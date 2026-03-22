Yohji Yamamoto eröffnet exklusiven Pop-up in Guangzhou ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
22.03.2026, 3471 Zeichen
Das japanische Luxusmodehaus Yohji Yamamoto hat seinen neuen Pop-up-Store in Guangzhou eröffnet. Unter dem Label WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO bespielt die Marke eine temporäre Fläche im angesagten K11 Art Mall. Der Start am Samstag war auf ein exklusives zweistündiges Zeitfenster beschränkt.
Die Eröffnung in der südchinesischen Metropole setzt die erfolgreiche Expansionsstrategie der Marke in Asien fort. Bereits im vergangenen Jahr gab es ähnliche Pop-ups in Shanghai und Hongkong. Das WILDSIDE-Projekt steht für eine kantige, überwiegend schwarze Ästhetik und verbindet Mode mit Kunst.
Limitierte Editionen mit lokaler Symbolik
Im Zentrum des Angebots stehen drei exklusive T-Shirts, die nur in Guangzhou erhältlich sind. Ihre Motive: Tiger, Katze und Leopard. In der chinesischen Tradition gelten diese Tiere als Glücksbringer. Yohji Yamamoto interpretiert sie durch seinen charakteristisch düsteren Filter neu.
Ebenso exklusiv sind drei Hemden mit aufwendigen Blumenprints. Rote Pfingstrosen, orangefarbene Dahlien und blaue Lilien heben sich vom schwarzen Rayon-Stoff ab. Das Material sorgt für den typisch fließenden Fall der Yamamoto-Kleidung. Diese Kombination aus lokaler Symbolik und avantgardistischem Design spricht gezielt die chinesische Luxus-Kundschaft an.
Robuste Workwear trifft auf Komfort
Neben den limitierten Stücken führt der Pop-up auch die reguläre WILDSIDE-Originallinie. Sie orientiert sich an militärischer Kleidung und funktionaler Workwear. Ein Highlight ist die robuste Zip-Work-Jacket aus strapazierfähigem T/C-Katsuragi-Material, einem Baumwoll-Mischgewebe.
Passend dazu gibt es schmale Work-Pants mit Bügelfalte aus demselben Stoff. Die T-Shirts der Basis-Garderobe bestehen aus einem speziell vorgewaschenen Baumwoll-Jersey für sofortigen Tragekomfort. Dieser Fokus auf langlebige Materialien und utilitaristisches Design trifft den aktuellen Zeitgeist in der High-End-Streetwear.
Historische Kollaboration aus Hongkong
Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Hersteller Lee Kung Man. Das Unternehmen wurde 1923 ursprünglich in Guangzhou gegründet, bevor es nach Hongkong zog. Es ist für seine exzellente Handwerkskunst bei Wollunterwäsche bekannt.
Aus der Kooperation entstand ein zweifarbiges Henley-Neck-T-Shirt mit farbig abgesetzten Ärmeln. Hergestellt wird es in der Fabrik von Lee Kung Man in Hongkong aus einem etwas dickeren, leicht rauen Baumwollmaterial. Die Liebe zum Detail zeigt sich in asymmetrischen Designelementen bei den Knöpfen.
Warum Guangzhou strategisch klug ist
Die Wahl des Standorts im K11 Art Mall gilt als strategischer Schachzug. Das Konzept verbindet Einzelhandel gezielt mit zeitgenössischer Kunst und zieht eine junge, kaufkräftige Zielgruppe an. Nach Stationen in Shanghai und Hongkong festigt Yamamoto damit seine Präsenz in der wirtschaftsstarken Greater Bay Area.
Pop-up-Stores sind im Luxussektor ein wichtiges Instrument geworden. Sie generieren Exklusivität, bauen Hype durch limitierte Verfügbarkeit auf und testen mit geringem Risiko neue Märkte. Die stark lokalisierten Editionen für Guangzhou dürften schnell vergriffen sein.
Wird das WILDSIDE-Konzept nun durch weitere asiatische Metropolen touren? Die Verbindung von hochwertiger Workwear, Kunst und tiefgründigen lokalen Kooperationen könnte zur Blaupause für weitere Markteintritte werden. Im umkämpften chinesischen Luxusmarkt sind solche kulturell sensiblen Ansätze längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)
» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Fin...
- Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Fin...
- Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende (...
- 21st Austria weekly - Austriacard (20/03/2026)
- Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanz...
- Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Fi...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
22.03.2026, 3471 Zeichen
Das japanische Luxusmodehaus Yohji Yamamoto hat seinen neuen Pop-up-Store in Guangzhou eröffnet. Unter dem Label WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO bespielt die Marke eine temporäre Fläche im angesagten K11 Art Mall. Der Start am Samstag war auf ein exklusives zweistündiges Zeitfenster beschränkt.
Die Eröffnung in der südchinesischen Metropole setzt die erfolgreiche Expansionsstrategie der Marke in Asien fort. Bereits im vergangenen Jahr gab es ähnliche Pop-ups in Shanghai und Hongkong. Das WILDSIDE-Projekt steht für eine kantige, überwiegend schwarze Ästhetik und verbindet Mode mit Kunst.
Limitierte Editionen mit lokaler Symbolik
Im Zentrum des Angebots stehen drei exklusive T-Shirts, die nur in Guangzhou erhältlich sind. Ihre Motive: Tiger, Katze und Leopard. In der chinesischen Tradition gelten diese Tiere als Glücksbringer. Yohji Yamamoto interpretiert sie durch seinen charakteristisch düsteren Filter neu.
Ebenso exklusiv sind drei Hemden mit aufwendigen Blumenprints. Rote Pfingstrosen, orangefarbene Dahlien und blaue Lilien heben sich vom schwarzen Rayon-Stoff ab. Das Material sorgt für den typisch fließenden Fall der Yamamoto-Kleidung. Diese Kombination aus lokaler Symbolik und avantgardistischem Design spricht gezielt die chinesische Luxus-Kundschaft an.
Robuste Workwear trifft auf Komfort
Neben den limitierten Stücken führt der Pop-up auch die reguläre WILDSIDE-Originallinie. Sie orientiert sich an militärischer Kleidung und funktionaler Workwear. Ein Highlight ist die robuste Zip-Work-Jacket aus strapazierfähigem T/C-Katsuragi-Material, einem Baumwoll-Mischgewebe.
Passend dazu gibt es schmale Work-Pants mit Bügelfalte aus demselben Stoff. Die T-Shirts der Basis-Garderobe bestehen aus einem speziell vorgewaschenen Baumwoll-Jersey für sofortigen Tragekomfort. Dieser Fokus auf langlebige Materialien und utilitaristisches Design trifft den aktuellen Zeitgeist in der High-End-Streetwear.
Historische Kollaboration aus Hongkong
Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Hersteller Lee Kung Man. Das Unternehmen wurde 1923 ursprünglich in Guangzhou gegründet, bevor es nach Hongkong zog. Es ist für seine exzellente Handwerkskunst bei Wollunterwäsche bekannt.
Aus der Kooperation entstand ein zweifarbiges Henley-Neck-T-Shirt mit farbig abgesetzten Ärmeln. Hergestellt wird es in der Fabrik von Lee Kung Man in Hongkong aus einem etwas dickeren, leicht rauen Baumwollmaterial. Die Liebe zum Detail zeigt sich in asymmetrischen Designelementen bei den Knöpfen.
Warum Guangzhou strategisch klug ist
Die Wahl des Standorts im K11 Art Mall gilt als strategischer Schachzug. Das Konzept verbindet Einzelhandel gezielt mit zeitgenössischer Kunst und zieht eine junge, kaufkräftige Zielgruppe an. Nach Stationen in Shanghai und Hongkong festigt Yamamoto damit seine Präsenz in der wirtschaftsstarken Greater Bay Area.
Pop-up-Stores sind im Luxussektor ein wichtiges Instrument geworden. Sie generieren Exklusivität, bauen Hype durch limitierte Verfügbarkeit auf und testen mit geringem Risiko neue Märkte. Die stark lokalisierten Editionen für Guangzhou dürften schnell vergriffen sein.
Wird das WILDSIDE-Konzept nun durch weitere asiatische Metropolen touren? Die Verbindung von hochwertiger Workwear, Kunst und tiefgründigen lokalen Kooperationen könnte zur Blaupause für weitere Markteintritte werden. Im umkämpften chinesischen Luxusmarkt sind solche kulturell sensiblen Ansätze längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)
» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Fin...
- Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Fin...
- Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende (...
- 21st Austria weekly - Austriacard (20/03/2026)
- Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanz...
- Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Fi...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha