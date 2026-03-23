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Kuba erhält massive internationale Hilfslieferungen in der Krise ( Finanztrends)

23.03.2026, 3727 Zeichen

Kuba erlebt eine beispiellose Welle internationaler Solidarität. Tausende Tonnen Hilfsgüter erreichen die Insel, die unter dem schwersten Energiemangel seit Jahrzehnten leidet.

Globale Solidarität in Havanna

Im Zentrum der Hilfsaktion steht die „Nuestra América“-Karawane. Mehr als 650 Delegierte aus 33 Ländern brachten am Wochenende rund 20 Tonnen humanitäre Hilfe direkt in die Hauptstadt. Die Delegation umfasst Aktivisten, Gewerkschafter und Parlamentarier aus Europa und Amerika.

Die Lieferungen konzentrieren sich auf medizinische und Energie-Hilfen. Besonders wichtig: Krebsmedikamente, chirurgisches Equipment und Solarpanels für Krankenhäuser. Diese sollen Kliniken unabhängiger vom zusammengebrochenen Stromnetz machen.

Die Logistik war komplex. Medizinische Güter kamen per Charterflug aus Europa, drei Schiffe aus Mexiko erreichten am Samstag kubanische Gewässer. Organisatoren sprechen von einer globalen Koalition, die der Bevölkerung in der Krise eine Lebenslinie zuwirft.

Brasilien und China schicken Nahrungsmittel

Während Aktivisten medizinische Hilfe leisten, adressieren Staaten die akute Ernährungskrise. Brasilien schickt über das Welternährungsprogramm (WFP) 20.800 Tonnen Lebensmittel. Das Paket enthält Reis, Bohnen und Milchpulver für die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen.

Parallel erhöht China sein Engagement deutlich. Ein Schiff mit 60.000 Tonnen Reis ist diese Woche nach Kuba aufgebrochen. Es ist bereits die zweite große Lieferung in diesem Jahr. Peking betont die „tiefe Freundschaft“ zwischen den Ländern und will die Versorgung stabilisieren.

Energiekollaps lähmt das Land

Die Dringlichkeit der Hilfen wird durch die katastrophale Lage im Land verdeutlicht. Seit vergangenen Montag ist das nationale Stromnetz komplett zusammengebrochen. Grund ist ein totaler Mangel an Kraftstoffimporten – seit Januar erreichte kein Öltanker die Insel.

Die Folgen sind verheerend. Allein im Februar mussten über 50.000 geplante Operationen verschoben werden. Der Treibstoffmangel behindert zudem den Transport vorhandener Lebensmittel von Häfen in ländliche Regionen.

Analysten sehen den Hauptgrund im geopolitischen Wandel. Die Einstellung der Öllieferungen aus Venezuela nach politischen Veränderungen dort hat Kuba seinen Hauptenergielieferanten gekostet. Internationale Handelsbeschränkungen erschweren die Suche nach Alternativen.

Kubas diplomatische Haltung

Trotz der humanitären Abhängigkeit beharrt die kubanische Regierung auf ihrer politischen Souveränität. Vize-Außenminister Carlos Fernández de Cossío machte klar: Das politische System sei kein Verhandlungsobjekt im Austausch gegen Hilfen.

Die Regierung in Havanna betrachtet die ankommende Hilfe nicht als Almosen, sondern als Akt des Widerstands gegen wirtschaftlichen Druck. Europaparlamentarier in der Delegation kritisierten die Isolationspolitik scharf. Sie warnten vor tödlichen Folgen für Alte und Kranke.

Herausforderung Verteilung und Zukunft

Die größte unmittelbare Aufgabe ist nun die Verteilung der über 80.000 Tonnen Hilfsgüter. Bei anhaltendem Treibstoffmangel priorisieren Regierung und WFP Lieferungen an Krankenhäuser, Schulen und Gemeinschaftsküchen.

Die Solaranlagen könnten langfristig kritische Infrastruktur dezentral mit Energie versorgen. Solidaritäts-Organisatoren kündigen weitere Lieferungen für das Frühjahr an. Ökonomen warnen jedoch: Humanitäre Hilfe kann den Kollaps verhindern, aber langfristige Stabilität erfordert eine Lösung der Energie- und Handelsprobleme.

Der Erfolg dieser logistischen Großaktion wird über das unmittelbare Überleben kubanischer Sozialsysteme entscheiden. Für die Bevölkerung, die monatelange Entbehrungen ertrug, bedeuten die ankommenden Schiffe und Flugzeuge einen seltenen Moment der Erleichterung.


(23.03.2026)

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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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    Autor: Finanztrends

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