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Aktivrente und Altersklauseln: Der deutsche Arbeitsmarkt im Zwiespalt ( Finanztrends)

26.03.2026, 3646 Zeichen

Deutschland kämpft mit einem massiven Fachkräftemangel, doch viele Unternehmen halten an starren Altersgrenzen fest. Neue Gesetze sollen das Arbeiten im Rentenalter attraktiver machen – doch klaffen politischer Wunsch und betriebliche Realität auseinander?

Aktuelle Berichte vom 26. März 2026 zeigen ein paradoxes Bild. Während die Bundesregierung mit der Aktivrente und flexibleren Befristungsregeln Anreize schafft, bleiben automatische Beendigungsklauseln in Verträgen weit verbreitet. Diese Diskrepanz wird durch wegweisende Urteile des Bundesarbeitsgerichts und das seit Januar geltende Rentenpaket 2025 verschärft.

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Die Aktivrente 2026: Steuerfrei bis 2.000 Euro

Seit Jahresbeginn ist die Aktivrente das zentrale Instrument, um Rentner im Beruf zu halten. Der Clou: Bis zu 2.000 Euro monatlich bleiben steuerfrei. Dieser Bonus wird direkt vom Lohnsteuerabzug berücksichtigt.

Ein Arbeitnehmer, der im Mai 2026 in Rente geht und sofort weiterarbeitet, kann bis Jahresende bis zu 16.000 Euro steuerfrei verdienen. Allerdings gilt die Regelung nicht für Minijobs oder Beamte. Und Arbeitgeber müssen weiterhin volle Sozialversicherungsbeiträge zahlen – ein Schutz für jüngere Beschäftigte.

Neue Freiheit: Befristungen auch für ehemalige Mitarbeiter

Eine Schlüsselreform betrifft das Befristungsrecht. Bisher verhinderte das Anschlussverbot, dass Unternehmen mit ehemaligen Mitarbeitern sachgrundlos befristete Verträge schließen. Für Rentner ist diese Hürde nun gefallen.

Seit Januar können erfahrene Kräfte unkompliziert weiterbeschäftigt oder reaktiviert werden. Die Grenzen bleiben: Einzelverträge dürfen maximal zwei Jahre laufen, mit bis zu drei Verlängerungen. Insgesamt sind bei einem Arbeitgeber maximal acht Jahre und zwölf Verträge möglich.

BAG-Urteil: Altersklauseln bleiben rechtssicher

Rechtssicherheit für Unternehmen schafft ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom Juli 2025. Die Richter bestätigten: Klauseln, die das Arbeitsverhältnis mit Renteneintritt automatisch beenden, sind zulässig.

Die Begründung: Rentenbezieher sind sozial abgesichert und gehören nicht zur schutzbedürftigen Gruppe befristet Beschäftigter. Für Arbeitnehmer bedeutet das: Sie können in solchen Fällen keine unbefristete Weiterbeschäftigung einklagen. Voraussetzung ist jedoch die Textform der Vereinbarung.

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Fachkräftemangel 2026: Potenzial bleibt ungenutzt

Die Lage ist paradox. Branchen wie Pflege, Logistik und Maschinenbau suchen händeringend Personal – doch Vorurteile gegenüber älteren Bewerbern halten sich hartnäckig. Die Bereitschaft, länger zu arbeiten, scheitert oft an mangelnder Unternehmensflexibilität.

Analysen zeigen: In systemrelevanten Berufen sind 2026 viele Stellen rechnerisch unbesetzbar. Die Weiterbeschäftigung von Rentnern wird zur strategischen Notwendigkeit. Dennoch berichten über 60-Jährige von großen Schwierigkeiten bei der Stellensuche. Experten fordern ein Umdenken im Employer Branding, um das Potenzial der „Silver Worker“ zu heben.


(26.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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