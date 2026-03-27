Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)

27.03.2026, 2897 Zeichen

Bei Nebius baut sich derzeit eine bemerkenswerte Marktdynamik auf. Während Leerverkäufer ihre Positionen auf ein Zweijahreshoch getrieben haben, überbieten sich Analysten mit optimistischen Kaufempfehlungen. Dieser Kontrast zwischen Skepsis und Euphorie sorgt zum Wochenausklang für reichlich Bewegung im Handel.

Brisante Ausgangslage

Aktuell sind rund 17 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft. Das entspricht etwa 43 Millionen Papieren und markiert den zweithöchsten Stand der vergangenen zwei Jahre. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen bräuchten die Shortseller über drei Tage, um all diese Positionen einzudecken.

Gleichzeitig stellen sich große Wall-Street-Akteure demonstrativ auf die Käuferseite. Die Bank of America nahm die Abdeckung mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf und verweist auf die strategisch wichtigen Verträge mit Meta und Microsoft. Analysten von DA Davidson und BWS Financial hoben ihre Ziele sogar auf 200 US-Dollar an. Im Schnitt rufen Experten ein Kursziel von knapp 169 US-Dollar aus, wobei es aktuell keine einzige Verkaufsempfehlung gibt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nebius ?

Starkes Wachstum trifft auf hohen Kapitalbedarf

Diese Zuversicht der Analysten lockt auch neue institutionelle Investoren an. Im ersten Quartal stiegen unter anderem Millennium Management mit gut 11,5 Millionen US-Dollar und die Royal Bank of Canada bei dem KI-Infrastruktur-Anbieter ein.

Die fundamentalen Zahlen liefern Argumente für beide Lager. Einerseits sprang der Umsatz im Jahr 2025 um 479 Prozent auf knapp 530 Millionen US-Dollar. Zudem drehte der operative Cashflow mit 401,9 Millionen US-Dollar deutlich ins Plus. Das Management bestätigte erst kürzlich die ambitionierte Umsatzprognose von 3,0 bis 3,4 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026.

Leerverkäufer fokussieren sich hingegen auf die immense Ausgabenseite. Das Unternehmen investierte zuletzt 4,1 Milliarden US-Dollar in seine Infrastruktur. Diese strukturelle Lücke zwischen operativen Einnahmen und Investitionskosten macht externe Finanzierungen unumgänglich, solange das hohe Wachstumstempo anhält. Da bestehende Wandelanleihen vor Fälligkeit in Aktien getauscht werden können, schwebt ein reales Verwässerungsrisiko über den Anteilseignern.

Am 29. April 2026 wird das Unternehmen seine nächsten Quartalszahlen vorlegen. Diese Daten werden erste konkrete Hinweise liefern, wie schnell die massiv ausgebauten Kapazitäten in tatsächliche Umsätze umgewandelt werden.

Anzeige

Nebius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nebius-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Nebius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nebius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nebius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner UBS

UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...