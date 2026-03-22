Song Hong Garment Aktie: Weichenstellung im April ( Finanztrends)

22.03.2026, 2305 Zeichen

In drei Tagen entscheidet sich, wer bei der Song Hong Garment JSC über den künftigen Kurs mitbestimmen darf. Der vietnamesische Textilproduzent steuert auf seine jährliche Hauptversammlung zu, während Investoren auf Details zur Dividendenstrategie und den Ausbau der Produktionskapazitäten warten.

Fokus auf Effizienz und Dividende

Das Management setzt verstärkt auf die Integration neuer Produktionskapazitäten, um die wachsende Nachfrage in den USA und Japan zu bedienen. Ein zentraler Aspekt der kommenden Versammlung wird die Gewinnverwendung sein. Da das Unternehmen für seine regelmäßigen Ausschüttungen bekannt ist, steht der konkrete Dividendenvorschlag im Mittelpunkt des Interesses.

Gleichzeitig forciert das Unternehmen die Inlandsfertigung in Vietnam. Diese Konzentration auf Kernkompetenzen werten Marktbeobachter als Versuch, die operative Führung zu straffen und die Arbeitsproduktivität zu steigern. Nur durch diese Effizienzgewinne lassen sich die steigenden Produktionskosten im regionalen Wettbewerb dauerhaft auffangen.

Wichtige Termine für Aktionäre

Für die Planung sind im ersten Halbjahr 2026 zwei Daten entscheidend:

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24. März 2026: Stichtag für die Eintragung in das Aktienregister (Record Date) zur Stimmberechtigung.

Stichtag für die Eintragung in das Aktienregister (Record Date) zur Stimmberechtigung. 25. April 2026: Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung.

Vietnam konnte zuletzt Marktanteile in wichtigen Exportregionen festigen, steht jedoch vor Herausforderungen durch instabile globale Lieferketten. Die Versammlung am 25. April wird zeigen, wie Song Hong Garment die vertikale Integration vorantreiben will, um die Abhängigkeit von Rohmaterialimporten zu verringern. Neben der langfristigen Strategie bleibt die Bestätigung der Dividendenhöhe das Signal, auf das der Markt kurzfristig wartet.

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(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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