Silver Mountain Aktie: Weg zum Produzenten ( Finanztrends)

24.03.2026, 2002 Zeichen

Silver Mountain Resources steht vor einem strategischen Wendepunkt. Das Unternehmen wandelt sich derzeit vom reinen Explorer zum aktiven Silberproduzenten in Peru. Mit dem geplanten Neustart der Reliquias-Mine im dritten Quartal 2026 rückt die operative Phase in greifbare Nähe.

Bohrprogramme liefern wichtige Daten

Die aktuelle Strategie setzt auf eine parallele Führung von Exploration und Entwicklung. Während die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Abbaus laufen, wird gleichzeitig das Ressourcenpotenzial in benachbarten Zonen untersucht. Ziel ist es, die Lebensdauer der Mine frühzeitig abzusichern und die Kapazitäten der vorhandenen Infrastruktur optimal zu nutzen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Mine Caudalosa. Hier läuft ein 14.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm, dessen erste Ergebnisse bereits für den kommenden Monat erwartet werden. Diese Daten sind entscheidend, um neue abbaubare Zonen zu identifizieren und die Ressourcenbasis zu verbreitern. Parallel dazu soll ein Untertage-Programm in der Reliquias-Mine hochgradige Zonen definieren, die für die initiale Wirtschaftlichkeit der Produktion zentral sind.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Silver Mountain Resources ?

Countdown zum Produktionsstart

Der wesentliche Katalysator für das laufende Geschäftsjahr bleibt die Aufnahme der kommerziellen Produktion im Projekt Reliquias. Anleger honorierten die operativen Fortschritte heute mit einem deutlichen Kursplus von 11,43 Prozent auf 2,34 Euro

Anzeige

Silver Mountain Resources-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Silver Mountain Resources-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Silver Mountain Resources-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Silver Mountain Resources-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Silver Mountain Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...