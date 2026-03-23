Thailand kürzt Visumfreiheit und führt digitale Anmeldung ein ( Finanztrends)

23.03.2026, 4819 Zeichen

Thailand verschärft seine Einreisebestimmungen deutlich. Aus Sicherheitsgründen soll die visumfreie Aufenthaltsdauer halbiert und eine digitale Ankunftskarte Pflicht werden. Das hat massive Auswirkungen auf Touristen und Geschäftsreisende.

Visumfreier Aufenthalt wird von 60 auf 30 Tage gekürzt

In einer Kehrtwende der Tourismus-Politik plant die thailändische Regierung, die visumfreie Aufenthaltsdauer für Bürger zahlreicher Länder zu halbieren. Statt 60 Tage sollen Reisende ab dem zweiten Quartal 2026 nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben dürfen. Diese Regelung war erst Mitte 2024 als wirtschaftsfördernde Maßnahme eingeführt worden.

Hintergrund sind laut dem Außenministerium wachsende Sicherheitsbedenken. Die längere Aufenthaltsdauer werde zunehmend von Kriminellen, etwa aus Betrugsnetzwerken, ausgenutzt. „Es geht nicht um eine bestimmte Nationalität, sondern darum, Schlupflöcher zu schließen“, so ein Ministeriumssprecher. Legitime Touristen können weiterhin eine 30-tägige Verlängerung im Land beantragen. Für den Großteil der Urlaubsreisenden sei ein Monat ohnehin ausreichend, argumentieren die Behörden.

Digitale Ankunftskarte (TDAC) wird für alle Pflicht

Parallel zur verkürzten Aufenthaltsdauer tritt eine weitere Neuerung in Kraft: die Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Sie löst die bisherige Papier-Einreisekarte (TM6) und geplante elektronische Systeme ab. Seit 1. Mai 2025 ist die Plattform online, seit Anfang 2026 ist die Registrierung für alle Ankömmlinge verpflichtend.

Reisende müssen ihre Daten spätestens 72 Stunden vor der Einreise über ein offizielles Portal eingeben. Das System generiert einen QR-Code, der an den Grenzkontrollen vorgezeigt werden muss. In großen Flughäfen wie Bangkok-Suvarnabhumi ermöglicht dies die Nutzung automatisierter Gates. Wer die Registrierung vergisst, riskiert die Verweigerung des Boardings durch die Fluglinie oder erhebliche Verzögerungen an Land- und Seegrenzen. Die Behörden warnen vor kostenpflichtigen Drittanbietern – die offizielle Registrierung ist kostenfrei.

Sicherheitslage: Warnungen für Grenzregionen bleiben

Trotz eines Waffenstillstands an der kambodschanischen Grenze seit Dezember 2025 bleibt die Lage in den Grenzprovinzen Sa Kaeo, Buriram und Surin unberechenbar. Internationale Reisehinweise raten weiterhin davon ab, sich innerhalb von 50 Kilometern zur Grenze aufzuhalten. Grund sind nicht geräumte Landminen und mögliche sporadische Gefechte.

In den drei südlichsten Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Dort kommt es immer wieder zu Anschlägen durch separatistische Gruppierungen. Das Kriegsrecht gibt Sicherheitskräften erweiterte Befugnisse. Nicht notwendige Reisen in diese Regionen sollten unbedingt vermieden werden.

Strengere Kontrollen für E-Zigaretten und Cannabis

Neben den Einreiseformalitäten verschärft Thailand die Durchsetzung lokaler Gesetze. Besonders rigoros wird das Verbot von E-Zigaretten und Vaping-Produkten gehandhabt. Trotz ihrer Verbreitung in Nachbarländern sind sie in Thailand strikt verboten. Bei Kontrollen an Grenzübergängen drohen hohe Geldstrafen oder sogar Haft.

Auch der Umgang mit Cannabis ist streng reglementiert. Nach einer Phase der Unsicherheit hat die Regierung den Fokus auf medizinische Anwendungen gelegt. Der Freizeitkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten und wird bestraft. Geschäftsreisende sollten beachten, dass die Mitführung des finanziellen Mindestbetrags von 20.000 Baht (etwa 500 Euro) pro Person wieder konsequenter kontrolliert wird.

Strategie: Qualitätstourismus und digitale Grenzkontrolle

Die neuen Maßnahmen sind Teil eines regionalen Trends hin zu „Qualitätstourismus“ und datengestützter Grenzverwaltung. Thailand folgt damit internationalen Vorbildern wie dem europäischen ETIAS oder dem US-amerikanischen ESTA. Das Ziel: Risikopersonen sollen bereits vor der Einreise identifiziert werden, um die Belastung für die lokale Polizei zu verringern.

Aus Handels- und Investorensicht schafft dies ein transparenteres und regulierteres Umfeld. Die effiziente TDAC könnte Wartezeiten für ordnungsgemäß angemeldete Geschäftsreisende sogar verkürzen. Analysten gehen davon aus, dass die Regierung einen kurzfristigen Rückgang der Besucherzahlen in Kauf nimmt, um langfristig die nationale Sicherheit zu stärken und illegale „Grauindustrien“ einzudämmen.

Die endgültige Entscheidung über die Kürzung der visumfreien Tage steht noch aus. Das Kabinett will den Vorschlag in den kommenden Wochen final prüfen. Langfristig plant Thailand, das TDAC-System mit ASEAN-weiten Visa-Initiativen zu verknüpfen. Voraussetzung dafür ist jedoch stabile Grenzbeziehungen, insbesondere zu Kambodscha und Myanmar. Der aktuelle Fokus liegt klar auf innerer Sicherheit und digitalem Screening zum Schutz der Grenzen und der lebenswichtigen Tourismusindustrie.

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner Kontron

Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)