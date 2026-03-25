SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)

25.03.2026, 2757 Zeichen

Healwell AI richtet seinen strategischen Kompass aus und rückt das Thema Langlebigkeit ins Zentrum. Am Montag präsentierte das Management auf der ROTH-Investorenkonferenz in Kalifornien, wie künstliche Intelligenz die Altersmedizin verändern soll. Dieser Vorstoß in den wachsenden Longevity-Sektor folgt auf ein Geschäftsjahr, das den Wandel des Unternehmens zum reinen Software-Anbieter markiert.

Prävention durch Daten

Im Mittelpunkt der medizinischen Strategie steht die hauseigene DARWEN-Plattform. Das System soll chronische Krankheiten wie Typ-2-Diabetes frühzeitig erkennen und so die gesunde Lebensspanne von Patienten verlängern. Um das Vertrauen großer Gesundheitsdienstleister in Nordamerika zu gewinnen, untermauert das Unternehmen seine Technologie mittlerweile mit 47 wissenschaftlichen Publikationen. Diese klinische Validierung ist die Grundvoraussetzung, um die KI-Lösungen großflächig in bestehende Krankenhausabläufe zu integrieren.

Profitabilität erreicht

Der operative Umbau zum reinen KI- und SaaS-Anbieter liefert bereits fundamentale Resultate. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 kletterte der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 427 Prozent auf rund 103,8 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig gelang mit einem bereinigten EBITDA von 2,3 Millionen US-Dollar der Sprung in die Gewinnzone, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 14,2 Millionen US-Dollar verbucht wurde. An der Börse spiegelt sich diese operative Stärke derzeit allerdings kaum wider. Die Aktie gab auf Wochensicht fast 16 Prozent nach und notiert aktuell bei 0,50 Euro.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Healwell AI?

Analystenblick und stille Reserven

Marktbeobachter haben ihre Bewertungsmodelle nach den jüngsten Zahlen angepasst und sehen den fairen Wert der Papiere im Bereich von 2,85 Kanadischen Dollar. Sie kalkulieren nun mit einem moderateren Umsatzwachstum, gewichten aber die verbesserten Gewinnmargen höher.

Neben dem operativen Geschäft und einem Kassenbestand von 18,6 Millionen US-Dollar verfügt Healwell AI über strategische Beteiligungen, darunter ein Anteil an einem xAI-Investmentvehikel. Das Management prüft aktuell die Monetarisierung dieser Randbereiche. Ein Verkauf würde die Bilanz weiter stärken und direkte Mittel für die globale Skalierung der klinischen KI-Lösungen freisetzen.

Anzeige

Healwell AI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Healwell AI-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Healwell AI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Healwell AI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Healwell AI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Featured Partner Video

    181. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 2757 Zeichen

    Healwell AI richtet seinen strategischen Kompass aus und rückt das Thema Langlebigkeit ins Zentrum. Am Montag präsentierte das Management auf der ROTH-Investorenkonferenz in Kalifornien, wie künstliche Intelligenz die Altersmedizin verändern soll. Dieser Vorstoß in den wachsenden Longevity-Sektor folgt auf ein Geschäftsjahr, das den Wandel des Unternehmens zum reinen Software-Anbieter markiert.

    Prävention durch Daten

    Im Mittelpunkt der medizinischen Strategie steht die hauseigene DARWEN-Plattform. Das System soll chronische Krankheiten wie Typ-2-Diabetes frühzeitig erkennen und so die gesunde Lebensspanne von Patienten verlängern. Um das Vertrauen großer Gesundheitsdienstleister in Nordamerika zu gewinnen, untermauert das Unternehmen seine Technologie mittlerweile mit 47 wissenschaftlichen Publikationen. Diese klinische Validierung ist die Grundvoraussetzung, um die KI-Lösungen großflächig in bestehende Krankenhausabläufe zu integrieren.

    Profitabilität erreicht

    Der operative Umbau zum reinen KI- und SaaS-Anbieter liefert bereits fundamentale Resultate. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 kletterte der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 427 Prozent auf rund 103,8 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig gelang mit einem bereinigten EBITDA von 2,3 Millionen US-Dollar der Sprung in die Gewinnzone, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 14,2 Millionen US-Dollar verbucht wurde. An der Börse spiegelt sich diese operative Stärke derzeit allerdings kaum wider. Die Aktie gab auf Wochensicht fast 16 Prozent nach und notiert aktuell bei 0,50 Euro.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Healwell AI?

    Analystenblick und stille Reserven

    Marktbeobachter haben ihre Bewertungsmodelle nach den jüngsten Zahlen angepasst und sehen den fairen Wert der Papiere im Bereich von 2,85 Kanadischen Dollar. Sie kalkulieren nun mit einem moderateren Umsatzwachstum, gewichten aber die verbesserten Gewinnmargen höher.

    Neben dem operativen Geschäft und einem Kassenbestand von 18,6 Millionen US-Dollar verfügt Healwell AI über strategische Beteiligungen, darunter ein Anteil an einem xAI-Investmentvehikel. Das Management prüft aktuell die Monetarisierung dieser Randbereiche. Ein Verkauf würde die Bilanz weiter stärken und direkte Mittel für die globale Skalierung der klinischen KI-Lösungen freisetzen.

    Anzeige

    Healwell AI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Healwell AI-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

    Die neusten Healwell AI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Healwell AI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Healwell AI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
    Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Featured Partner Video

      181. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de