Ethereum: Regulierer schaffen Fakten ( Finanztrends)

23.03.2026, 2777 Zeichen

Jahrelang schwebte die Unsicherheit über dem Kryptomarkt, nun herrscht Klarheit. Die US-Börsenaufsicht SEC und die CFTC stufen Ethereum ab heute offiziell als digitalen Rohstoff ein. Während dieser regulatorische Meilenstein eigentlich für Jubel sorgen sollte, reagiert der Kurs überraschend schwach. Die Gründe dafür liegen abseits von Washington.

Mit dem heutigen Inkrafttreten der neuen Richtlinie endet der alte Bewertungsansatz aus dem Jahr 2019. Die Behörden haben in einer umfassenden Erklärung festgelegt, dass Ethereum nicht unter die strengen US-Wertpapiergesetze fällt. SEC-Chef Paul Atkins unterstützt zudem den sogenannten "Clarity Act", der die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter festigen soll. Für institutionelle Anleger beseitigt dieser Schritt ein erhebliches rechtliches Risiko.

Makro-Sorgen überlagern Meilenstein

Auf der Anzeigetafel spiegelt sich die neue Rechtssicherheit allerdings nicht wider. Der Kurs steht aktuell bei 2.048,61 US-Dollar und verzeichnet damit auf Wochensicht ein Minus von 5,81 Prozent. Analysten machen vor allem geopolitische Spannungen für den Rücksetzer verantwortlich. Diese makroökonomischen Sorgen lösen derzeit branchenweite Deleveraging-Prozesse aus, die allein in den vergangenen 24 Stunden zu Liquidationen im Wert von rund 555 Millionen US-Dollar führten.

Großinvestoren nutzen das Preisniveau

Während der allgemeine Markt abverkauft, positionieren sich vermögende Adressen neu. On-Chain-Daten zeigen gezielte Zukäufe von Großinvestoren, die das niedrigere Preisniveau zur Akkumulation nutzen. Parallel dazu verzeichnete der iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) von BlackRock in der vergangenen Woche Zuflüsse von knapp 161 Millionen US-Dollar.

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Auch das Netzwerk selbst zeigt sich robust. Fast 30 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots sind derzeit im Staking gesperrt, was die frei verfügbare Liquidität spürbar verknappt. Zudem verdoppelte sich die Zahl der aktiven Adressen Mitte März innerhalb weniger Tage.

Technisch richtet sich der Blick nun auf die erste Jahreshälfte 2026. Mit dem erwarteten Glamsterdam-Upgrade steht eine konkrete Skalierungsmaßnahme an. Geplant ist eine Erhöhung des Gas-Limits auf 100 Millionen Einheiten, um die Transaktionskapazität des Mainnets zu steigern und die Netzwerkgebühren weiter zu senken.

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(23.03.2026)

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