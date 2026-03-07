Luxusuhren-Markt erlebt dramatische Fälschungswelle ( Finanztrends)

07.03.2026, 3155 Zeichen

Der Handel mit gebrauchten Luxusuhren steckt in einer Vertrauenskrise. Neue Marktdaten zeigen: Fast 40 Prozent der zum Verkauf eingereichten Uhren sind Fälschungen oder manipuliert. Besonders Rolex-Modelle stehen im Fadenkreuz professioneller Betrüger.

Bezel-Report schlägt Alarm: 38 Prozent Durchfallquote

Die US-Authentifizierungsplattform Bezel verzeichnete im zweiten Halbjahr 2025 einen dramatischen Höchststand. 38 Prozent aller eingereichten Uhren fielen durch die Echtheitsprüfung. Im Jahr 2023 lag diese Quote noch bei 23 Prozent.

Besonders überraschend: Der Betrug findet im Premiumsegment statt. 38 Prozent der abgelehnten Uhren waren für über 10.000 US-Dollar gelistet. Fälscher zielen gezielt auf hohe Gewinnmargen, nicht auf Billigangebote. Ein knappes Angebot und hoher Preisdruck befeuern die kriminelle Energie.

Rolex ist das Hauptziel der Fälscher

Die Genfer Marke dominiert die Betrugsstatistik. Rolex macht 51 Prozent aller abgelehnten Uhren nach Stückzahl aus – nach Wert sogar bis zu 58 Prozent. Die enorme Nachfrage und weltweite Bekanntheit machen die Uhren zum perfekten Ziel.

Andere Hersteller folgen mit Abstand. Omega kommt auf etwa zehn Prozent, Cartier auf acht. Bei Modellen wie der Submariner oder Daytona ist die Gefahr am größten. Händler und Käufer müssen hier extrem vorsichtig sein.

„Frankenwatches“ täuschen sogar Experten

Der Grund für die hohen Durchfallquoten sind hochkomplexe Fälschungen. Sogenannte „Frankenwatches“ kombinieren echte und gefälschte Teile. Ein originales Zifferblatt täuscht über ein geklontes Uhrwerk und ein nachgebautes Gehäuse hinweg.

Die Fälscherwerkstätten arbeiten mit modernster Technik. Sie nutzen 3D-Scans und denselben Edelstahl wie die Originalhersteller. Gewicht und Haptik sind kaum noch zu unterscheiden. Sogar die Gangreserve von 70 Stunden bei Rolex-Kopien stimmt.

Digitale Sicherheit ist geknackt

Selbst Garantiekarten bieten keinen Schutz mehr. Fälscher bauen NFC-Chips ein, die auf manipulierte Verifizierungs-Websites umleiten. Traditionelle Erkennungsmerkmale wie die lasergravierte Krone im Glas lassen sich täuschend echt nachahmen.

Für Plattformen und Händler steigen die Kosten. Sie müssen massiv in geschultes Personal und teure Technik investieren. Eine einfache Sichtprüfung reicht längst nicht mehr aus.

Käufer müssen ihr Verhalten ändern

Experten sind alarmiert. Die Zeit der einfachen Echtheitsprüfung ist vorbei. Um eine moderne Frankenwatch zu entlarven, braucht es Mikroanalysen und professionelle Zeitwaagen.

Was bedeutet das für Sammler? Der Kauf ohne lückenlose Historie und technische Überprüfung wird zum Glücksspiel. Branchenkenner raten dringend zu zertifizierten Programmen der Hersteller oder Plattformen mit strengen physischen Prüfprozessen. Im Jahr 2026 ist das Vertrauen in den Verkäufer die wichtigste Währung.

(07.03.2026)

