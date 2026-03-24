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Silver Mountain Aktie: Weg zum Produzenten ( Finanztrends)

24.03.2026, 2002 Zeichen

Silver Mountain Resources steht vor einem strategischen Wendepunkt. Das Unternehmen wandelt sich derzeit vom reinen Explorer zum aktiven Silberproduzenten in Peru. Mit dem geplanten Neustart der Reliquias-Mine im dritten Quartal 2026 rückt die operative Phase in greifbare Nähe.

Bohrprogramme liefern wichtige Daten

Die aktuelle Strategie setzt auf eine parallele Führung von Exploration und Entwicklung. Während die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Abbaus laufen, wird gleichzeitig das Ressourcenpotenzial in benachbarten Zonen untersucht. Ziel ist es, die Lebensdauer der Mine frühzeitig abzusichern und die Kapazitäten der vorhandenen Infrastruktur optimal zu nutzen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Mine Caudalosa. Hier läuft ein 14.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm, dessen erste Ergebnisse bereits für den kommenden Monat erwartet werden. Diese Daten sind entscheidend, um neue abbaubare Zonen zu identifizieren und die Ressourcenbasis zu verbreitern. Parallel dazu soll ein Untertage-Programm in der Reliquias-Mine hochgradige Zonen definieren, die für die initiale Wirtschaftlichkeit der Produktion zentral sind.

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(24.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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