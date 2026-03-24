SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Home-Office-Rückruf senkt Zufriedenheit der Beschäftigten ( Finanztrends)

24.03.2026, 6869 Zeichen

Die Rückkehrpflicht ins Büro belastet die Psyche der Arbeitnehmer und trifft besonders Eltern. Das zeigt eine neue Studie.

Berlin – Die deutsche Arbeitswelt steuert auf einen Konflikt zu. Immer mehr Unternehmen schränken die Home-Office-Möglichkeiten ihrer Belegschaft ein – mit spürbaren Folgen für deren Wohlbefinden. Eine am Montag veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung belegt: Mehr als jeder dritte Beschäftigte mit mobiler Tätigkeit erhält mittlerweile Anweisungen, weniger von zu Hause zu arbeiten. Diese „Return-to-Office“-Politik (RTO) geht mit einem deutlichen Absturz der Jobzufriedenheit und einem Anstieg des empfundenen Stresses einher.

Anzeige

Der Spagat zwischen Präsenzpflicht und Privatleben lässt das Stresslevel vieler Berufstätiger steigen. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen für eine bessere Work-Life-Balance und zeigt, wie Sie trotz beruflicher Anforderungen ausgeglichen bleiben. Stressfrei produktiv: Jetzt kostenloses E-Book sichern

Die Ära der uneingeschränkten Remote-Arbeit, die die frühen 2020er Jahre prägte, scheint vorbei. Sie wird zunehmend durch rigide Hybridmodelle und Präsenzpflichten ersetzt. Die Debatte um die Work-Life-Balance und ein gesetzliches Recht auf Home-Office hat damit eine neue Brisanz erhalten.

Jeder Dritte muss zurück an den Schreibtisch

Die Untersuchung der Forscherinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Eileen Peters offenbart ein klares Bild: Rund 34 Prozent der Beschäftigten, die ihre Arbeit theoretisch remote erledigen könnten, müssen ihre Home-Office-Zeiten reduzieren. Bei 21 Prozent wurde diese Einschränkung innerhalb der letzten zwölf Monate verhängt. Im Schnitt verlangen die Arbeitgeber nun eine Präsenz von drei Tagen pro Woche im Büro.

Doch der Widerstand wächst. Während etwa 29 Prozent der Betroffenen die neuen Vorgaben umgehend umsetzten, ignorieren fast 21 Prozent die Anweisung einfach. Über 80 Prozent von ihnen begründen dies damit, dass ihre konkreten Aufgaben keine physische Anwesenheit erfordern. Hier klafft eine Lücke zwischen Unternehmenspolitik und der Realität digitaler Arbeitsabläufe.

Der Preis: Stress und Unzufriedenheit steigen

Die Auswirkungen auf die Stimmung sind erheblich. In Unternehmen mit aktiver RTO-Politik ist die Jobzufriedenheit signifikant niedriger als in Betrieben mit flexiblen Regelungen. Gleichzeitig sind das Gefühl der Belastung und der empfundene Stress deutlich höher. Der Studie zufolge ist der Verlust der Autonomie über den Arbeitsort ein Haupttreiber dieser Unzufriedenheit.

Besonders hart trifft es Eltern, vor allem Mütter. Die plötzliche Verpflichtung, an drei Tagen pro Woche im Büro zu sein, stellt sie vor massive organisatorische Hürden. Angesichts der nach wie vor lückenhaften Kinderbetreuungsinfrastruktur in Deutschland wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so erheblich erschwert. Experten warnen: Wenn diese Barrieren weiter wachsen, könnte dies zu einer Reduzierung der Arbeitsstunden von Frauen führen – und damit Jahre des Fortschritts bei der Erwerbsbeteiligung zunichtemachen.

Misstrauen statt Transparenz

Die Studie deckt auch einen Graben zwischen Führungskräften und Mitarbeitern auf. Während das Management die erhöhte Büropräsenz oft mit besserer Kommunikation, Teamzusammenhalt und schnelleren Entscheidungen rechtfertigt, bleibt die Belegschaft skeptisch.

Rund 60 Prozent der befragten Beschäftigten vermuten, dass die Einschränkung des Home-Office vor allem vom Kontrollbedürnis und einem Mangel an Vertrauen seitens der Führung getrieben ist. Dieser „Vertrauensdefizit“ wird durch schlechte Kommunikation verstärkt: Nur etwa die Hälfte der Betroffenen erhielt eine offizielle oder transparente Erklärung für die plötzliche Präsenzpflicht. Dort, wo Gründe klar benannt wurden, war die Akzeptanz der Maßnahme deutlich höher – ein klares Signal für das Personalmanagement.

Anzeige

Wenn starre Vorgaben das Teamklima belasten, ist ein situativer Führungsstil gefragt, um Motivation und Produktivität zurückzugewinnen. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, wie erfolgreiche Führungskräfte Zufriedenheit und Leistung ihres Teams gleichzeitig steigern. Kostenloses E-Book zu modernen Führungsstilen herunterladen

Rechtslage bleibt unübersichtlich

Rechtlich ist die Situation weiterhin komplex. Ein allgemeines gesetzliches Recht auf Home-Office existiert in Deutschland nicht. Arbeitgeber besitzen das Direktionsrecht und können den Arbeitsort grundsätzlich vorgeben, sofern keine individuelle oder tarifvertragliche Home-Office-Regelung besteht.

Allerdings muss von diesem Recht unter „billigem Ermessen“ Gebrauch gemacht werden. Der Betrieb muss also seine Belange gegen die legitimen Interessen der Beschäftigten abwägen. Die WSI-Forscher warnen vor einer weiteren Verschärfung durch die politische Diskussion um eine Deregulierung des Arbeitszeitgesetzes. Die Kombination aus mehr Büropräsenz und flexibleren – potenziell längeren – Arbeitszeiten könnte Gesundheitsrisiken und Burnout-Raten in die Höhe treiben.

Wettbewerbsnachteil im „War for Talents“

Der deutsche Trend zu Büropflichten steht im Kontrast zu Ländern wie den Niederlanden, wo ein Recht auf Home-Office-Anfrage seit Jahren etablierter ist. Zwar verschwindet die Remote-Arbeit hierzulande nicht – die Home-Office-Quote stabilisierte sich laut ifo-Institut bei etwa 24,5 Prozent. Doch sie wird strenger reglementiert.

Unternehmen mit rigiden RTO-Regeln könnten langfristig im „War for Talents“ verlieren. Aktuelle Mobilitätsanalysen zeigen: Für fast 90 Prozent der Jobsuchenden sind ein bis zwei Home-Office-Tage ein Top-Priorität. Wer diesen Vorteil streicht, riskiert, High-Potentials an Konkurrenten mit mehr Autonomie zu verlieren. Hinzu kommt die finanzielle Komponente: Angesichts eines Mindestlohns von 13,90 Euro und einer revidierten Minijob-Grenze von 603 Euro kalkulieren Beschäftigte den „wahren Preis“ des Pendelns neu – in Zeit und Fahrtkosten, die durch die Home-Office-Pauschale von 6 Euro pro Tag kaum noch aufgewogen werden.

Ausblick: Aktivitätsbasierte Präsenz als Lösung?

Der Konflikt zwischen unternehmerischer Kontrolle und Mitarbeiterflexibilität dürfte sich 2026 weiter zuspitzen. Die „Flitterwochen“ der pandemiebedingten Hybridarbeit sind für viele Firmen vorbei, die Beziehung wird transaktionaler.

Erfolgreich werden jene Organisationen sein, die von starren Präsenzvorgaben zu einem aktivitätsbasierten Modell wechseln. Es sieht Büropräsenz für kollaborative Aufgaben vor, erlaubt aber konzentriertes Arbeiten im Home-Office. In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels wird die Fähigkeit zur echten „Work-Life-Integration“ ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bleiben. Die Daten der Studie sind eine Warnung: Ohne Vertrauen und klare Kommunikation könnte die Rückkehr ins Büro Unternehmen mehr kosten – an Produktivität und Personal – als sie an Kontrolle einbringt.


(24.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Ökosystem wächst ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    24.03.2026, 6869 Zeichen

    Die Rückkehrpflicht ins Büro belastet die Psyche der Arbeitnehmer und trifft besonders Eltern. Das zeigt eine neue Studie.

    Berlin – Die deutsche Arbeitswelt steuert auf einen Konflikt zu. Immer mehr Unternehmen schränken die Home-Office-Möglichkeiten ihrer Belegschaft ein – mit spürbaren Folgen für deren Wohlbefinden. Eine am Montag veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung belegt: Mehr als jeder dritte Beschäftigte mit mobiler Tätigkeit erhält mittlerweile Anweisungen, weniger von zu Hause zu arbeiten. Diese „Return-to-Office“-Politik (RTO) geht mit einem deutlichen Absturz der Jobzufriedenheit und einem Anstieg des empfundenen Stresses einher.

    Anzeige

    Der Spagat zwischen Präsenzpflicht und Privatleben lässt das Stresslevel vieler Berufstätiger steigen. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen für eine bessere Work-Life-Balance und zeigt, wie Sie trotz beruflicher Anforderungen ausgeglichen bleiben. Stressfrei produktiv: Jetzt kostenloses E-Book sichern

    Die Ära der uneingeschränkten Remote-Arbeit, die die frühen 2020er Jahre prägte, scheint vorbei. Sie wird zunehmend durch rigide Hybridmodelle und Präsenzpflichten ersetzt. Die Debatte um die Work-Life-Balance und ein gesetzliches Recht auf Home-Office hat damit eine neue Brisanz erhalten.

    Jeder Dritte muss zurück an den Schreibtisch

    Die Untersuchung der Forscherinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Eileen Peters offenbart ein klares Bild: Rund 34 Prozent der Beschäftigten, die ihre Arbeit theoretisch remote erledigen könnten, müssen ihre Home-Office-Zeiten reduzieren. Bei 21 Prozent wurde diese Einschränkung innerhalb der letzten zwölf Monate verhängt. Im Schnitt verlangen die Arbeitgeber nun eine Präsenz von drei Tagen pro Woche im Büro.

    Doch der Widerstand wächst. Während etwa 29 Prozent der Betroffenen die neuen Vorgaben umgehend umsetzten, ignorieren fast 21 Prozent die Anweisung einfach. Über 80 Prozent von ihnen begründen dies damit, dass ihre konkreten Aufgaben keine physische Anwesenheit erfordern. Hier klafft eine Lücke zwischen Unternehmenspolitik und der Realität digitaler Arbeitsabläufe.

    Der Preis: Stress und Unzufriedenheit steigen

    Die Auswirkungen auf die Stimmung sind erheblich. In Unternehmen mit aktiver RTO-Politik ist die Jobzufriedenheit signifikant niedriger als in Betrieben mit flexiblen Regelungen. Gleichzeitig sind das Gefühl der Belastung und der empfundene Stress deutlich höher. Der Studie zufolge ist der Verlust der Autonomie über den Arbeitsort ein Haupttreiber dieser Unzufriedenheit.

    Besonders hart trifft es Eltern, vor allem Mütter. Die plötzliche Verpflichtung, an drei Tagen pro Woche im Büro zu sein, stellt sie vor massive organisatorische Hürden. Angesichts der nach wie vor lückenhaften Kinderbetreuungsinfrastruktur in Deutschland wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so erheblich erschwert. Experten warnen: Wenn diese Barrieren weiter wachsen, könnte dies zu einer Reduzierung der Arbeitsstunden von Frauen führen – und damit Jahre des Fortschritts bei der Erwerbsbeteiligung zunichtemachen.

    Misstrauen statt Transparenz

    Die Studie deckt auch einen Graben zwischen Führungskräften und Mitarbeitern auf. Während das Management die erhöhte Büropräsenz oft mit besserer Kommunikation, Teamzusammenhalt und schnelleren Entscheidungen rechtfertigt, bleibt die Belegschaft skeptisch.

    Rund 60 Prozent der befragten Beschäftigten vermuten, dass die Einschränkung des Home-Office vor allem vom Kontrollbedürnis und einem Mangel an Vertrauen seitens der Führung getrieben ist. Dieser „Vertrauensdefizit“ wird durch schlechte Kommunikation verstärkt: Nur etwa die Hälfte der Betroffenen erhielt eine offizielle oder transparente Erklärung für die plötzliche Präsenzpflicht. Dort, wo Gründe klar benannt wurden, war die Akzeptanz der Maßnahme deutlich höher – ein klares Signal für das Personalmanagement.

    Anzeige

    Wenn starre Vorgaben das Teamklima belasten, ist ein situativer Führungsstil gefragt, um Motivation und Produktivität zurückzugewinnen. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, wie erfolgreiche Führungskräfte Zufriedenheit und Leistung ihres Teams gleichzeitig steigern. Kostenloses E-Book zu modernen Führungsstilen herunterladen

    Rechtslage bleibt unübersichtlich

    Rechtlich ist die Situation weiterhin komplex. Ein allgemeines gesetzliches Recht auf Home-Office existiert in Deutschland nicht. Arbeitgeber besitzen das Direktionsrecht und können den Arbeitsort grundsätzlich vorgeben, sofern keine individuelle oder tarifvertragliche Home-Office-Regelung besteht.

    Allerdings muss von diesem Recht unter „billigem Ermessen“ Gebrauch gemacht werden. Der Betrieb muss also seine Belange gegen die legitimen Interessen der Beschäftigten abwägen. Die WSI-Forscher warnen vor einer weiteren Verschärfung durch die politische Diskussion um eine Deregulierung des Arbeitszeitgesetzes. Die Kombination aus mehr Büropräsenz und flexibleren – potenziell längeren – Arbeitszeiten könnte Gesundheitsrisiken und Burnout-Raten in die Höhe treiben.

    Wettbewerbsnachteil im „War for Talents“

    Der deutsche Trend zu Büropflichten steht im Kontrast zu Ländern wie den Niederlanden, wo ein Recht auf Home-Office-Anfrage seit Jahren etablierter ist. Zwar verschwindet die Remote-Arbeit hierzulande nicht – die Home-Office-Quote stabilisierte sich laut ifo-Institut bei etwa 24,5 Prozent. Doch sie wird strenger reglementiert.

    Unternehmen mit rigiden RTO-Regeln könnten langfristig im „War for Talents“ verlieren. Aktuelle Mobilitätsanalysen zeigen: Für fast 90 Prozent der Jobsuchenden sind ein bis zwei Home-Office-Tage ein Top-Priorität. Wer diesen Vorteil streicht, riskiert, High-Potentials an Konkurrenten mit mehr Autonomie zu verlieren. Hinzu kommt die finanzielle Komponente: Angesichts eines Mindestlohns von 13,90 Euro und einer revidierten Minijob-Grenze von 603 Euro kalkulieren Beschäftigte den „wahren Preis“ des Pendelns neu – in Zeit und Fahrtkosten, die durch die Home-Office-Pauschale von 6 Euro pro Tag kaum noch aufgewogen werden.

    Ausblick: Aktivitätsbasierte Präsenz als Lösung?

    Der Konflikt zwischen unternehmerischer Kontrolle und Mitarbeiterflexibilität dürfte sich 2026 weiter zuspitzen. Die „Flitterwochen“ der pandemiebedingten Hybridarbeit sind für viele Firmen vorbei, die Beziehung wird transaktionaler.

    Erfolgreich werden jene Organisationen sein, die von starren Präsenzvorgaben zu einem aktivitätsbasierten Modell wechseln. Es sieht Büropräsenz für kollaborative Aufgaben vor, erlaubt aber konzentriertes Arbeiten im Home-Office. In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels wird die Fähigkeit zur echten „Work-Life-Integration“ ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bleiben. Die Daten der Studie sind eine Warnung: Ohne Vertrauen und klare Kommunikation könnte die Rückkehr ins Büro Unternehmen mehr kosten – an Produktivität und Personal – als sie an Kontrolle einbringt.


    (24.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

    » Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

    » Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

    » Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

    » Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

    » Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

    » Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

    » Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

    » PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
    Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
    Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Ökosystem wächst ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de