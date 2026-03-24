Home-Office-Rückruf senkt Zufriedenheit der Beschäftigten ( Finanztrends)

24.03.2026, 6869 Zeichen

Die Rückkehrpflicht ins Büro belastet die Psyche der Arbeitnehmer und trifft besonders Eltern. Das zeigt eine neue Studie.

Berlin – Die deutsche Arbeitswelt steuert auf einen Konflikt zu. Immer mehr Unternehmen schränken die Home-Office-Möglichkeiten ihrer Belegschaft ein – mit spürbaren Folgen für deren Wohlbefinden. Eine am Montag veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung belegt: Mehr als jeder dritte Beschäftigte mit mobiler Tätigkeit erhält mittlerweile Anweisungen, weniger von zu Hause zu arbeiten. Diese „Return-to-Office“-Politik (RTO) geht mit einem deutlichen Absturz der Jobzufriedenheit und einem Anstieg des empfundenen Stresses einher.

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Die Ära der uneingeschränkten Remote-Arbeit, die die frühen 2020er Jahre prägte, scheint vorbei. Sie wird zunehmend durch rigide Hybridmodelle und Präsenzpflichten ersetzt. Die Debatte um die Work-Life-Balance und ein gesetzliches Recht auf Home-Office hat damit eine neue Brisanz erhalten.

Jeder Dritte muss zurück an den Schreibtisch

Die Untersuchung der Forscherinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Eileen Peters offenbart ein klares Bild: Rund 34 Prozent der Beschäftigten, die ihre Arbeit theoretisch remote erledigen könnten, müssen ihre Home-Office-Zeiten reduzieren. Bei 21 Prozent wurde diese Einschränkung innerhalb der letzten zwölf Monate verhängt. Im Schnitt verlangen die Arbeitgeber nun eine Präsenz von drei Tagen pro Woche im Büro.

Doch der Widerstand wächst. Während etwa 29 Prozent der Betroffenen die neuen Vorgaben umgehend umsetzten, ignorieren fast 21 Prozent die Anweisung einfach. Über 80 Prozent von ihnen begründen dies damit, dass ihre konkreten Aufgaben keine physische Anwesenheit erfordern. Hier klafft eine Lücke zwischen Unternehmenspolitik und der Realität digitaler Arbeitsabläufe.

Der Preis: Stress und Unzufriedenheit steigen

Die Auswirkungen auf die Stimmung sind erheblich. In Unternehmen mit aktiver RTO-Politik ist die Jobzufriedenheit signifikant niedriger als in Betrieben mit flexiblen Regelungen. Gleichzeitig sind das Gefühl der Belastung und der empfundene Stress deutlich höher. Der Studie zufolge ist der Verlust der Autonomie über den Arbeitsort ein Haupttreiber dieser Unzufriedenheit.

Besonders hart trifft es Eltern, vor allem Mütter. Die plötzliche Verpflichtung, an drei Tagen pro Woche im Büro zu sein, stellt sie vor massive organisatorische Hürden. Angesichts der nach wie vor lückenhaften Kinderbetreuungsinfrastruktur in Deutschland wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so erheblich erschwert. Experten warnen: Wenn diese Barrieren weiter wachsen, könnte dies zu einer Reduzierung der Arbeitsstunden von Frauen führen – und damit Jahre des Fortschritts bei der Erwerbsbeteiligung zunichtemachen.

Misstrauen statt Transparenz

Die Studie deckt auch einen Graben zwischen Führungskräften und Mitarbeitern auf. Während das Management die erhöhte Büropräsenz oft mit besserer Kommunikation, Teamzusammenhalt und schnelleren Entscheidungen rechtfertigt, bleibt die Belegschaft skeptisch.

Rund 60 Prozent der befragten Beschäftigten vermuten, dass die Einschränkung des Home-Office vor allem vom Kontrollbedürnis und einem Mangel an Vertrauen seitens der Führung getrieben ist. Dieser „Vertrauensdefizit“ wird durch schlechte Kommunikation verstärkt: Nur etwa die Hälfte der Betroffenen erhielt eine offizielle oder transparente Erklärung für die plötzliche Präsenzpflicht. Dort, wo Gründe klar benannt wurden, war die Akzeptanz der Maßnahme deutlich höher – ein klares Signal für das Personalmanagement.

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Rechtslage bleibt unübersichtlich

Rechtlich ist die Situation weiterhin komplex. Ein allgemeines gesetzliches Recht auf Home-Office existiert in Deutschland nicht. Arbeitgeber besitzen das Direktionsrecht und können den Arbeitsort grundsätzlich vorgeben, sofern keine individuelle oder tarifvertragliche Home-Office-Regelung besteht.

Allerdings muss von diesem Recht unter „billigem Ermessen“ Gebrauch gemacht werden. Der Betrieb muss also seine Belange gegen die legitimen Interessen der Beschäftigten abwägen. Die WSI-Forscher warnen vor einer weiteren Verschärfung durch die politische Diskussion um eine Deregulierung des Arbeitszeitgesetzes. Die Kombination aus mehr Büropräsenz und flexibleren – potenziell längeren – Arbeitszeiten könnte Gesundheitsrisiken und Burnout-Raten in die Höhe treiben.

Wettbewerbsnachteil im „War for Talents“

Der deutsche Trend zu Büropflichten steht im Kontrast zu Ländern wie den Niederlanden, wo ein Recht auf Home-Office-Anfrage seit Jahren etablierter ist. Zwar verschwindet die Remote-Arbeit hierzulande nicht – die Home-Office-Quote stabilisierte sich laut ifo-Institut bei etwa 24,5 Prozent. Doch sie wird strenger reglementiert.

Unternehmen mit rigiden RTO-Regeln könnten langfristig im „War for Talents“ verlieren. Aktuelle Mobilitätsanalysen zeigen: Für fast 90 Prozent der Jobsuchenden sind ein bis zwei Home-Office-Tage ein Top-Priorität. Wer diesen Vorteil streicht, riskiert, High-Potentials an Konkurrenten mit mehr Autonomie zu verlieren. Hinzu kommt die finanzielle Komponente: Angesichts eines Mindestlohns von 13,90 Euro und einer revidierten Minijob-Grenze von 603 Euro kalkulieren Beschäftigte den „wahren Preis“ des Pendelns neu – in Zeit und Fahrtkosten, die durch die Home-Office-Pauschale von 6 Euro pro Tag kaum noch aufgewogen werden.

Ausblick: Aktivitätsbasierte Präsenz als Lösung?

Der Konflikt zwischen unternehmerischer Kontrolle und Mitarbeiterflexibilität dürfte sich 2026 weiter zuspitzen. Die „Flitterwochen“ der pandemiebedingten Hybridarbeit sind für viele Firmen vorbei, die Beziehung wird transaktionaler.

Erfolgreich werden jene Organisationen sein, die von starren Präsenzvorgaben zu einem aktivitätsbasierten Modell wechseln. Es sieht Büropräsenz für kollaborative Aufgaben vor, erlaubt aber konzentriertes Arbeiten im Home-Office. In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels wird die Fähigkeit zur echten „Work-Life-Integration“ ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bleiben. Die Daten der Studie sind eine Warnung: Ohne Vertrauen und klare Kommunikation könnte die Rückkehr ins Büro Unternehmen mehr kosten – an Produktivität und Personal – als sie an Kontrolle einbringt.

(24.03.2026)

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