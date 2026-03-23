SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Thailand kürzt Visumfreiheit und führt digitale Anmeldung ein ( Finanztrends)

23.03.2026, 4819 Zeichen

Thailand verschärft seine Einreisebestimmungen deutlich. Aus Sicherheitsgründen soll die visumfreie Aufenthaltsdauer halbiert und eine digitale Ankunftskarte Pflicht werden. Das hat massive Auswirkungen auf Touristen und Geschäftsreisende.

Visumfreier Aufenthalt wird von 60 auf 30 Tage gekürzt

In einer Kehrtwende der Tourismus-Politik plant die thailändische Regierung, die visumfreie Aufenthaltsdauer für Bürger zahlreicher Länder zu halbieren. Statt 60 Tage sollen Reisende ab dem zweiten Quartal 2026 nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben dürfen. Diese Regelung war erst Mitte 2024 als wirtschaftsfördernde Maßnahme eingeführt worden.

Hintergrund sind laut dem Außenministerium wachsende Sicherheitsbedenken. Die längere Aufenthaltsdauer werde zunehmend von Kriminellen, etwa aus Betrugsnetzwerken, ausgenutzt. „Es geht nicht um eine bestimmte Nationalität, sondern darum, Schlupflöcher zu schließen“, so ein Ministeriumssprecher. Legitime Touristen können weiterhin eine 30-tägige Verlängerung im Land beantragen. Für den Großteil der Urlaubsreisenden sei ein Monat ohnehin ausreichend, argumentieren die Behörden.

Digitale Ankunftskarte (TDAC) wird für alle Pflicht

Parallel zur verkürzten Aufenthaltsdauer tritt eine weitere Neuerung in Kraft: die Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Sie löst die bisherige Papier-Einreisekarte (TM6) und geplante elektronische Systeme ab. Seit 1. Mai 2025 ist die Plattform online, seit Anfang 2026 ist die Registrierung für alle Ankömmlinge verpflichtend.

Reisende müssen ihre Daten spätestens 72 Stunden vor der Einreise über ein offizielles Portal eingeben. Das System generiert einen QR-Code, der an den Grenzkontrollen vorgezeigt werden muss. In großen Flughäfen wie Bangkok-Suvarnabhumi ermöglicht dies die Nutzung automatisierter Gates. Wer die Registrierung vergisst, riskiert die Verweigerung des Boardings durch die Fluglinie oder erhebliche Verzögerungen an Land- und Seegrenzen. Die Behörden warnen vor kostenpflichtigen Drittanbietern – die offizielle Registrierung ist kostenfrei.

Sicherheitslage: Warnungen für Grenzregionen bleiben

Trotz eines Waffenstillstands an der kambodschanischen Grenze seit Dezember 2025 bleibt die Lage in den Grenzprovinzen Sa Kaeo, Buriram und Surin unberechenbar. Internationale Reisehinweise raten weiterhin davon ab, sich innerhalb von 50 Kilometern zur Grenze aufzuhalten. Grund sind nicht geräumte Landminen und mögliche sporadische Gefechte.

In den drei südlichsten Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Dort kommt es immer wieder zu Anschlägen durch separatistische Gruppierungen. Das Kriegsrecht gibt Sicherheitskräften erweiterte Befugnisse. Nicht notwendige Reisen in diese Regionen sollten unbedingt vermieden werden.

Strengere Kontrollen für E-Zigaretten und Cannabis

Neben den Einreiseformalitäten verschärft Thailand die Durchsetzung lokaler Gesetze. Besonders rigoros wird das Verbot von E-Zigaretten und Vaping-Produkten gehandhabt. Trotz ihrer Verbreitung in Nachbarländern sind sie in Thailand strikt verboten. Bei Kontrollen an Grenzübergängen drohen hohe Geldstrafen oder sogar Haft.

Auch der Umgang mit Cannabis ist streng reglementiert. Nach einer Phase der Unsicherheit hat die Regierung den Fokus auf medizinische Anwendungen gelegt. Der Freizeitkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten und wird bestraft. Geschäftsreisende sollten beachten, dass die Mitführung des finanziellen Mindestbetrags von 20.000 Baht (etwa 500 Euro) pro Person wieder konsequenter kontrolliert wird.

Strategie: Qualitätstourismus und digitale Grenzkontrolle

Die neuen Maßnahmen sind Teil eines regionalen Trends hin zu „Qualitätstourismus“ und datengestützter Grenzverwaltung. Thailand folgt damit internationalen Vorbildern wie dem europäischen ETIAS oder dem US-amerikanischen ESTA. Das Ziel: Risikopersonen sollen bereits vor der Einreise identifiziert werden, um die Belastung für die lokale Polizei zu verringern.

Aus Handels- und Investorensicht schafft dies ein transparenteres und regulierteres Umfeld. Die effiziente TDAC könnte Wartezeiten für ordnungsgemäß angemeldete Geschäftsreisende sogar verkürzen. Analysten gehen davon aus, dass die Regierung einen kurzfristigen Rückgang der Besucherzahlen in Kauf nimmt, um langfristig die nationale Sicherheit zu stärken und illegale „Grauindustrien“ einzudämmen.

Die endgültige Entscheidung über die Kürzung der visumfreien Tage steht noch aus. Das Kabinett will den Vorschlag in den kommenden Wochen final prüfen. Langfristig plant Thailand, das TDAC-System mit ASEAN-weiten Visa-Initiativen zu verknüpfen. Voraussetzung dafür ist jedoch stabile Grenzbeziehungen, insbesondere zu Kambodscha und Myanmar. Der aktuelle Fokus liegt klar auf innerer Sicherheit und digitalem Screening zum Schutz der Grenzen und der lebenswichtigen Tourismusindustrie.


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
Circus SE Aktie: Stunde der Abrechnung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Palfinger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Bawag(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: UBM 2.15%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(3), Bawag(1), Wienerberger(1), Flughafen Wien(1), OMV(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.14%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 4819 Zeichen

    Thailand verschärft seine Einreisebestimmungen deutlich. Aus Sicherheitsgründen soll die visumfreie Aufenthaltsdauer halbiert und eine digitale Ankunftskarte Pflicht werden. Das hat massive Auswirkungen auf Touristen und Geschäftsreisende.

    Visumfreier Aufenthalt wird von 60 auf 30 Tage gekürzt

    In einer Kehrtwende der Tourismus-Politik plant die thailändische Regierung, die visumfreie Aufenthaltsdauer für Bürger zahlreicher Länder zu halbieren. Statt 60 Tage sollen Reisende ab dem zweiten Quartal 2026 nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben dürfen. Diese Regelung war erst Mitte 2024 als wirtschaftsfördernde Maßnahme eingeführt worden.

    Hintergrund sind laut dem Außenministerium wachsende Sicherheitsbedenken. Die längere Aufenthaltsdauer werde zunehmend von Kriminellen, etwa aus Betrugsnetzwerken, ausgenutzt. „Es geht nicht um eine bestimmte Nationalität, sondern darum, Schlupflöcher zu schließen“, so ein Ministeriumssprecher. Legitime Touristen können weiterhin eine 30-tägige Verlängerung im Land beantragen. Für den Großteil der Urlaubsreisenden sei ein Monat ohnehin ausreichend, argumentieren die Behörden.

    Digitale Ankunftskarte (TDAC) wird für alle Pflicht

    Parallel zur verkürzten Aufenthaltsdauer tritt eine weitere Neuerung in Kraft: die Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Sie löst die bisherige Papier-Einreisekarte (TM6) und geplante elektronische Systeme ab. Seit 1. Mai 2025 ist die Plattform online, seit Anfang 2026 ist die Registrierung für alle Ankömmlinge verpflichtend.

    Reisende müssen ihre Daten spätestens 72 Stunden vor der Einreise über ein offizielles Portal eingeben. Das System generiert einen QR-Code, der an den Grenzkontrollen vorgezeigt werden muss. In großen Flughäfen wie Bangkok-Suvarnabhumi ermöglicht dies die Nutzung automatisierter Gates. Wer die Registrierung vergisst, riskiert die Verweigerung des Boardings durch die Fluglinie oder erhebliche Verzögerungen an Land- und Seegrenzen. Die Behörden warnen vor kostenpflichtigen Drittanbietern – die offizielle Registrierung ist kostenfrei.

    Sicherheitslage: Warnungen für Grenzregionen bleiben

    Trotz eines Waffenstillstands an der kambodschanischen Grenze seit Dezember 2025 bleibt die Lage in den Grenzprovinzen Sa Kaeo, Buriram und Surin unberechenbar. Internationale Reisehinweise raten weiterhin davon ab, sich innerhalb von 50 Kilometern zur Grenze aufzuhalten. Grund sind nicht geräumte Landminen und mögliche sporadische Gefechte.

    In den drei südlichsten Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Dort kommt es immer wieder zu Anschlägen durch separatistische Gruppierungen. Das Kriegsrecht gibt Sicherheitskräften erweiterte Befugnisse. Nicht notwendige Reisen in diese Regionen sollten unbedingt vermieden werden.

    Strengere Kontrollen für E-Zigaretten und Cannabis

    Neben den Einreiseformalitäten verschärft Thailand die Durchsetzung lokaler Gesetze. Besonders rigoros wird das Verbot von E-Zigaretten und Vaping-Produkten gehandhabt. Trotz ihrer Verbreitung in Nachbarländern sind sie in Thailand strikt verboten. Bei Kontrollen an Grenzübergängen drohen hohe Geldstrafen oder sogar Haft.

    Auch der Umgang mit Cannabis ist streng reglementiert. Nach einer Phase der Unsicherheit hat die Regierung den Fokus auf medizinische Anwendungen gelegt. Der Freizeitkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten und wird bestraft. Geschäftsreisende sollten beachten, dass die Mitführung des finanziellen Mindestbetrags von 20.000 Baht (etwa 500 Euro) pro Person wieder konsequenter kontrolliert wird.

    Strategie: Qualitätstourismus und digitale Grenzkontrolle

    Die neuen Maßnahmen sind Teil eines regionalen Trends hin zu „Qualitätstourismus“ und datengestützter Grenzverwaltung. Thailand folgt damit internationalen Vorbildern wie dem europäischen ETIAS oder dem US-amerikanischen ESTA. Das Ziel: Risikopersonen sollen bereits vor der Einreise identifiziert werden, um die Belastung für die lokale Polizei zu verringern.

    Aus Handels- und Investorensicht schafft dies ein transparenteres und regulierteres Umfeld. Die effiziente TDAC könnte Wartezeiten für ordnungsgemäß angemeldete Geschäftsreisende sogar verkürzen. Analysten gehen davon aus, dass die Regierung einen kurzfristigen Rückgang der Besucherzahlen in Kauf nimmt, um langfristig die nationale Sicherheit zu stärken und illegale „Grauindustrien“ einzudämmen.

    Die endgültige Entscheidung über die Kürzung der visumfreien Tage steht noch aus. Das Kabinett will den Vorschlag in den kommenden Wochen final prüfen. Langfristig plant Thailand, das TDAC-System mit ASEAN-weiten Visa-Initiativen zu verknüpfen. Voraussetzung dafür ist jedoch stabile Grenzbeziehungen, insbesondere zu Kambodscha und Myanmar. Der aktuelle Fokus liegt klar auf innerer Sicherheit und digitalem Screening zum Schutz der Grenzen und der lebenswichtigen Tourismusindustrie.


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
    Circus SE Aktie: Stunde der Abrechnung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Palfinger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Bawag(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: UBM 2.15%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(3), Bawag(1), Wienerberger(1), Flughafen Wien(1), OMV(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.14%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de