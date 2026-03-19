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SF6-Verbot 2026: Neue Risiken für Mittelspannungstechniker ( Finanztrends)

19.03.2026, 4283 Zeichen

Ab 2026 verbietet die EU das extrem klimaschädliche Isoliergas Schwefelhexafluorid in neuen Mittelspannungsanlagen. Dieser Technologieschub stellt Netzbetreiber und Industrie vor massive Sicherheitsherausforderungen – und macht spezielle Schulungen überlebenswichtig.

Technologiewandel: Vom Standardgas zur „großen Feldstudie“

Jahrzehntelang galt Schwefelhexafluorid (SF6) als unverzichtbarer Isolierstoff in Schaltanlagen. Doch sein Treibhauspotenzial ist über 23.000-mal höher als das von CO₂. Seit dem 1. Januar 2026 ist der Einsatz in neuen Anlagen bis 24 Kilovolt daher EU-weit verboten. Die Branche setzt nun auf Alternativen wie gereinigte Luft oder Gasgemische.

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Doch dieser Wechsel hat Tücken: Die neuen, kompakten Anlagen verhalten sich unter thermischer und elektrischer Belastung anders als ihre Vorgänger. Experten sprechen von einer „großen Feldstudie“ im laufenden Betrieb. Für Techniker bedeutet das: Sie müssen nicht nur die neuen Systeme warten, sondern auch Alt-Anlagen mit SF6 identifizieren können. Denn bestehende Installationen sind bis zu Wartungsverboten 2035 noch geschützt.

Schaltberechtigung: Kein einmaliges Abzeichen, sondern Daueraufgabe

In Deutschland ist das Arbeiten an Mittelspannungsanlagen über 1.000 Volt streng reglementiert. Nur speziell geschultes und autorisiertes Personal darf Schalthandlungen vornehmen. Die gesetzliche Grundlage bilden die DGUV Vorschrift 3, das Arbeitsschutzgesetz und die Betriebssicherheitsverordnung.

Die erforderliche Schaltberechtigung erhält nur, wer eine umfassende Grundausbildung nach DIN VDE 0105-100 absolviert. Entscheidend ist: Diese Berechtigung ist nicht für die Ewigkeit. Gesetzlich vorgeschrieben sind jährliche Wiederholungsunterweisungen. Wer diese versäumt, riskiert nicht nur den Verlust der Berechtigung, sondern auch den Versicherungsschutz bei Unfällen – und bringt die Unternehmensleitung in rechtliche Bedrängnis.

Fünf Sicherheitsregeln: Theorie muss in die Praxis übersetzt werden

Moderne Trainingsprogramme setzen auf realistische Simulationen. In Hochspannungslaboren üben Techniker an 20-kV-Stationen, ohne sich echter Netzgefahr auszusetzen. Der Fokus liegt auf der strikten Anwendung der Fünf Sicherheitsregeln im Mittelspannungsbereich:

  1. Freischalten
  2. Gegen Wiedereinschalten sichern
  3. Spannungsfreiheit feststellen
  4. Erden und kurzschließen
  5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken

Ein weiterer Lebensretter: die standardisierte Schaltsprache. Sie verhindert fatale Missverständnisse zwischen Leitwarte und Techniker im Feld. Zudem lernen Teilnehmer, welche Schutzkleidung sie vor den Druckwellen und Hitzeentwicklungen eines Störlichtbogens schützt.

Energiewende macht Netze unberechenbar

Die Umstellung auf SF6-freie Technik ist nur eine Herausforderung. Die Energiewende verwandelt passive Verteilnetze in dynamische, bidirektionale Systeme. Solarparks, Windräder und Ladeinfrastrukturen speisen dezentral ein.

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Neben technischen Unterweisungen ist die Gefährdungsbeurteilung das zentrale Element für die Betriebssicherheit. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Ratgeber mit Vorlagen, um rechtssichere und von Behörden anerkannte GBU zu erstellen. Kostenlose GBU-Checklisten und Vorlagen sichern

Für Schalttechniker wird jeder Eingriff komplexer. Selbst nach dem Freischalten der Hauptzufuhr kann ein Netzabschnitt noch von dezentralen Quellen gespeist werden. Moderne Schulungen müssen daher Themen wie Netzschutztechnik, Smart-Grid-Integration und die spezifischen Gefahren durch Einspeisungen vermitteln.

Ausblick: Das Verbot wird sich verschärfen

Das SF6-Verbot ist erst der Anfang. Ab 2030 soll es auf Anlagen bis 52 kV ausgeweitet werden. 2035 ist sogar ein Komplettverbot – auch für die Wartung – geplant.

Die Botschaft der Branche ist klar: Arbeitssicherheit ist kein statischer Checklisten-Punkt, sondern ein dynamischer Prozess des lebenslangen Lernens. Die zuverlässige Beherrschung der Mittelspannungsnetze von morgen hängt von gut ausgebildeten Fachkräften ab. Sie müssen so anpassungsfähig sein wie die Netze, die sie instand halten.


(19.03.2026)

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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

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    Autor: Finanztrends

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