SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)

27.03.2026, 2897 Zeichen

Bei Nebius baut sich derzeit eine bemerkenswerte Marktdynamik auf. Während Leerverkäufer ihre Positionen auf ein Zweijahreshoch getrieben haben, überbieten sich Analysten mit optimistischen Kaufempfehlungen. Dieser Kontrast zwischen Skepsis und Euphorie sorgt zum Wochenausklang für reichlich Bewegung im Handel.

Brisante Ausgangslage

Aktuell sind rund 17 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft. Das entspricht etwa 43 Millionen Papieren und markiert den zweithöchsten Stand der vergangenen zwei Jahre. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen bräuchten die Shortseller über drei Tage, um all diese Positionen einzudecken.

Gleichzeitig stellen sich große Wall-Street-Akteure demonstrativ auf die Käuferseite. Die Bank of America nahm die Abdeckung mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf und verweist auf die strategisch wichtigen Verträge mit Meta und Microsoft. Analysten von DA Davidson und BWS Financial hoben ihre Ziele sogar auf 200 US-Dollar an. Im Schnitt rufen Experten ein Kursziel von knapp 169 US-Dollar aus, wobei es aktuell keine einzige Verkaufsempfehlung gibt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nebius?

Starkes Wachstum trifft auf hohen Kapitalbedarf

Diese Zuversicht der Analysten lockt auch neue institutionelle Investoren an. Im ersten Quartal stiegen unter anderem Millennium Management mit gut 11,5 Millionen US-Dollar und die Royal Bank of Canada bei dem KI-Infrastruktur-Anbieter ein.

Die fundamentalen Zahlen liefern Argumente für beide Lager. Einerseits sprang der Umsatz im Jahr 2025 um 479 Prozent auf knapp 530 Millionen US-Dollar. Zudem drehte der operative Cashflow mit 401,9 Millionen US-Dollar deutlich ins Plus. Das Management bestätigte erst kürzlich die ambitionierte Umsatzprognose von 3,0 bis 3,4 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026.

Leerverkäufer fokussieren sich hingegen auf die immense Ausgabenseite. Das Unternehmen investierte zuletzt 4,1 Milliarden US-Dollar in seine Infrastruktur. Diese strukturelle Lücke zwischen operativen Einnahmen und Investitionskosten macht externe Finanzierungen unumgänglich, solange das hohe Wachstumstempo anhält. Da bestehende Wandelanleihen vor Fälligkeit in Aktien getauscht werden können, schwebt ein reales Verwässerungsrisiko über den Anteilseignern.

Am 29. April 2026 wird das Unternehmen seine nächsten Quartalszahlen vorlegen. Diese Daten werden erste konkrete Hinweise liefern, wie schnell die massiv ausgebauten Kapazitäten in tatsächliche Umsätze umgewandelt werden.

Anzeige

Nebius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nebius-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Nebius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nebius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nebius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
Neue Bilder: Bernd Braunstein, Christoph Rainer , Susanne Bickel , Lisa Galuska, Fanboy-Buch, Manfred Kainz und Verena Tanos




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

     Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 2897 Zeichen

    Bei Nebius baut sich derzeit eine bemerkenswerte Marktdynamik auf. Während Leerverkäufer ihre Positionen auf ein Zweijahreshoch getrieben haben, überbieten sich Analysten mit optimistischen Kaufempfehlungen. Dieser Kontrast zwischen Skepsis und Euphorie sorgt zum Wochenausklang für reichlich Bewegung im Handel.

    Brisante Ausgangslage

    Aktuell sind rund 17 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft. Das entspricht etwa 43 Millionen Papieren und markiert den zweithöchsten Stand der vergangenen zwei Jahre. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen bräuchten die Shortseller über drei Tage, um all diese Positionen einzudecken.

    Gleichzeitig stellen sich große Wall-Street-Akteure demonstrativ auf die Käuferseite. Die Bank of America nahm die Abdeckung mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf und verweist auf die strategisch wichtigen Verträge mit Meta und Microsoft. Analysten von DA Davidson und BWS Financial hoben ihre Ziele sogar auf 200 US-Dollar an. Im Schnitt rufen Experten ein Kursziel von knapp 169 US-Dollar aus, wobei es aktuell keine einzige Verkaufsempfehlung gibt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nebius?

    Starkes Wachstum trifft auf hohen Kapitalbedarf

    Diese Zuversicht der Analysten lockt auch neue institutionelle Investoren an. Im ersten Quartal stiegen unter anderem Millennium Management mit gut 11,5 Millionen US-Dollar und die Royal Bank of Canada bei dem KI-Infrastruktur-Anbieter ein.

    Die fundamentalen Zahlen liefern Argumente für beide Lager. Einerseits sprang der Umsatz im Jahr 2025 um 479 Prozent auf knapp 530 Millionen US-Dollar. Zudem drehte der operative Cashflow mit 401,9 Millionen US-Dollar deutlich ins Plus. Das Management bestätigte erst kürzlich die ambitionierte Umsatzprognose von 3,0 bis 3,4 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026.

    Leerverkäufer fokussieren sich hingegen auf die immense Ausgabenseite. Das Unternehmen investierte zuletzt 4,1 Milliarden US-Dollar in seine Infrastruktur. Diese strukturelle Lücke zwischen operativen Einnahmen und Investitionskosten macht externe Finanzierungen unumgänglich, solange das hohe Wachstumstempo anhält. Da bestehende Wandelanleihen vor Fälligkeit in Aktien getauscht werden können, schwebt ein reales Verwässerungsrisiko über den Anteilseignern.

    Am 29. April 2026 wird das Unternehmen seine nächsten Quartalszahlen vorlegen. Diese Daten werden erste konkrete Hinweise liefern, wie schnell die massiv ausgebauten Kapazitäten in tatsächliche Umsätze umgewandelt werden.

    Anzeige

    Nebius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nebius-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten Nebius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nebius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Nebius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    UBS
    UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Bernd Braunstein, Christoph Rainer , Susanne Bickel , Lisa Galuska, Fanboy-Buch, Manfred Kainz und Verena Tanos




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

       Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de