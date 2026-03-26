Bund aktiviert Milliarden für sozialen Wohnungsbau ( Finanztrends)

26.03.2026, 3274 Zeichen

Der Bund stellt den Ländern ab sofort neun Milliarden Euro für bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. Die Verwaltungsvereinbarungen für die Jahre 2026 und 2027 sind seit dem 20. März in Kraft und ermöglichen den Abruf der Fördermittel. Diese massive Finanzspritze soll den rückläufigen Sozialwohnungsbestand stoppen und die Bauwirtschaft stabilisieren.

Wo das Geld hinfließt

Für das laufende Jahr 2026 sind vier Milliarden Euro vorgesehen. 500 Millionen davon sind für das Programm „Junges Wohnen“ reserviert, das sich an Studierende und Auszubildende richtet. Im nächsten Jahr steigt die Summe auf fünf Milliarden Euro, wovon eine Milliarde wiederum der Jugendförderung zugutekommt.

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Die Vereinbarungen verpflichten die Bundesländer zur Kofinanzierung, da sie laut Grundgesetz für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind. Die erhöhte Bundesbeteiligung soll sie bei dieser Aufgabe entlasten und den Bau von Sozialwohnungen bundesweit beschleunigen.

Mehr Planungssicherheit für die Länder

Ein zentraler Vorteil der zweijährigen Vereinbarung ist die größere Vorhersehbarkeit. Die Länder können ihre Förderprogramme nun langfristiger ausrichten und Bauprojekte besser planen. Das ist in Zeiten hoher Baukosten und Materialengpässe entscheidend.

Zudem wird der Einsatz von seriellem und modularem Bauen gezielt gefördert. Diese modernen Bauweisen sollen durch Standardisierung und Vorfertigung Kosten senken und Bauzeiten verkürzen. Branchenvertreter sehen darin einen wichtigen Impuls für mehr Effizienz.

Erste Erfolge sind sichtbar

Die Bundesinvestitionen zeigen bereits Wirkung. Im Jahr 2024 förderten die Länder rund 62.000 Sozialwohnungen – ein Plus von 50 Prozent gegenüber 2022. Diese Steigerung ist bemerkenswert, da die Gesamtzahl der Baugenehmigungen rückläufig ist.

Doch der Druck bleibt hoch. In einigen Kommunen, wie Dortmund, übersteigen die Förderanträge bereits die verfügbaren Budgets. Die bundesweiten Mittel sind ein wichtiger Schritt, decken den lokalen Bedarf aber nicht überall.

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Stabilitätsanker in der Krise

Die Förderung kommt zur rechten Zeit. Der freifinanzierte Wohnungsbau stockt wegen hoher Zinsen und Baukosten. Für viele Bauträger sind die staatlichen Zuschüsse daher die Grundlage, um Projekte überhaupt noch realisieren zu können.

Gleichzeitig fallen jährlich tausende Sozialwohnungen aus der Preisbindung. Die Milliarden des Bundes sollen diesen Verlust ausgleichen und den Bestand langfristig sichern. Kritik gibt es dennoch, etwa von den Grünen, die der Bundesregierung Planlosigkeit bei der „Neuen Wohngemeinnützigkeit“ vorwerfen.

(26.03.2026)

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