SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Adobe Aktie: Starke Zahlen, schwacher Kurs ( Finanztrends)

20.03.2026, 2961 Zeichen

Starke Quartalszahlen, eine hochkarätige KI-Partnerschaft — und trotzdem verliert die Aktie. Adobe steckt in einem Widerspruch, der die Investoren seit Monaten beschäftigt: Das operative Geschäft läuft, doch das Vertrauen in die Aktie fehlt.

Operative Stärke trifft auf Vertrauenskrise

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 6,4 Milliarden US-Dollar — über der eigenen Prognose. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 19 Prozent auf 6,06 US-Dollar, der operative Cashflow erreichte mit 2,96 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Auch der KI-ARR mehr als verdreifachte sich im Quartal, Firefly und GenStudio verzeichneten starkes Wachstum.

Am 13. März brach die Aktie dennoch fast 9 Prozent an einem einzigen Tag ein — ausgelöst nicht durch schwache Zahlen, sondern durch die Ankündigung eines CEO-Wechsels. Genau das ist Adobes Problem: Nicht die Fundamentaldaten, sondern die Unsicherheit über die künftige Führung drückt auf den Kurs.

Analysten mehrheitlich skeptisch

Die Analystengemeinde ist gespalten, tendiert aber zur Vorsicht:

  • Goldman Sachs: Verkaufsempfehlung, Kursziel von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt
  • Keybanc: Untergewichtung, Kursziel von 310 auf 235 US-Dollar reduziert
  • Barclays: Herabstufung auf Gleichgewichten, Kursziel von 335 auf 275 US-Dollar
  • Piper Sandler: Neutral, Kursziel von 330 auf 280 US-Dollar gekürzt
  • Mizuho: Outperform, Kursziel von 340 auf 315 US-Dollar gesenkt

Goldman Sachs benennt die Kernsorge direkt: Der CEO-Übergang bringe zu viel Unsicherheit, während KI-Wettbewerb das untere Marktsegment weiter erodiere.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Adobe?

Bewertung auf historischem Tiefstand

Parallel dazu haben Adobe und NVIDIA auf der GTC-Konferenz Anfang der Woche eine strategische Partnerschaft verkündet. Die nächste Generation der Firefly-Modelle soll auf NVIDIAs CUDA-X und NeMo-Bibliotheken aufbauen. Produkte wie Photoshop, Premiere Pro und die Adobe Experience Platform sollen durch NVIDIAs KI-Infrastruktur beschleunigt werden. Firefly Foundry wird als Herzstück der Enterprise-Strategie positioniert.

Das alles schlägt sich bislang kaum im Kurs nieder. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 25 Prozent im Minus — weit abgeschlagen gegenüber dem S&P 500. Das Forward-KGV ist auf etwa das 11,5-Fache komprimiert, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 30. Mit über 8 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln ist die Bilanz solide — doch solange die Nachfolge an der Konzernspitze ungeklärt bleibt, dürfte das für viele Investoren zweitrangig sein.

Anzeige

Adobe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adobe-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Adobe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adobe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adobe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...

» PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...

» (Christian Drastil)

» Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...

» Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...

» Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)
PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
Zu Besuch 2026
BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)
CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Lenzing(2), Erste Group(2), Flughafen Wien(1), Kontron(1), Frequentis(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    wolfspelz zu Kontron
    BSN MA-Event CA Immo
    Star der Stunde: Amag 0.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -4.64%
    BSN MA-Event Frequentis
    Star der Stunde: Agrana 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.22%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(2), OMV(1), EVN(1)
    Smeilinho zu Palfinger
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #27: Kurssprung - B&C macht Semperit zum Schwergewicht im Austria 30 Private IR wikifolio

    Die B & C Holding Österreich GmbH („Bieterin“) gab eben bekannt, dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding („Semperit“) ein freiwilliges öffentliches Angebot ...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    20.03.2026, 2961 Zeichen

    Starke Quartalszahlen, eine hochkarätige KI-Partnerschaft — und trotzdem verliert die Aktie. Adobe steckt in einem Widerspruch, der die Investoren seit Monaten beschäftigt: Das operative Geschäft läuft, doch das Vertrauen in die Aktie fehlt.

    Operative Stärke trifft auf Vertrauenskrise

    Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 6,4 Milliarden US-Dollar — über der eigenen Prognose. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 19 Prozent auf 6,06 US-Dollar, der operative Cashflow erreichte mit 2,96 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Auch der KI-ARR mehr als verdreifachte sich im Quartal, Firefly und GenStudio verzeichneten starkes Wachstum.

    Am 13. März brach die Aktie dennoch fast 9 Prozent an einem einzigen Tag ein — ausgelöst nicht durch schwache Zahlen, sondern durch die Ankündigung eines CEO-Wechsels. Genau das ist Adobes Problem: Nicht die Fundamentaldaten, sondern die Unsicherheit über die künftige Führung drückt auf den Kurs.

    Analysten mehrheitlich skeptisch

    Die Analystengemeinde ist gespalten, tendiert aber zur Vorsicht:

    • Goldman Sachs: Verkaufsempfehlung, Kursziel von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt
    • Keybanc: Untergewichtung, Kursziel von 310 auf 235 US-Dollar reduziert
    • Barclays: Herabstufung auf Gleichgewichten, Kursziel von 335 auf 275 US-Dollar
    • Piper Sandler: Neutral, Kursziel von 330 auf 280 US-Dollar gekürzt
    • Mizuho: Outperform, Kursziel von 340 auf 315 US-Dollar gesenkt

    Goldman Sachs benennt die Kernsorge direkt: Der CEO-Übergang bringe zu viel Unsicherheit, während KI-Wettbewerb das untere Marktsegment weiter erodiere.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Adobe?

    Bewertung auf historischem Tiefstand

    Parallel dazu haben Adobe und NVIDIA auf der GTC-Konferenz Anfang der Woche eine strategische Partnerschaft verkündet. Die nächste Generation der Firefly-Modelle soll auf NVIDIAs CUDA-X und NeMo-Bibliotheken aufbauen. Produkte wie Photoshop, Premiere Pro und die Adobe Experience Platform sollen durch NVIDIAs KI-Infrastruktur beschleunigt werden. Firefly Foundry wird als Herzstück der Enterprise-Strategie positioniert.

    Das alles schlägt sich bislang kaum im Kurs nieder. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 25 Prozent im Minus — weit abgeschlagen gegenüber dem S&P 500. Das Forward-KGV ist auf etwa das 11,5-Fache komprimiert, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 30. Mit über 8 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln ist die Bilanz solide — doch solange die Nachfolge an der Konzernspitze ungeklärt bleibt, dürfte das für viele Investoren zweitrangig sein.

    Anzeige

    Adobe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adobe-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

    Die neusten Adobe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adobe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Adobe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

    » Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

    » Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...

    » PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...

    » (Christian Drastil)

    » Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...

    » Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...

    » Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)
    PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
    Zu Besuch 2026
    BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)
    CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Lenzing(2), Erste Group(2), Flughafen Wien(1), Kontron(1), Frequentis(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      wolfspelz zu Kontron
      BSN MA-Event CA Immo
      Star der Stunde: Amag 0.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -4.64%
      BSN MA-Event Frequentis
      Star der Stunde: Agrana 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.22%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(2), OMV(1), EVN(1)
      Smeilinho zu Palfinger
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #27: Kurssprung - B&C macht Semperit zum Schwergewicht im Austria 30 Private IR wikifolio

      Die B & C Holding Österreich GmbH („Bieterin“) gab eben bekannt, dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding („Semperit“) ein freiwilliges öffentliches Angebot ...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de