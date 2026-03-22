Studie: Kaffee am Morgen schützt das Gehirn im Alter ( Finanztrends)

22.03.2026, 4002 Zeichen

Eine 43 Jahre laufende Studie zeigt: Kaffee und Tee können vor Demenz schützen – aber nur, wenn man sie zur richtigen Zeit trinkt. Die Ergebnisse betonen die zentrale Rolle des Schlafs für die langfristige Gehirngesundheit.

Der schmale Grat zwischen Schutz und Risiko

Die Langzeitstudie analysierte den Zusammenhang von Kaffee- und Teekonsum mit Demenzrisiko und kognitiver Funktion. Ihr zentrales Ergebnis: Ein moderater Konsum kann schützend wirken, das Timing ist jedoch alles. Die Forscher empfehlen, koffeinhaltige Getränke vor allem in der ersten Tageshälfte zu konsumieren. Der Grund? Koffein am späten Nachmittag oder Abend kann die Schlafqualität stören – und genau diese ist entscheidend für die nächtliche Gehirnreinigung.

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So repariert und speichert das Gehirn im Schlaf

Schlaf ist kein passiver Zustand, sondern harte Arbeit für unser Denkorgan. In den Tiefschlafphasen läuft die Gedächtniskonsolidierung auf Hochtouren. Informationen wandern dann vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Entscheidend sind langsame Hirnstromwellen, sogenannte Slow Waves. Sie machen die Hirnrinde besonders aufnahmefähig.

Forscher der Universität Tübingen konnten mithilfe von KI-Algorithmen sogar aus der Schlaf-Hirnaktivität (EEG) ablesen, welche Art von Informationen eine Person vor dem Schlafen gelernt hatte. Ohne diese nächtliche Speicherphase bleibt das Gehirn blockiert: Die Synapsen sind übererregt und können nichts Neues mehr effizient verarbeiten.

Eine schlaflose Nacht lässt das Gehirn altern

Chronischer Schlafmangel ist Gift für die kognitive Gesundheit. Eine Studie der Mayo Clinic fand heraus: Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit haben ein 40 Prozent höheres Risiko, eine leichte kognitive Beeinträchtigung oder Demenz zu entwickeln. Ihre geistige Leistungsfähigkeit entsprach der von gut schlafenden Personen, die 3,5 Jahre älter waren.

Die Folgen zeigen sich schnell. Forscher des Forschungszentrums Jülich beobachteten, dass das Gehirn nach nur einer durchwachten Nacht biologisch um ein bis zwei Jahre älter erscheint. Zwar bildet sich dieser Effekt nach Erholungsschlaf zurück. Doch die dauerhaft erhöhte Erregbarkeit der Hirnrinde stört die Signalübertragung und das Lernen.

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Schlafhygiene wird zur Präventionsstrategie

Die Studienergebnisse untermauern ein modernes Verständnis: Schlaf ist aktive Wartung. In der Tiefschlafphase ist das glymphatische System besonders aktiv. Dieses Reinigungssystem spült Stoffwechselabfälle und schädliche Proteine aus dem Gehirn. Wird dieser Prozess durch schlechten Schlaf gestört, steigt das Risiko für Krankheiten wie Alzheimer.

Daher rückt die Behandlung von Schlafstörungen immer mehr in den Fokus – nicht nur für das tägliche Wohlbefinden, sondern als echte Präventionsmaßnahme für die Gesundheit des Gehirns im Alter.

Gezielte Stimulation für besseren Tiefschlaf

Die Forschung sucht bereits nach Wegen, die erholsamen Slow Waves gezielt zu verstärken. Internationale Teams experimentieren mit subtilen akustischen Signalen oder transkranieller Elektrostimulation während des Schlafs. Das Ziel: Die gedächtnisfördernden Prozesse effizienter zu machen.

Was kann jeder Einzelne tun? Die klassischen Regeln der Schlafhygiene gewinnen an Bedeutung: Feste Schlafenszeiten, ein dunkles und ruhiges Schlafzimmer und der verzicht auf stimulierende Substanzen wie Koffein und Alkohol einige Stunden vor dem Zubettgehen. Die Evidenz ist klar: Guter Schlaf ist eine tragende Säul

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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