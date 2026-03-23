FNPG treibt digitale und bauliche Modernisierung voran ( Finanztrends)

23.03.2026, 4044 Zeichen

Das Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit (FNPG) setzt in diesen Wochen gleich mehrere Modernisierungsprojekte um. Ein neues Klinik-Informationssystem soll die Versorgung verbessern, während in Marsens der Neubau der Alterspsychiatrie konkrete Formen annimmt.

Zweisprachiges System soll Patientenpfade optimieren

Seit Mitte März implementieren das Freiburger Spital (HFR) und das FNPG ein neues, vollständig mehrsprachiges Klinik-Informationssystem. Es soll die Informationsflüsse zwischen den acht kantonalen Standorten optimieren. In dem zweisprachigen Kanton ist die nahtlose digitale Kommunikation eine der größten operativen Herausforderungen.

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Das System ermöglicht es den Teams, Patientendaten und klinische Prozesse in der jeweils bevorzugten Sprache zu bearbeiten. Dies ist besonders an den Standorten in Freiburg und Murten entscheidend. Eine reibungslose Dokumentation und der schnelle Austausch von Befunden können die Patientensicherheit erhöhen. Die Einführung reagiert auf den wachsenden Aufnahmedruck und komplexere Krankheitsbilder.

Sensibilisierung für Kinder suchtkranker Eltern

Parallel endete kürzlich die nationale Aktionswoche für Kinder von Eltern mit einer Suchterkrankung. Das FNPG beteiligte sich intensiv an Sensibilisierungsmaßnahmen und Beratungsangeboten. Fachleute betonten, dass frühzeitige Unterstützung entscheidend sei, um psychische Störungen bei betroffenen Kindern zu verhindern.

Im Mittelpunkt stand die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, sozialen Diensten und Bildungseinrichtungen. Die Woche diente auch der Vernetzung von Fachpersonen, um den Zugang zu niederschwelligen Hilfsangeboten zu erleichtern.

Neubau in Marsens stärkt Alterspsychiatrie

Anfang März wurde zudem der Gewinner des Parallelstudienverfahrens für den Neubau der Alterspsychiatrie in Marsens bekannt gegeben. Das Bauvorhaben reagiert auf den demografischen Wandel und den erwarteten Anstieg von Demenzerkrankungen und Altersdepressionen.

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Der Standort Marsens soll durch moderne, auf ältere Menschen zugeschnittene Stationen erweitert werden. Die Planung sieht nicht nur neue stationäre Kapazitäten vor, sondern auch Raum für innovative Therapieformen. Der Entwurf soll sich harmonisch in die Landschaft einfügen und sowohl Privatsphäre als auch soziale Interaktion fördern.

Integrierte Versorgung als Modell für die Schweiz

Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen den Trend zur integrierten und spezialisierten Versorgung. Die Kombination aus technologischer Aufrüstung, gezielter Prävention und moderner Infrastruktur spiegelt die Vision einer humanistischen Psychiatrie wider.

Durch die enge Verknüpfung von somatischer und psychiatrischer Medizin nimmt Freiburg eine Vorreiterrolle in der Schweiz ein. Die Notwendigkeit, Systeme für zwei Sprachen zu entwickeln, führt oft zu robusteren und flexibleren Lösungen mit Modellcharakter.

Ambulante Erweiterung und personelle Wechsel

Bis zum Frühjahr 2028 soll ein neues ambulantes Zentrum des Freiburger Spitals eröffnen. Auch psychiatrische Sprechstunden des FNPG werden dort integriert. Das Vorhaben unterstreicht den Trend "ambulant vor stationär".

Gleichzeitig steht ein personeller Umbruch bevor: Jean-Claude Simonet, Vorsteher des Kantonalen Sozialamts, tritt Ende 2026 in den Ruhestand. Solche Wechsel werden genutzt, um die strategische Ausrichtung im Rahmen der "Strategie 2030" weiter zu schärfen.

(23.03.2026)

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