Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Finanztrends)

26.03.2026, 3351 Zeichen

Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg verzeichnet einen dramatischen Anstieg von Bürgerbeschwerden. Der heute veröffentlichte Jahresbericht 2025 zeigt eine Zunahme um 90 Prozent – ein Rekordwert, der die Behörde an ihre Grenzen bringt.

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Beschwerden explodieren, Personal schrumpft

Die Zahlen sind alarmierend: Das Landesamt für Datenschutz (LfDI) registrierte im vergangenen Jahr 7.673 Beschwerden. 2024 waren es noch 4.034. Ein Plus von fast 90 Prozent, das die Behörde vor enorme Herausforderungen stellt. Gleichzeitig sank die Personaldecke von 70,5 auf 67,5 Stellen. Mehr Arbeit, weniger Hände – eine prekäre Situation.

„Die Menschen sind heute deutlich sensibler, was den Umgang mit ihren Daten angeht“, kommentierte der Landesbeauftragte Prof. Dr. Tobias Keber die Entwicklung. Die gestiegene Zahl von Datenpannen, oft durch raffinierte Cyberangriffe verursacht, verschärft die Lage zusätzlich. Die Behörde muss sich daher auf Fälle konzentrieren, in denen sensible Daten oder große Datenmengen im Spiel sind.

KI und Gesetzesreform im Fokus

Ein Schwerpunkt der Arbeit lag auf künstlicher Intelligenz. Das LfDI beriet intensiv Ministerien, Kommunen und Unternehmen bei der KI-Integration. Besonders im Bildungs- und Gesundheitswesen war der Bedarf an datenschutzkonformen Lösungen hoch. Die Behörde setzt auf „Privacy by Design“ – den Schutz der Privatsphäre von Beginn der Technologieentwicklung an.

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2025 brachte auch eine wichtige Gesetzesnovelle: Das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) wurde modernisiert. Eine zentrale Neuerung betrifft die Videoüberwachung. Der Spielraum für öffentliche Kameras wurde erweitert, weg von einer extrem engen Fokussierung auf einzelne Objekte. „Das gibt mehr Flexibilität für die Sicherheit, erfordert aber auch strengere Kontrollen, um übermäßige Überwachung zu verhindern“, so Keber.

Nationale Führungsrolle und Ausblick

Seit Januar 2026 hat Baden-Württemberg den Vorsitz der Datenschutzkonferenz (DSK) inne. In dieser nationalen Koordinationsrolle will das LfDI für eine einheitliche Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Deutschland sorgen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Zusammenspiel mit neuen EU-Gesetzen wie dem Digital Services Act (DSA).

Was kommt 2026? Gezielte Prüfungen von Transparenzpflichten und die Förderung digitaler Souveränität stehen auf dem Programm. Im Juni wird Stuttgart Gastgeber der 111. Datenschutzkonferenz sein. Trotz knapper Ressourcen bleibt das Ziel klar: Die Behörde will auch in stürmischen digitalen Zeiten ihrer Mission gerecht werden – Menschen schützen und Technologie gestalten.

(26.03.2026)

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