Yohji Yamamoto eröffnet exklusiven Pop-up in Guangzhou ( Finanztrends)

22.03.2026, 3471 Zeichen

Das japanische Luxusmodehaus Yohji Yamamoto hat seinen neuen Pop-up-Store in Guangzhou eröffnet. Unter dem Label WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO bespielt die Marke eine temporäre Fläche im angesagten K11 Art Mall. Der Start am Samstag war auf ein exklusives zweistündiges Zeitfenster beschränkt.

Die Eröffnung in der südchinesischen Metropole setzt die erfolgreiche Expansionsstrategie der Marke in Asien fort. Bereits im vergangenen Jahr gab es ähnliche Pop-ups in Shanghai und Hongkong. Das WILDSIDE-Projekt steht für eine kantige, überwiegend schwarze Ästhetik und verbindet Mode mit Kunst.

Limitierte Editionen mit lokaler Symbolik

Im Zentrum des Angebots stehen drei exklusive T-Shirts, die nur in Guangzhou erhältlich sind. Ihre Motive: Tiger, Katze und Leopard. In der chinesischen Tradition gelten diese Tiere als Glücksbringer. Yohji Yamamoto interpretiert sie durch seinen charakteristisch düsteren Filter neu.

Ebenso exklusiv sind drei Hemden mit aufwendigen Blumenprints. Rote Pfingstrosen, orangefarbene Dahlien und blaue Lilien heben sich vom schwarzen Rayon-Stoff ab. Das Material sorgt für den typisch fließenden Fall der Yamamoto-Kleidung. Diese Kombination aus lokaler Symbolik und avantgardistischem Design spricht gezielt die chinesische Luxus-Kundschaft an.

Robuste Workwear trifft auf Komfort

Neben den limitierten Stücken führt der Pop-up auch die reguläre WILDSIDE-Originallinie. Sie orientiert sich an militärischer Kleidung und funktionaler Workwear. Ein Highlight ist die robuste Zip-Work-Jacket aus strapazierfähigem T/C-Katsuragi-Material, einem Baumwoll-Mischgewebe.

Passend dazu gibt es schmale Work-Pants mit Bügelfalte aus demselben Stoff. Die T-Shirts der Basis-Garderobe bestehen aus einem speziell vorgewaschenen Baumwoll-Jersey für sofortigen Tragekomfort. Dieser Fokus auf langlebige Materialien und utilitaristisches Design trifft den aktuellen Zeitgeist in der High-End-Streetwear.

Historische Kollaboration aus Hongkong

Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Hersteller Lee Kung Man. Das Unternehmen wurde 1923 ursprünglich in Guangzhou gegründet, bevor es nach Hongkong zog. Es ist für seine exzellente Handwerkskunst bei Wollunterwäsche bekannt.

Aus der Kooperation entstand ein zweifarbiges Henley-Neck-T-Shirt mit farbig abgesetzten Ärmeln. Hergestellt wird es in der Fabrik von Lee Kung Man in Hongkong aus einem etwas dickeren, leicht rauen Baumwollmaterial. Die Liebe zum Detail zeigt sich in asymmetrischen Designelementen bei den Knöpfen.

Warum Guangzhou strategisch klug ist

Die Wahl des Standorts im K11 Art Mall gilt als strategischer Schachzug. Das Konzept verbindet Einzelhandel gezielt mit zeitgenössischer Kunst und zieht eine junge, kaufkräftige Zielgruppe an. Nach Stationen in Shanghai und Hongkong festigt Yamamoto damit seine Präsenz in der wirtschaftsstarken Greater Bay Area.

Pop-up-Stores sind im Luxussektor ein wichtiges Instrument geworden. Sie generieren Exklusivität, bauen Hype durch limitierte Verfügbarkeit auf und testen mit geringem Risiko neue Märkte. Die stark lokalisierten Editionen für Guangzhou dürften schnell vergriffen sein.

Wird das WILDSIDE-Konzept nun durch weitere asiatische Metropolen touren? Die Verbindung von hochwertiger Workwear, Kunst und tiefgründigen lokalen Kooperationen könnte zur Blaupause für weitere Markteintritte werden. Im umkämpften chinesischen Luxusmarkt sind solche kulturell sensiblen Ansätze längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.

(22.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner UBM

Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)