explorationsdaten. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) soll zeigen, inwieweit die letzten Erweiterungsbohrungen das bekannte Vorkommen vergrößert haben. Diese Zahlen bilden das unverzichtbare Fundament für die anschließende wirtschaftliche Bewertung des Standorts.

Neben der reinen Geologie spielt der regulatorische Fortschritt eine wesentliche Rolle. Im Walker Lane Trend stehen wichtige Umwelt- und Betriebsgenehmigungen aus. Erst wenn diese vorliegen, kann der Übergang von der Exploration zur tatsächlichen Erschließung des Projekts konkretisiert werden.

Wirtschaftlichkeit auf dem Prüfstand

Die für Ende März erwartete vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) wird erstmals systematische Projektionen zu Fördermengen und Investitionskosten liefern. Hier wird sich zeigen, ob die logistischen Vorteile Nevadas ausreichen, um das Projekt profitabel zu betreiben. Marktteilnehmer achten dabei besonders darauf, ob die geologischen Modelle mit den technischen Planungen übereinstimmen.

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An der Börse herrscht derzeit eine abwartende, teils nervöse Stimmung. Die Aktie verlor heute rund 9,6 % an Wert und setzt damit den kurzfristigen Abwärtstrend der letzten sieben Tage fort. Trotz dieser Korrektur notiert das Papier auf Sicht von zwölf Monaten mit einem Plus von über 216 % noch immer auf einem hohen Niveau.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2026 müssen die Ergebnisse der MRE und PEA vorliegen. Diese Dokumente werden darüber entscheiden, ob das Projektpotenzial groß genug ist, um künftige Entwicklungsstufen und weitere Investitionen zu rechtfertigen.

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(19.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

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