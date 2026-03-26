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Commerzbank Aktie: Bewertung klafft auseinander ( Finanztrends)

26.03.2026, 2666 Zeichen

Eine frische Berechnung stutzt den inneren Wert der Commerzbank plötzlich um fast zwölf Prozent. Gleichzeitig stützen hohe Kursziele und das anhaltende Interesse der italienischen UniCredit das Papier. Für Anleger entsteht ein Spannungsfeld zwischen kühler Mathematik und strategischer Übernahmefantasie.

Analysten uneins über den fairen Wert

Am Mittwoch korrigierten Experten den rein rechnerischen Substanzwert der Bank um 11,7 Prozent nach unten. Auffällig ist dabei die Spaltung der Analystenzunft. Während das Bewertungsmodell den fairen Wert drückt, halten große Häuser an ihren optimistischen Einschätzungen fest. Barclays bestätigt ein Kursziel von 36 Euro. Auch die Bank of America bekräftigte angesichts der laufenden Konsolidierungsgespräche im europäischen Bankensektor unlängst ihre Kaufempfehlung. Diese Differenz zeigt deutlich, dass der Markt dem Institut im aktuellen Umfeld einen erheblichen strategischen Aufschlag beimisst.

Abseits der externen Übernahmeversuche arbeitet das Management an der eigenen Attraktivität. Ein Aktienrückkaufprogramm über 524 Millionen Euro schloss das Frankfurter Institut bereits Anfang März erfolgreich ab. Durch die Einziehung der Papiere steigt der rechnerische Gewinn für die verbleibenden Aktionäre.

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Übernahmefantasie stützt den Kurs

Maßgeblicher Treiber der Preisbildung bleibt das Tauschangebot der UniCredit. Die im Raum stehende Offerte von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Anteil entsprach zuletzt einem impliziten Preis von 30,80 Euro. Der aktuelle Kurs von 31,65 Euro liegt leicht darüber, obwohl das Papier am Donnerstag 2,25 Prozent einbüßte. Die Bundesregierung blockiert als Ankeraktionär eine schnelle Übernahme weiterhin. Das bremst eine rasche Einigung, hält den politischen Druck auf den Prozess aber hoch.

Die fundamentalen Kennzahlen treten aktuell hinter die strategische Lage zurück. Solange die UniCredit-Offerte existiert und die Bundesregierung mauert, bestimmt der Übernahmepoker die Richtung. Ein nachhaltiger Kursrutsch unter die Marke von 30,80 Euro – den impliziten Wert des Tauschangebots – würde das aktuelle Bewertungsniveau der Aktie erstmals ernsthaft auf die Probe stellen.

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