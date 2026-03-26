Rentenbesteuerung 2026: Mehr Steuern für Neurentner trotz höherem Grundfreibetrag ( Finanztrends)

26.03.2026, 4211 Zeichen

Für Millionen deutsche Rentner wird 2026 zum Steuerjahr. Während der steuerfreie Grundbetrag steigt, müssen Neurentner einen größeren Teil ihrer Rente versteuern. Die geplante Rentenerhöhung im Juli könnte viele erstmals in die Steuerpflicht drängen.

Neurentner zahlen ab sofort Steuern auf 84 Prozent ihrer Rente

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss 84 Prozent seiner Bruttorente versteuern. Nur 16 Prozent bleiben als fester Rentenfreibetrag dauerhaft steuerfrei. Dieser einmal festgelegte Euro-Betrag wächst nicht mehr mit. Jede künftige Rentenerhöhung ist damit vollständig steuerpflichtig.

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Das System der nachgelagerten Besteuerung, seit 2005 in Kraft, entlastet Beiträge während des Arbeitslebens und belastet dafür die Auszahlungen im Alter. Die Folge: Der steuerpflichtige Anteil steigt im Laufe der Jahre automatisch an. Rentner, die anfangs keine Steuern zahlten, können so nachträglich in die Pflicht rutschen.

Grundfreibetrag steigt – doch die Rechnung ist komplex

Immerhin: Der Grundfreibetrag wird 2026 erneut angehoben. Für Alleinstehende liegt er bei 12.348 Euro, für Ehepaare bei 24.696 Euro. Einkommen unter dieser Grenze bleibt steuerfrei. Doch Vorsicht: Maßgeblich ist nicht die Bruttorente, sondern das zu versteuernde Einkommen.

Dieses errechnet sich aus der Rente nach Abzug des Rentenfreibetrags, der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie weiterer Pauschalen. Die Erhöhung des Grundfreibetrags schützt zwar das Existenzminimum, entbindet aber nicht von einer genauen Prüfung der individuellen Steuerlast.

Streit um Doppelbesteuerung: Rentner müssen jetzt selbst aktiv werden

Seit Jahren schwelt der Streit, ob das System zur Doppelbesteuerung führen kann – nämlich dann, wenn bereits versteuerte Vorsorgebeiträge höher sind als die steuerfrei bleibenden Rentenanteile. Das Bundesverfassungsgericht hat eine solche Doppelbesteuerung für verfassungswidrig erklärt.

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Eine entscheidende Änderung trat im März 2025 in Kraft: Das Finanzministerium strich den Vorläufigkeitsvermerk in Steuerbescheiden. Wer eine Doppelbesteuerung vermutet, muss nun innerhalb eines Monats Einspruch einlegen, um seine Ansprüche zu wahren. Aktuell laufen weitere Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof.

Aktivrente und Steuertricks: So können Rentner entlasten

Die Rentenreform brachte 2025/26 die Aktivrente. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, kann bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen. Nach anfänglichen Problemen in der Lohnsoftware sollten die Anpassungen mit der März-Abrechnung 2026 erfolgen.

Zudem können Rentner viele Ausgaben von der Steuer absetzen. Dazu zählen Beiträge für Kranken-, Pflege-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen als Sonderausgaben. Auch Gewerkschaftsbeiträge, Spenden und Krankheitskosten sind unter Umständen abzugsfähig. Für Werbungskosten gilt ein Pauschbetrag von 102 Euro.

Steuerfalle Rentenerhöhung: Warum Juli 2026 entscheidend wird

Die Dynamik im System wird durch die geplante Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 weiter beschleunigt. Eine Erhöhung von voraussichtlich 4,24 Prozent im Westen und Osten bedeutet für viele Rentner mehr Netto – aber auch einen höheren steuerpflichtigen Anteil.

Die Übergangsphase zur vollständigen Besteuerung läuft bis 2058. Die wachsende Komplexität erfordert von Rentnern proaktives Handeln. Eine regelmäßige Überprüfung der Steuererklärung und gegebenenfalls professionelle Beratung sind sinnvoll, um Nachforderungen zu vermeiden und alle Vergünstigungen zu nutzen.

(26.03.2026)

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