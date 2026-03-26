Arbeitszeitgesetz: Kirchen, Politik und Gerichte im Streit um Flexibilität ( Finanztrends)

26.03.2026, 7038 Zeichen

Die Debatte um die Modernisierung des deutschen Arbeitszeitrechts erreicht diese Woche einen kritischen Punkt. Religiöse Organisationen, politische Spitzen und Gerichte präsentieren gegensätzliche Zukunftsvisionen für die Arbeitswelt. Am 26. März 2026 warnte die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Bayern (KAB) scharf vor einem weiteren Abbau von Standards. Sie sieht den Schutz geregelter Arbeitszeiten als Frage der menschlichen Würde. Diese Intervention folgt auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz zur „Flexibilisierung“ und neuen Daten des Statistischen Bundesamtes zur Verbreitung unregelmäßiger Arbeitszeiten.

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KAB Bayern: „Wirtschaft muss dem Menschen dienen“

In einem scharfen Positionspapier forderte die KAB Bayern nach ihrer Landesversammlung in München einen sofortigen Stopp für den Abbau des Acht-Stunden-Tages. Der aktuelle politische Trend zur totalen Flexibilität stelle eine massive Bedrohung für das Wohl von Millionen Beschäftigten dar, so die Organisation.

„Jede Aufweichung der täglichen Höchstarbeitszeit führt zu einem Abbau des Gesundheitsschutzes“, betonte Landesvorsitzender Peter Ziegler. Wirtschaftliche Argumente der Reformbefürworter könnten dies nicht rechtfertigen.

Die KAB kritisierte zudem das zunehmende Narrativ, das den Wunsch nach Teilzeit oder geregelten Zeiten als „Lifestyle-Faulheit“ abstempelt. Der durch Digitalisierung und globalen Wettbewerb befeuerte Druck zur ständigen Verfügbarkeit führe viele in die Ohnmacht.

„Wenn sich Arbeitnehmer durch Algorithmen ersetzbar fühlen und die Struktur verlässlicher Arbeitszeiten verlieren, hat die soziale Entfremdung schwerwiegende politische Folgen“, warnte Landespräses Michael Wagner. Die Forderung ist klar: Das Arbeitsrecht muss das primäre Schutzschild gegen die Kommerzialisierung des Lebens bleiben.

Merz‘ Reform: Mehr Freiheit für die Sozialpartner

Diesem kirchlichen Protest steht die Linie der Bundesregierung direkt gegenüber. Bereits am 25. März 2026 hatte Kanzler Friedrich Merz die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes als Leuchtturmprojekt für weniger Staatseingriffe bezeichnet.

Die Rolle des Staates solle sich auf einen groben Sicherheitsrahmen beschränken. Die konkrete Ausgestaltung von Arbeitszeiten müsse den bilateralen Vereinbarungen der Sozialpartner auf Betriebs- oder Tarifebene überlassen bleiben.

Die geplante Reform aus dem Koalitionsvertrag „Verantwortung für Deutschland“ sieht einen Wechsel vor: Weg von einer starren täglichen Höchstgrenze von acht Stunden, hin zu einer flexibleren wöchentlichen Obergrenze von 48 Stunden. Befürworter versprechen mehr Agilität für moderne Dienstleistungs- und Tech-Branchen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Doch Kritiker fürchten: Ohne den täglichen „Anker“ der Acht-Stunden-Grenze verschwimmen die rechtlichen Grenzen der Arbeit. Unbezahlte Überstunden und die „Normalisierung“ von Zwölf-Stunden-Schichten in Stoßzeiten könnten die Folge sein.

Bundesarbeitsgericht: Hohe Klageflut bei Arbeitszeitstreits

Während die politische Debatte tobt, beschäftigt die Justiz bereits die Realität des Wandels. Bei der Jahrespressekonferenz des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt am 24. März 2026 präsentierte Präsidentin Inken Gallner den Jahresbericht 2025. Dieser offenbart eine hohe Zahl von Rechtsstreiten rund um Arbeitszeit und Diskriminierung.

Das Gericht verzeichnete 2025 insgesamt 1.064 neue Verfahren. Ein signifikanter Teil betraf die Rechte von Teilzeitkräften und die korrekte Erfassung von Überstunden.

Präsidentin Gallner betonte die fortwährende Bindung des Gerichts an europäische Standards. So verbieten aktuelle Urteile die Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten bei Überstundenzuschlägen. Tarifvertragliche Schwellenwerte für Zulagen müssten für Teilzeitkräfte proportional angepasst werden, um eine indirekte Benachteiligung – besonders von Frauen – zu vermeiden.

Fast 33 Prozent aller erfolgreichen Revisionen 2025 betrafen solche grundlegenden Arbeitsschutzrechte. Die Daten unterstreichen die zentrale Rolle der Justiz, die Komponente der menschlichen Würde im Arbeitsverhältnis auch bei gesetzlichen Veränderungen zu wahren.

HR-Praxis: Elektronische Zeiterfassung wird zur Pflicht

Für Personalabteilungen wird die abstrakte Debatte zur konkreten technischen Herausforderung. Neue Destatis-Daten vom 24. März 2026 zeigen: Rund 9,3 Prozent der deutschen Arbeitnehmer – etwa 4 Millionen Menschen – arbeiten regelmäßig zwischen 23 und 6 Uhr. Besonders betroffen sind Logistik, Sicherheitsgewerbe und Gesundheitswesen.

Vor diesem Hintergrund sind die 2026er Standards zur elektronischen Zeiterfassung für fast alle Betriebe verpflichtend. Nach der grundlegenden „Stechuhr-Entscheidung“ müssen Unternehmen objektive, zuverlässige und zugängliche Systeme nutzen, um Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeit zu dokumentieren.

Der Umstieg auf mobile Apps und KI-gestützte Systeme stellt kleine und mittlere Unternehmen vor Herausforderungen. Doch die Tools sind essenziell, um die Einhaltung verbindlicher Ruhezeiten zu gewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestruhezeit von elf zusammenhängenden Stunden zwischen den Schichten ist laut BAG nicht verhandelbar.

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Europäischer Kontext und Ausblick

Die Spannungen der Woche spiegeln einen größeren europäischen Konflikt wider: den Ausgleich zwischen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und dem „europäischen Sozialmodell“. Während Länder wie Griechenland auf eine Sechs-Tage-Woche setzen, verfolgt Deutschland 2026 einen Hybridkurs: mehr wöchentliche Flexibilität bei gleichzeitig schärferer digitaler Überwachung, um Missbrauch zu verhindern.

Der Gesetzgebungsprozess zur finalen Stufe der Arbeitszeitreform soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Der Druck von KAB und Gewerkschaften dürfte zu stärkeren „Opt-out“-Schutzklauseln für Beschäftigte führen, die beim traditionellen Acht-Stunden-Tag bleiben wollen.

Zudem wird die Umsetzung der EU-Plattformarbeit-Richtlinie bis Dezember 2026 voraussichtlich strengere Schutzvorkehrungen für Gig-Economy-Arbeiter bringen. Für Personalverantwortliche bedeutet die kommende Zeit eine Doppelaufgabe: die technische Infrastruktur für die Zeiterfassung zu modernisieren und sich gleichzeitig in einer komplexen neuen Landschaft von Tarifvereinbarungen zu orientieren, die das „Wie und Wann“ der Arbeit in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts definieren werden.

(26.03.2026)

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