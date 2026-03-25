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ACTIVE-Studie: Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

25.03.2026, 3224 Zeichen

Eine Langzeitstudie liefert den bisher stärksten Beweis: Spezifisches Gehirntraining kann das Demenzrisiko signifikant senken. Die finalen 20-Jahres-Daten der großen ACTIVE-Studie zeigen, dass ein kurzes Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit das Erkrankungsrisiko um ein Viertel reduziert. Dieser Effekt hielt über zwei Jahrzehnte an.

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Überraschend: Klassisches Gedächtnistraining oder Logikübungen zeigten dagegen keinen vergleichbaren Langzeitschutz. Nur das sogenannte „Speed-of-Processing“-Training erwies sich als wirksam. Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachjournal Alzheimer's & Dementia veröffentlicht.

Was macht das Speed-Training so besonders?

Bei diesem computergestützten Training übten die Teilnehmer, visuelle Informationen schneller zu verarbeiten. Sie mussten zentrale Objekte identifizieren und gleichzeitig Reize am Rand des Blickfelds wahrnehmen. Das Programm passte sich automatisch an: Bei richtigen Antworten wurde es schneller, bei Fehlern langsamer.

Experten führen den Erfolg auf „implizites Lernen“ zurück. Anders als bei bewussten Gedächtnisstrategien schult diese Methode grundlegende Hirnfunktionen. Sie trainiert die neuronale Effizienz – also die Fähigkeit, unter Zeitdruck Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Eine Kompetenz, die im Alltag, etwa im Straßenverkehr, entscheidend ist.

Der Schlüssel: Regelmäßige Auffrischung

Die Studie startete Ende der 1990er Jahre mit über 2.800 gesunden Senioren. Sie absolvierten zunächst nur 10 bis 18 Stunden Basistraining. Ein Teil von ihnen erhielt später zusätzliche Auffrischungssitzungen.

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Genau diese Booster machten den Unterschied. Die stärkste präventive Wirkung zeigte sich bei jenen, die das Follow-up-Training absolviert hatten. Jede weitere Übungseinheit senkte das relative Risiko weiter. Die Forscher vermuten, dass regelmäßige Impulse die „kognitive Reserve“ des Gehirns stabilisieren – seine Fähigkeit, Abbauprozesse zu kompensieren.

Ein Wendepunkt für die Prävention?

Die Ergebnisse könnten die Praxis verändern. Bislang standen viele „Gehirnjogging“-Apps in der Kritik, weil belastbare Beweise für ihren Alltagsnutzen fehlten. Die ACTIVE-Studie liefert nun klinisch relevante Belege für wissenschaftlich fundierte Programme.

Doch Vorsicht: Nicht jedes Denkspiel hilft. Entscheidend ist die spezifische Methodik, die auf Verarbeitungsgeschwindigkeit abzielt. Experten warnen davor, alle kommerziellen Apps nun pauschal als wirksame Demenzprophylaxe zu betrachten.

Wohin führt der Weg? Gesundheitsorganisationen dürften stärker in validierte digitale Trainings investieren, um Pflegekosten zu senken. Folgestudien wie die PACT-Studie mit 7.500 Teilnehmern testen bereits, ob intensiveres Training noch bessere Effekte bringt. Eine Frage bleibt: Könnten auch jüngere Menschen ab 40 oder 50 von einem frühen Training profitieren?


(25.03.2026)

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    Eine Langzeitstudie liefert den bisher stärksten Beweis: Spezifisches Gehirntraining kann das Demenzrisiko signifikant senken. Die finalen 20-Jahres-Daten der großen ACTIVE-Studie zeigen, dass ein kurzes Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit das Erkrankungsrisiko um ein Viertel reduziert. Dieser Effekt hielt über zwei Jahrzehnte an.

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