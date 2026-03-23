Sibanye Stillwater Aktie: Insider setzen Zeichen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
23.03.2026, 1880 Zeichen
Während der Bergbausektor mit geopolitischen Spannungen und volatilen Rohstoffpreisen kämpft, setzt das Management von Sibanye Stillwater ein deutliches Signal. Trotz eines schwierigen Marktumfelds stockt die Führungsebene ihre eigenen Anteile am Unternehmen weiter auf. Diese Käufe deuten auf eine interne Zuversicht hin, die im Kontrast zur aktuellen Kursnervosität steht.
Millionen-Investition durch den Finanzchef
Charl Keyter, der Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens, erwarb laut jüngsten Meldungen 148.819 Aktien. Das Transaktionsvolumen belief sich auf rund 1,73 Millionen US-Dollar. Ein solcher Schritt wird am Markt häufig als Indikator für das Vertrauen der Führung in die langfristige Strategie gewertet, insbesondere wenn externe Faktoren wie die Debatte um den Palladium-Handel die Branche belasten.
Einseitiges Bild bei Insider-Transaktionen
Bemerkenswert ist die Kontinuität dieser Käufe. In den vergangenen sechs Monaten verzeichneten Marktbeobachter ausschließlich Zukäufe durch Insider, während Verkäufe komplett ausblieben. Dieses Muster hebt Sibanye Stillwater von vielen anderen Branchenvertretern ab, bei denen die Transaktionsaktivität meist deutlich gemischter ausfällt.
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