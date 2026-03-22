Netflix Aktie: Exklusiver Warner-Deal ( Finanztrends)

22.03.2026, 3223 Zeichen

Der Streaming-Gigant Netflix drückt an diesem Wochenende aufs Tempo. Mit einem neuen Vertrag mit der Warner Music Group, einem globalen BTS-Livestream und der Premiere des neuen "Peaky Blinders"-Films zeigt das Unternehmen eine klare strategische Erweiterung. Anstatt sich ausschließlich auf klassische Serien zu verlassen, rücken musikgetriebene Dokumentationen und groß angelegte Live-Events zunehmend ins Zentrum des Geschäftsmodells.

Katalog-Zugriff ohne Übernahme

Im Kern der aktuellen Entwicklungen steht eine mehrjährige Partnerschaft mit der Warner Music Group (WMG). Netflix sichert sich damit den Erstzugriff auf Dokumentationen über Musiklegenden wie David Bowie oder Fleetwood Mac sowie aktuelle Stars wie Coldplay. Produziert werden die Formate in Zusammenarbeit mit der WMG-Tochter Unigram und den jeweiligen Künstlern oder deren Nachlassverwaltern.

Dieser Schritt ermöglicht es dem Streaming-Dienst, begehrte Inhalte für Musikfans zu schaffen, ohne die eigene Bilanz durch teure Rechteübernahmen ganzer Musikkataloge zu belasten. Netflix positioniert sich damit gegen Konkurrenten wie Disney+ und Max, die ebenfalls verstärkt auf exklusive Musikdokumentationen setzen, um das Abonnentenwachstum anzukurbeln.

Geballte Veröffentlichungen

Flankiert wird der Deal von einem massiven Veröffentlichungs-Wochenende. Gestern feierte die südkoreanische Popgruppe BTS ihr Comeback nach dem Militärdienst mit einem globalen Livestream-Konzert direkt aus Seoul. Bereits am Freitag kehrte Oscar-Preisträger Cillian Murphy im neuen "Peaky Blinders"-Film auf die Bildschirme zurück.

Insgesamt schaltete Netflix in den vergangenen sieben Tagen 23 neue Filme, Serien und Live-Events frei. Marktbeobachter werden die anstehenden Nutzerdaten genau analysieren, um zu bewerten, wie stark diese geballte Ladung an Inhalten die Verweildauer der Abonnenten auf der Plattform erhöht.

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Hohe Kosten treffen auf Werbewachstum

Die groß angelegte Content-Strategie hat einen klaren Preis. Für das laufende Jahr plant das Management Ausgaben in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar für neue Inhalte. Während das wachsende Angebot langfristig Abonnenten binden soll, drücken die hohen Kosten kurzfristig auf die Profitabilität. Die vom Management prognostizierte operative Marge von 31,5 Prozent für 2026 verfehlte bereits im Vorfeld die Erwartungen der Analysten.

Dem gegenüber steht ein erwarteter Jahresumsatz von bis zu 51,7 Milliarden US-Dollar. Ein wesentlicher Treiber für dieses Wachstum ist das Werbegeschäft, dessen Einnahmen sich Prognosen zufolge von 1,5 Milliarden im Jahr 2025 auf rund 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 verdoppeln sollen. Konkrete Daten zur finanziellen Entwicklung und den Margen liefert der nächste Quartalsbericht am 16. April 2026.

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(22.03.2026)

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