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Sibanye Stillwater Aktie: Insider setzen Zeichen ( Finanztrends)

23.03.2026, 1880 Zeichen

Während der Bergbausektor mit geopolitischen Spannungen und volatilen Rohstoffpreisen kämpft, setzt das Management von Sibanye Stillwater ein deutliches Signal. Trotz eines schwierigen Marktumfelds stockt die Führungsebene ihre eigenen Anteile am Unternehmen weiter auf. Diese Käufe deuten auf eine interne Zuversicht hin, die im Kontrast zur aktuellen Kursnervosität steht.

Millionen-Investition durch den Finanzchef

Charl Keyter, der Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens, erwarb laut jüngsten Meldungen 148.819 Aktien. Das Transaktionsvolumen belief sich auf rund 1,73 Millionen US-Dollar. Ein solcher Schritt wird am Markt häufig als Indikator für das Vertrauen der Führung in die langfristige Strategie gewertet, insbesondere wenn externe Faktoren wie die Debatte um den Palladium-Handel die Branche belasten.

Einseitiges Bild bei Insider-Transaktionen

Bemerkenswert ist die Kontinuität dieser Käufe. In den vergangenen sechs Monaten verzeichneten Marktbeobachter ausschließlich Zukäufe durch Insider, während Verkäufe komplett ausblieben. Dieses Muster hebt Sibanye Stillwater von vielen anderen Branchenvertretern ab, bei denen die Transaktionsaktivität meist deutlich gemischter ausfällt.

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(23.03.2026)

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Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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    Autor: Finanztrends

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