SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

26.03.2026, 2291 Zeichen

Newron treibt die internationale Aufstellung seines Phase-III-Programms ENIGMA-TRS zügig voran. Vier neue Sell-Side-Analysten aus den USA und Europa haben zuletzt Coverage aufgenommen — ein Zeichen wachsenden institutionellen Interesses an dem Wirkstoffkandidaten evenamide gegen therapieresistente Schizophrenie.

ENIGMA-TRS wächst über drei Kontinente

Das Herzstück der Strategie sind zwei pivotale Phase-III-Studien. ENIGMA-TRS 1 ist eine internationale, doppelblinde Untersuchung mit mindestens 600 Patienten, die auf gängige Antipsychotika unzureichend ansprechen. Parallel dazu hat der japanische Partner EA Pharma, Teil der Eisai-Gruppe, eine eigene Phase-III-Studie gestartet. Für Südkorea besteht eine Vereinbarung mit Myung In Pharm.

Finanzierung gesichert, Wissenschaft bestätigt

Die Kapitalgrundlage für diese Expansion steht. Im Februar 2026 schloss Newron eine Finanzierungsrunde mit europäischen und asiatischen Investoren ab und sicherte sich Mittel von bis zu 38 Millionen Euro — zweckgebunden für die ENIGMA-TRS-Studien. Das Unternehmen gibt an, damit die laufenden Pivotalstudien und klinischen Zulassungsprogramme finanzieren zu können.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Newron SpA?

Wissenschaftlich untermauert wird der Ansatz durch Publikationen im ersten Quartal 2026 in zwei Fachzeitschriften, darunter das „International Journal of Neuropsychopharmacology". Die Studien beschreiben den Wirkmechanismus von evenamide: eine Normalisierung der Glutamatausschüttung, die auf schizophreniebedingten Funktionsstörungen ansetzt.

Die Aktie notiert aktuell rund 50 Prozent unterhalb ihres Jahreshochs von 32,95 Euro, hat sich seit dem April-Tief bei 6,50 Euro jedoch deutlich erholt. Der nächste Katalysator dürfte aus den laufenden klinischen Endpunkten kommen, die Newron als Grundlage für spätere Zulassungsanträge ansteuert.

Anzeige

Newron SpA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Newron SpA-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Newron SpA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Newron SpA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Newron SpA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
Shell Aktie: Versorgungsschock droht! ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation

    Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die In...

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 2291 Zeichen

    Newron treibt die internationale Aufstellung seines Phase-III-Programms ENIGMA-TRS zügig voran. Vier neue Sell-Side-Analysten aus den USA und Europa haben zuletzt Coverage aufgenommen — ein Zeichen wachsenden institutionellen Interesses an dem Wirkstoffkandidaten evenamide gegen therapieresistente Schizophrenie.

    ENIGMA-TRS wächst über drei Kontinente

    Das Herzstück der Strategie sind zwei pivotale Phase-III-Studien. ENIGMA-TRS 1 ist eine internationale, doppelblinde Untersuchung mit mindestens 600 Patienten, die auf gängige Antipsychotika unzureichend ansprechen. Parallel dazu hat der japanische Partner EA Pharma, Teil der Eisai-Gruppe, eine eigene Phase-III-Studie gestartet. Für Südkorea besteht eine Vereinbarung mit Myung In Pharm.

    Finanzierung gesichert, Wissenschaft bestätigt

    Die Kapitalgrundlage für diese Expansion steht. Im Februar 2026 schloss Newron eine Finanzierungsrunde mit europäischen und asiatischen Investoren ab und sicherte sich Mittel von bis zu 38 Millionen Euro — zweckgebunden für die ENIGMA-TRS-Studien. Das Unternehmen gibt an, damit die laufenden Pivotalstudien und klinischen Zulassungsprogramme finanzieren zu können.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Newron SpA?

    Wissenschaftlich untermauert wird der Ansatz durch Publikationen im ersten Quartal 2026 in zwei Fachzeitschriften, darunter das „International Journal of Neuropsychopharmacology". Die Studien beschreiben den Wirkmechanismus von evenamide: eine Normalisierung der Glutamatausschüttung, die auf schizophreniebedingten Funktionsstörungen ansetzt.

    Die Aktie notiert aktuell rund 50 Prozent unterhalb ihres Jahreshochs von 32,95 Euro, hat sich seit dem April-Tief bei 6,50 Euro jedoch deutlich erholt. Der nächste Katalysator dürfte aus den laufenden klinischen Endpunkten kommen, die Newron als Grundlage für spätere Zulassungsanträge ansteuert.

    Anzeige

    Newron SpA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Newron SpA-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

    Die neusten Newron SpA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Newron SpA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Newron SpA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
    Shell Aktie: Versorgungsschock droht! ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation

      Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die In...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de