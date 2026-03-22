LVMH Aktie: Talfahrt geht weiter ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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22.03.2026, 2665 Zeichen
Der weltgrößte Luxusgüterkonzern findet an der Börse derzeit keinen Boden. Während geopolitische Risiken und eine hartnäckige Nachfrageschwäche in China das operative Geschäft belasten, steuert das Management mit personellen Umstrukturierungen bei Kernmarken gegen. Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die wachsende Skepsis der Anleger wider.
Verantwortlich für den etablierten Abwärtstrend ist ein schwieriges makroökonomisches Umfeld. LVMH leidet besonders unter der Zurückhaltung chinesischer Konsumenten, die rund 30 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen. Zusätzlich sorgen drohende US-Handelszölle für spürbare Unsicherheit. Analysten befürchten, dass ungünstige Währungseffekte und Zölle die Margen in der wichtigen Sparte für Mode und Lederwaren im laufenden Jahr belasten werden. Dieses schwierige Marktumfeld drückte den Titel am Freitag auf einen Schlusskurs von 456,20 Euro, was einem Verlust von knapp 29 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.
Umbau an der Uhren-Spitze
Inmitten dieser herausfordernden Phase ordnet LVMH die Führungsebene seiner wichtigsten Uhrenmarke neu. Ab Mai übernimmt Béatrice Goasglas den Posten als CEO bei TAG Heuer. Sie folgt auf Antoine Pin, der das Unternehmen im Januar nach nur einem Jahr überraschend verlassen hatte. Goasglas, die zuvor das Amerikageschäft leitete, soll nun nicht nur personelle Stabilität in das Management bringen. Zu ihren Hauptaufgaben gehört auch die strategische Weiterentwicklung der im vergangenen Jahr gestarteten, zehnjährigen Formel-1-Partnerschaft.
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Trotz der angespannten charttechnischen Lage rückt die solide finanzielle Basis des Konzerns in den Vordergrund. LVMH plant eine aktive Konsolidierung und will die Nettoverschuldung von 23,3 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf 19,51 Milliarden Euro im Folgejahr senken. Parallel dazu prognostizieren Branchenexperten für den globalen Luxusmarkt im laufenden Jahr eine Rückkehr zu einem moderaten Wachstum von drei bis fünf Prozent, was allerdings Preisanpassungen erfordert. Als erster großer Branchenvertreter, der traditionell seine Quartalsergebnisse präsentiert, setzt LVMH mit den kommenden Zahlen den fundamentalen Maßstab für die erwartete Sektor-Erholung.
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