EU verschärft Regeln: Krypto-Handel wird gläsern ( Finanztrends)

21.03.2026, 4409 Zeichen

Die EU schließt die letzten Schlupflöcher für anonymen Krypto-Handel. Neue Gesetze in Polen und Belgien schaffen einen automatisierten Datenaustausch zwischen Steuerbehörden. Für Anleger und Plattformen beginnt eine Ära der lückenlosen Finanzitransparenz.

Polen führt drakonische Strafen ein

Polen geht mit extremen Mitteln gegen Steuerhinterziehung im Kryptomarkt vor. Präsident Karol Nawrocki unterzeichnete am 18. März ein Gesetz, das die EU-Richtlinie DAC8 in nationales Recht umsetzt. Krypto-Börsen und Wallet-Anbieter müssen nun umfangreiche Nutzerdaten sammeln und direkt an die Finanzbehörden melden.

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Die Strafen sind beispiellos: Wer seine Krypto-Gewinne nicht korrekt deklariert, riskiert eine Nachversteuerung von bis zu 75 Prozent. Bisher zahlen Schätzungen zufolge nur etwa ein Prozent der rund drei Millionen polnischen Krypto-Besitzer ihre Steuern vollständig. Die Frist für die Erklärung der Gewinne aus 2025 endet am 30. April 2026.

Belgien setzt auf umfassende Meldepflicht

Fast zeitgleich zog Belgien nach. Die Abgeordnetenkammer billigte Mitte März ein Gesetz, das nicht nur DAC8, sondern auch den internationalen Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD umsetzt. Es schafft einen einheitlichen Melderaum für alle Krypto-Dienstleister.

Diese müssen nun auch Inlandstransaktionen melden, strenge Nil-Meldungen abgeben und Daten zehn Jahre lang aufbewahren. Besonders bemerkenswert: Der automatische Austausch von Steuerbescheiden wird auf grenzüberschreitende Transaktionen über 1,5 Millionen Euro ausgeweitet.

MiCA-Studie zeigt: Der Markt ist offshore-dominiert

Während DAC8 die Steuertransparenz regelt, setzt die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung die Spielregeln für den Marktzugang. Eine aktuelle Studie vom 20. März offenbart, wer sich eigentlich an diese europäischen Regeln hält.

Das Ergebnis ist überraschend: Von 441 registrierten Token-Projekten stammen nur 17 Prozent aus der EU oder dem Europäischen Wirtschaftsraum. Ganze 62 Prozent der Einreichungen kommen von Unternehmen außerhalb des Blocks. Angeführt wird die Liste von Offshore-Standorten wie den Britischen Jungferninseln (92), der Schweiz (61) und den Kaimaninseln (44).

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Die Botschaft ist klar: Wer europäische Anleger erreichen will, muss sich den strengen EU-Regeln unterwerfen – egal, wo das Unternehmen seinen Sitz hat.

Automatischer Datenaustausch: So funktioniert die Überwachung

Im Kern zielen die neuen Gesetze auf einen lückenlosen, automatisierten Datenaustausch ab. Steuerbehörden in der EU bauen ein vernetztes Überwachungssystem für Krypto-Transaktionen auf.

Vereinfacht gesagt: Führt ein Nutzer einen Trade auf einer registrierten Plattform durch, muss der Anbieter detaillierte Daten erfassen. Diese gehen an die Steuerbehörde des Landes, in dem die Börse sitzt, und werden automatisch an die Behörden im Heimatland des Nutzers weitergeleitet. Das OECD-Rahmenwerk stellt sicher, dass diese Transparenz global funktioniert und eine Flucht auf nicht-europäische Plattformen unattraktiv macht.

Countdown läuft: Juli 2026 wird zur Zäsur

Für die Branche tickt die Uhr. Der 1. Juli 2026 markiert das Ende der Übergangsfrist für MiCA. Bis dahin müssen alle bestehenden Anbieter eine vollständige Zulassung haben, um in der EU weiter operieren zu dürfen.

Gleichzeitig laufen die Datensammlungspflichten nach DAC8 für das Steuerjahr 2026 bereits. Der erste automatische Datenaustausch zwischen den EU-Staaten beginnt 2027. Analysten erwarten eine Konsolidierungswelle. Kleine Anbieter, die sich die teure Compliance-Technologie nicht leisten können, werden vom Markt verschwinden. Europa schreibt mit diesem Regelwerk vor, wie die globale Regulierung von Kryptowährungen in Zukunft aussehen könnte.

(21.03.2026)

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