AGR warnt: Bürolärm verursacht chronische Nackenschmerzen ( Finanztrends)

20.03.2026, 4774 Zeichen

Bürolärm ist ein unterschätzter Gesundheitsrisikofaktor, der bei Millionen Beschäftigten zu chronischen Nacken- und Rückenschmerzen führt. Das warnt die Aktion Gesunder Rücken (AGR) in einer aktuellen Mitteilung und stellt Arbeitgeber vor neue Herausforderungen.

Hintergrundgeplapper, Tastaturklappern und Lüftungsgeräusche aktivieren demnach das Stresszentrum im Gehirn. Die Folge: Der Körper schüttet Cortisol aus, die Muskulatur verspannt sich unwillkürlich – besonders im Nacken- und Schulterbereich. Eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der AGR zeigt das Ausmaß: 73 Prozent der Beschäftigten in Deutschland leiden aktuell unter Nackenschmerzen.

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Lärm als unterschätzte Gefahr unterliegt strengen Regeln

Die Warnung stellt die Debatte um gesunde Büros auf den Kopf. Nicht nur Stühle und Monitore sind entscheidend, sondern auch die Akustik. Für Arbeitgeber wird dies zur rechtlichen Pflicht. Das Arbeitsschutzgesetz verlangt eine Gefährdungsbeurteilung, die auch psychische Belastungen wie Lärm umfasst.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) stuft Lärm seit langem als eine der häufigsten Belastungen ein. Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.7) legen klare Grenzwerte fest: Für konzentrierte Tätigkeiten sind maximal 55 Dezibel erlaubt – so laut wie ein leises Gespräch. Werden diese Werte ignoriert, riskieren Unternehmen Abmahnungen und haften im Extremfall für Berufskrankheiten.

„Akustische Ergonomie“ wird zum neuen Standard

Als Antwort auf die Erkenntnisse fordern Experten wie der AGR-Physiotherapeut Christian Terstappen das Konzept der „akustischen Ergonomie“. Unternehmen müssten lärmreduzierte Rückzugsbereiche schaffen, in denen konzentriertes Arbeiten möglich ist.

Doch Vorsicht ist geboten: Die Lösung des einen Problems darf nicht ein neues schaffen. „Wer schallisolierte Pods einrichtet, muss diese von Anfang an mit ergonomischen Möbeln ausstatten“, so Terstappen. Der AGR zertifiziert daher bereits ganzheitliche, rückengerechte Bürokonzepte, die Akustik und klassische Ergonomie verbinden.

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So bekämpfen Unternehmen den Lärm

Deutsche Firmen reagieren mit einer Mischung aus baulichen und organisatorischen Maßnahmen. In Großraumbüros kommen zunehmend schallschluckende Materialien wie Akustikdecken, spezielle Bodenvliese und gepolsterte Trennwände zum Einsatz. High-Tech-Lösungen wie Sound-Masking-Systeme, die störende Gespräche mit einem gleichmäßigen Grundrauschen überdecken, gewinnen an Bedeutung.

Parallel etablieren Personalabteilungen klare Verhaltensregeln: feste Zonen für Telefonate, absolute Ruhe in Konzentrationsbereichen. Experten raten zudem zu regelmäßigen Bewegungspausen, um die angestaute Muskelspannung abzubauen. Rauschunterdrückende Kopfhörer sind nur eine Ergänzung, ersetzen aber keine strukturelle Verbesserung.

Wirtschaftlicher Druck zwingt zum Umdenken

Das Timing der Warnung ist brisant. Deutschland kämpft mit Rekordständen bei krankheitsbedingten Fehlzeiten. Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Belastungen sind die beiden Hauptursachen und kosten die Volkswirtschaft Milliarden. Die Erkenntnis, dass Lärm beide Spitzenreiter befeuert, macht akustische Optimierung zur finanziellen Notwendigkeit.

Der einst als kostensparend und kollaborativ gepriesene Großraumbüro-Trend wird fundamental hinterfragt. Im Wettbewerb um Fachkräfte wird die Qualität des Arbeitsumfelds zum entscheidenden Argument. Unternehmen mit schlechter Akustik riskieren höhere Fluktuation, denn Beschäftigte sind immer weniger bereit, ihre Gesundheit für einen schlechten Arbeitsplatz zu opfern.

Büro der Zukunft: Segmentiert und gesundheitsorientiert

Die Zukunft des deutschen Büros wird laut Experten segmentiert sein: eine Balance aus Team-Hubs und hochisolierten Fokuszonen. Regulierungsbehörden dürften die Einhaltung der Lärmgrenzwerte schärfer kontrollieren, was die Nachfrage nach akustischen Audits und zertifizierten Lösungen antreibt.

Arbeitgeber sind gefordert, Bürodesign künftig mit einer streng medizinischen Brille zu betrachten. Jeder Aspekt des Arbeitsplatzes – vom Stuhl bis zum Klangteppich – muss die langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Belegschaft aktiv fördern. Der stille Rückzugsort könnte bald zum wichtigsten Büro-Feature aufsteigen.

(20.03.2026)

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