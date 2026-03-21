ViDA-Reform: EU-Unternehmen steuern auf digitale Steuerrevolution zu ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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21.03.2026, 6369 Zeichen
Die Europäische Union befindet sich 2026 im Umbruch: Die Steuererklärung von Unternehmen und der Zahlungsverkehr werden digital. Nach der formellen Annahme des „VAT in the Digital Age“ (ViDA)-Pakets 2025 setzen die Mitgliedstaaten ihre nationalen Strategien nun mit Tempo um. Für Finanzabteilungen und Steuerexperten bedeutet dieses Jahr den entscheidenden Sprung vom Planen zum Handeln.
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Deutschland im Übergang: Die Fristen laufen ab
Deutschlands Weg zur verpflichtenden B2B-E-Rechnung ist im Wachstumschancengesetz verankert. Seit Januar 2025 müssen alle Unternehmen hierzulande in der Lage sein, strukturierte elektronische Rechnungen nach dem europäischen Standard EN 16931 – wie XRechnung oder ZUGFeRD – zu empfangen und zu verarbeiten.
Doch 2026 ist geprägt von den sogenannten Übergangsregelungen. Noch dürfen Firmen traditionelle Papierrechnungen oder unstrukturierte PDFs versenden, sofern der Empfänger ausdrücklich oder stillschweigend zustimmt. Diese Schonfrist endet jedoch bald. Ab dem 1. Januar 2027 wird die Ausstellung konformer E-Rechnungen für deutsche Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von über 800.000 Euro verpflichtend. 2028 folgen dann alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Umsatzgröße.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat Ende 2025 einen aktualisierten Anwendungserlass veröffentlicht. Die Botschaft ist klar: Ein einfaches PDF per E-Mail erfüllt nicht mehr die gesetzliche Definition einer elektronischen Rechnung. Die Behörden setzen zunehmend auf automatisierte Prüfwerkzeuge.
Der EU-Motor: ViDA treibt Echtzeit-Reporting voran
Die Triebkraft hinter den nationalen Vorgaben ist die ViDA-Initiative der EU-Kommission. Sie soll das Mehrwertsteuersystem modernisieren und eine Steuerlücke von Milliarden Euro schließen. Das Reformpaket basiert auf drei Säulen: einer einheitlichen VAT-Registrierung, aktualisierten Regeln für die Plattformökonomie und digitalen Echtzeit-Meldepflichten (DRR) samt verpflichtender E-Rechnung für den grenzüberschreitenden Handel.
Während die EU-weite Umsetzung für Juli 2030 geplant ist, nutzen die Mitgliedstaaten 2026, um ihre Infrastrukturen vorzubereiten. Die Aktivitäten nehmen Fahrt auf:
* Die Niederlande legten im März 2026 dem Parlament einen Bericht vor, der den Ausbau des bestehenden Peppol-Netzwerks für die ViDA-Umsetzung empfiehlt.
* Schweden startete im Februar eine offizielle Untersuchung zu verpflichtenden E-Rechnungen und digitalen Meldungen, mit Gesetzesvorschlägen für Ende 2027.
Die Botschaft der Steuerbehörden ist eindeutig: Transaktionsbasiertes, nahezu Echtzeit-Reporting wird die traditionellen, zusammengefassten VAT-Erklärungen ablösen.
Europaweiter Rollout schließt Flickenteppich
Über Deutschland hinaus ist 2026 das Startjahr für weitere nationale E-Rechnungsmandate, die den bisherigen regulatorischen Flickenteppich im Binnenmarkt systematisch schließen:
* Belgien ging als Vorreiter voran und führte zum 1. Januar 2026 die strukturierte B2B-E-Rechnung für alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen ein – ebenfalls stark auf Peppol setzend.
* Kroatien aktivierte sein B2B-Mandat ebenfalls im Januar.
* Frankreich startet seinen hoch erwarteten Rollout im September 2026 für Großunternehmen. Das französische Modell ist besonders bemerkenswert, da es parallel eine E-Reporting-Pflicht einführt, die die direkte Übermittlung zusätzlicher Transaktionsdaten an die Steuerbehörde vorschreibt.
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Trotz unterschiedlicher technischer Details konvergieren alle nationalen Modelle beim EN 16931-Standard. Das schafft eine Basis für die technische Interoperabilität, auf die multinationale Konzerne angewiesen sind.
Unternehmensherausforderungen: Mehr als ein IT-Update
Der Wechsel zu strukturierten E-Rechnungen ist weit mehr als ein Software-Update. Er erfordert eine grundlegende Transformation finanzieller Prozesse. Unternehmen müssen ihre ERP-Systeme anpassen, um neue Transaktionslogik und Validierungsregeln zu verarbeiten. Das Stammdatenmanagement wird kritisch, denn strukturierte Rechnungen benötigen präzise, standardisierte Daten für die automatische Verarbeitung.
ViDA verändert auch das Verhältnis zwischen Unternehmen und Finanzbehörden grundlegend. Die Staaten erhalten beispiellosen Zugang zu granularen Transaktionsdaten. Steuerberater warnen: Die Behörden setzen zunehmend automatisierte Systeme und Künstliche Intelligenz (KI) ein, um Unstimmigkeiten zu erkennen und potenziellen Mehrwertsteuerbetrug nahezu in Echtzeit zu identifizieren. Fehlerhafte Compliance-Mechanismen erhöhen das Risiko für Steuerprüfungen.
Trotz anfänglicher Kosten bietet der Wandel erhebliche operative Vorteile. Vollautomatisierte E-Rechnungen reduzieren manuelle Eingabefehler, senken die Bearbeitungskosten pro Rechnung und beschleunigen Zahlungszyklen. Die geplante Einführung der einheitlichen VAT-Registrierung wird zudem den administrativen Aufwand für Unternehmen in mehreren EU-Ländern deutlich verringern.
Ausblick: Die Vorbereitungszeit schwindet
Die Übergangsfristen 2026 laufen. Unternehmen können sich technische Vorbereitungen nicht mehr leisten, auf die lange Bank zu schieben. Die Agenda bis 2030 ist voll mit aufeinanderfolgenden Fristen. In Deutschland ist die oberste Priorität, die Ausstellungsfähigkeit für E-Rechnungen vor den Schwellen 2027 und 2028 abzuschließen.
Der Rat an Organisationen lautet, frühzeitig mit IT-Dienstleistern und Steuerberatern skalierbare Lösungen zu wählen. Diese müssen nicht nur aktuelle nationale Vorgaben erfüllen, sondern auch flexibel genug für die breiteren EU-ViDA-Anforderungen sein. Mit dem Ende der Ära von Papier und PDF wird eine robuste, automatisierte digitale Reporting-Infrastruktur zur Grundvoraussetzung für Geschäftstätigkeit in der Europäischen Union.
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