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Psychotherapeuten klagen gegen Honorarkürzungen ( Finanztrends)

24.03.2026, 4729 Zeichen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zieht gegen geplante Honorarkürzungen für Psychotherapeuten vor Gericht. Ein breites Bündnis aus Fachverbänden und Jugendorganisationen plant zudem bundesweite Proteste. Die Kürzungen sollen ab April wirksam werden.

KBV reicht Klage ein

Auslöser der Eskalation ist ein Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses (EBA). Das Gremium senkte die Vergütung für psychotherapeutische Gespräche um 4,5 Prozent. Dagegen wehrt sich die KBV nun mit einer Klage vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg.

KBV-Chef Dr. Andreas Gassen bezeichnet die Kürzung als „willkürliche Abwertung“. Der GKV-Spitzenverband hatte ursprünglich sogar zehn Prozent weniger gefordert. Für die Praxen bedeute die Entscheidung eine gefährdete wirtschaftliche Basis – zulasten der Patienten.

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Strukturzuschläge gleichen Verluste nicht aus

Die Krankenkassen argumentieren mit gleichzeitig steigenden Strukturzuschlägen. Diese sollen leistungsstarke Praxen fördern und werden um 14,25 Prozent erhöht. Doch Fachverbände wie die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung (DPtV) widersprechen.

Analysen der Bundespsychotherapeutenkammer zeigen: Unter dem Strich sinken die Honorare trotzdem um etwa 2,8 Prozent. Das Problem: Nicht alle Praxen können die Zuschläge überhaupt erhalten. Sie sind an hohe Auslastung geknüpft – ein Kriterium, das in ländlichen Regionen oder bei Langzeittherapien oft scheitert.

Die Folge? Experten warnen vor noch längeren Wartezeiten. Schon heute warten Patienten monatelang auf ein Erstgespräch. Die Kürzung könnte künftig noch weniger Therapeuten in die eigene Praxis locken.

Ungewöhnliches Bündnis plant Großdemonstration

Im Saarland formiert sich ein breites Protestbündnis. Unter dem Motto „Kürzungen stoppen, Psychotherapie sichern“ rufen Jusos, Grüne Jugend und Junge Liberale gemeinsam mit Psychologie-Studierenden und Fachverbänden zu einer Demonstration auf.

Am 29. März wollen sie in Saarbrücken auf die Straße gehen. Das Bündnis sieht in den Kürzungen ein fatales Signal für den Nachwuchs. Steigende Lebenshaltungskosten belasten angehende Therapeuten bereits jetzt enorm. Weniger Honorar entziehe der Ausbildung die wirtschaftliche Grundlage.

Kleiner Lichtblick bei Richtlinien

Trotz der finanziellen Streitigkeiten gab es heute auch eine positive Nachricht. Der Gemeinsame Bundesausschuss passte die Psychotherapie-Richtlinie an.

Künftig können probatorische Sitzungen auch in Praxen stattfinden, wenn Patienten parallel im Krankenhaus sind. Bisher war das meist nur in der Klinik erlaubt. Die Bundespsychotherapeutenkammer begrüßt diesen Schritt für mehr Behandlungskontinuität.

Doch Analysten betonen: Solche bürokratischen Verbesserungen nutzen wenig, wenn die finanzielle Attrawktivität der Praxen schwindet. Die Ressourcen für zusätzliche Aufgaben fehlen dann einfach.

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Warum spart man an der falschen Stelle?

Die Debatte offenbart ein systemisches Dilemma. Die Nachfrage nach Therapieplätzen steigt seit der Pandemie stark an. Gleichzeitig müssen die Krankenkassen Milliardenlöcher stopfen.

Kritiker halten die Sparpolitik für kurzsichtig. Psychische Erkrankungen sind eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Eine frühzeitige und gute ambulante Versorgung könnte langfristig teure Klinikaufenthalte verhindern und Kosten sparen.

Hinzu kommt eine gleichstellungspolitische dimension: Über 70 Prozent der psychologischen Psychotherapeuten sind Frauen. Die Kürzung trifft also vor allem eine weiblich geprägte Berufsgruppe.

Was kommt jetzt?

Die kommenden Wochen werden entscheidend. Ab 1. April gelten die neuen, niedrigeren Honorare. Parallel verhandelt das Landessozialgericht über die KBV-Klage. Ein Urteil könnte die Machtverhältnisse zwischen Kassen und Leistungserbringern neu justieren.

Die Demonstration in Saarbrücken könnte nur der Anfang sein. Fachverbände kündigen bereits weitere Aktionen und Petitionen an. Das Thema psychische Gesundheit droht zum Wahlkampfthema zu werden – die Unzufriedenheit bei Patienten und Therapeuten wächst.


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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    Autor: Finanztrends

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    Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zieht gegen geplante Honorarkürzungen für Psychotherapeuten vor Gericht. Ein breites Bündnis aus Fachverbänden und Jugendorganisationen plant zudem bundesweite Proteste. Die Kürzungen sollen ab April wirksam werden.

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