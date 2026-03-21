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Steuerlast für Gründer: Komplexes System trotz Reformen ( Finanztrends)

21.03.2026, 3548 Zeichen

Die steuerliche Belastung bleibt für Start-ups in Deutschland eine zentrale Hürde. Trotz neuer Erleichterungen durch das Wachstumschancengesetz sehen sich Gründer weiterhin mit einem komplexen Abgabensystem und hoher Bürokratie konfrontiert. Eine spezielle Steuervergünstigung für Existenzgründer gibt es nicht.

Die Wahl der Rechtsform – ob Kapitalgesellschaft wie eine GmbH oder Personengesellschaft – ist daher eine der ersten und wichtigsten strategischen Entscheidungen. Sie bestimmt maßgeblich, welche Steuern in welcher Höhe anfallen. Jüngste Gesetzesänderungen zielen auf mehr Flexibilität und Liquidität ab, doch die grundlegende Komplexität bleibt.

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Die wichtigsten Steuerarten im Überblick

Gründer müssen sich mit einem Bündel an Abgaben auseinandersetzen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 19 Prozent fällt auf fast alle Leistungen an. Die als Vorsteuer abziehbare Umsatzsteuer auf eigene Einkäufe kann in der Gründungsphase die Liquidität entlasten.

Für Einzelunternehmer und Personengesellschaften ist die progressive Einkommensteuer auf den Gewinn entscheidend. Der Grundfreibetrag, der 2026 bei 12.348 Euro liegt, schützt das Existenzminimum. Kapitalgesellschaften zahlen pauschal 15 Prozent Körperschaftsteuer auf ihren Gewinn. Bei Gewinnausschüttungen kommt die Kapitalertragsteuer hinzu.

Die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden erhoben und variiert je nach lokalem Hebesatz stark. Freiberufler sind meist befreit, für Gewerbetreibende gilt ein Freibetrag von 24.500 Euro.

Erleichterungen durch das Wachstumschancengesetz

Das seit März 2024 geltende Wachstumschancengesetz bringt spürbare Verbesserungen. Es soll Investitionen fördern und Bürokratie abbauen.

Zu den Kernmaßnahmen zählen:
* Höhere Sonderabschreibung: Kleine Unternehmen können nun 40 Prozent (statt 20) ihrer Investitionskosten sofort abschreiben.
* Bessere Liquidität: Die Grenze für die vorteilhafte Istversteuerung wurde von 600.000 auf 800.000 Euro Jahresumsatz angehoben. Die Umsatzsteuer muss dann erst bei Zahlungseingang abgeführt werden.
* Weniger Bürokratie: Die Pflicht zur doppelten Buchführung greift erst ab 800.000 Euro Umsatz oder 80.000 Euro Gewinn.

Zudem wird die verpflichtende E-Rechnung im Geschäftsverkehr ab 2025 die Digitalisierung vorantreiben.

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Kritik am Standort und Ausblick

Trotz dieser Schritte steht der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Kritik. Eine DIHK-Studie von 2024 attestierte eine erneute Verschlechterung der Rahmenbedingungen. Hohe Bürokratie und ein komplexes Steuersystem gelten als Investitionshemmnisse.

Für 2026 sind weitere Anpassungen geplant, etwa eine Erhöhung der Entfernungspauschale auf 38 Cent. Für Gründer bedeutet dies: Eine proaktive Steuerplanung ist unerlässlich. Vereinfachungen wie die Kleinunternehmerregelung (umsatzsteuerfrei unter 22.000 Euro Jahresumsatz) können am Anfang helfen. In den meisten Fällen bleibt eine professionelle steuerliche Beratung jedoch der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg.


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    Autor: Finanztrends

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