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iShares MSCI World ETF: Mai-Reform im Fokus ( Finanztrends)

23.03.2026, 3524 Zeichen

Der iShares MSCI World ETF steht 2026 vor seiner bislang tiefgreifendsten strukturellen Veränderung. MSCI plant für Mai eine umfassende Überarbeitung der Indexmethodik — mit neuen Regeln für die Berechnung des Streubesitzes, die die Gewichtungen der größten Positionen merklich verschieben könnten.

Neue Streubesitz-Kategorien ab Mai

Das Kernstück der Reform ist eine Dreiteilung der Streubesitzklassen: „hoch" (über 25%), „niedrig" (5–25%) und „sehr niedrig" (unter 5%). Jede Kategorie erhält eigene Rundungsregeln mit unterschiedlicher Präzision — 2,5%, 0,5% bzw. 0,1%. Diese technische Neuerung klingt unscheinbar, hat aber praktische Konsequenzen: Bei Mega-Cap-Titeln wie Nvidia, Apple oder Microsoft können sich die berechneten Streubesitzanteile und damit ihre Indexgewichtungen verschieben.

MSCI selbst nennt als Ziele eine präzisere Streubesitzmessung und eine stabilere Benchmark. Ob die Reform die ohnehin hohe Konzentration des Index auf wenige US-Technologieriesen abschwächt oder weitgehend beibehält, ist offen. Das März-Rebalancing wurde bewusst zurückhaltend gestaltet, um unnötige Umschichtungen vor der großen Methodenänderung zu vermeiden.

Das März-Rebalancing als Vorbote

Das erste Quartal brachte dennoch spürbare Portfoliobewegungen. Zum 2. März wurden 18 Wertpapiere aufgenommen und 27 gestrichen. Im US-Segment überwogen die Streichungen deutlich: 15 Entnahmen standen nur 8 Neuaufnahmen gegenüber — die erste Nettoreduktion des US-Anteils seit mehreren Jahren. Trotzdem machen amerikanische Aktien weiterhin über 70% des Portfolios aus.

Zu den Neuaufnahmen zählen AST SpaceMobile, Coherent Corp und FTAI Aviation, allesamt Profiteure wachsender Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Satellitenkommunikation. Gestrichen wurden unter anderem Japans Tokyo Metro sowie der französische Zahlungsdienstleister Edenred.

Zinsumfeld belastet Technologiesektor

Parallel zur strukturellen Umbauphase lastet das Zinsumfeld auf dem ETF. Die US-Notenbank hält ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge in der Spanne von 3,5% bis 3,75% und hob ihre Kerninflationsprognose für Ende 2026 auf 2,7% an. Technologieaktien, die mit knapp 26% den größten Sektor im ETF bilden, reagieren besonders sensibel auf anhaltend hohe Zinsen — klare Signale für baldige Senkungen fehlen bislang.

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Der Kurs liegt aktuell rund 5,5% unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts, der RSI von 20,4 signalisiert eine überverkaufte Lage.

Dividende und Ausblick

Auf der Ertragsseite bestätigte der iShares Core MSCI World ETF eine Ausschüttung von 0,131 USD je Anteil mit Zahlung am 31. März 2026. Die nächste halbjährliche Dividende folgt mit Ex-Dividende-Datum am 15. Juni 2026 — nach einem Dividendenwachstum von über 20% im Jahresvergleich.

Das Mai-Rebalancing unter den neuen Methodikregeln wird voraussichtlich deutlich mehr Portfolioumschichtungen auslösen als die Märzrunde. Wie stark die Gewichtungsverschiebungen ausfallen, hängt maßgeblich davon ab, wie die neuen Streubesitzkategorien auf die größten Positionen des Fonds wirken.

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(23.03.2026)

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Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

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    Autor: Finanztrends

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