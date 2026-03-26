Bedford Metals Aktie: Makro stimmt, Kurs nicht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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26.03.2026, 2889 Zeichen
Der Uranmarkt sendet positive Signale — steigende Nachfrageprognosen, Angebotsengpässe bei Großproduzenten, politischer Rückenwind aus Washington. Bedford Metals hat davon bislang kaum profitiert. Die Aktie notiert nahe ihres Jahrestiefs, rund 50 Prozent unter dem Höchststand der vergangenen zwölf Monate.
Uranmarkt mit konstruktivem Fundament
Der Spotpreis für Uran erreichte Ende Januar 2026 laut Cameco 94,28 US-Dollar je Pfund — der höchste Stand seit Februar 2024. Im Februar zog er sich auf 86,95 Dollar zurück, bleibt aber auf erhöhtem Niveau.
Die strukturellen Treiber sind intakt: Die World Nuclear Association erwartet bis 2040 einen Anstieg des Reaktorbedarfs auf 150.000 Tonnen. Gleichzeitig schrauben die wichtigsten Produzenten ihre Förderprognosen zurück — Kasachstans Kazatomprom für 2025, Cameco für die McArthur-River-Mine. Weniger Angebot trifft auf mehr Nachfrage.
Hinzu kommen politische Impulse: Die US-Regierung hat Genehmigungsverfahren für Urananreicherung vereinfacht, neue Reaktorprojekte mit Cameco und Westinghouse auf den Weg gebracht und 2,7 Milliarden Dollar an Verträge an Centrus und weitere Anbieter vergeben — als Reaktion auf den Verzicht auf russisches Nuklearmaterial.
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Portfolio im Athabasca-Becken
Bedford hält mehrere Explorationsprojekte im kanadischen Athabasca-Becken, einem der bedeutendsten Urangebiete weltweit. Das Close-Lake-Projekt grenzt direkt an Claims von Cameco und liegt im selben Korridor wie die Keys-Lake-, Cigar-Lake- und McArthur-River-Minen. Ergänzt wird das Portfolio durch das Ubiquity-Lake-Projekt mit 1.382 Hektar sowie das angrenzende Sheppard-Lake-Projekt mit rund 2.250 Hektar.
Als zweite Säule betreibt Bedford das Margurete-Goldprojekt in British Columbia, rund 200 Kilometer nordwestlich von Vancouver.
Kurs hinkt dem Sektor hinterher
Trotz des freundlichen Sektorumfelds hat die Aktie bisher nicht reagiert. Mit einem aktuellen Kurs von rund 0,11 Euro liegt sie deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt und hat sich seit Jahresanfang um über elf Prozent verbilligt.
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