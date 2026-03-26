EU verschafft HR-Abteilungen Aufschub bei KI-Regeln ( Finanztrends)

26.03.2026, 6093 Zeichen

Die EU hat die strengsten KI-Compliance-Fristen für Personalabteilungen um 16 Monate verschoben. Grund ist ein noch nicht ausgereiftes Regelwerk.

Brüssel, 26. März 2026 – Das Europäische Parlament hat heute dem Digital Omnibus Package zugestimmt. Dieses umfassende Gesetzespaket verschiebt die Fristen für die Umsetzung des KI-Gesetzes (AI Act) für Hochrisiko-Systeme im Personalwesen erheblich. Statt August 2026 haben Unternehmen nun bis zum 2. Dezember 2027 Zeit, ihre KI-Tools für Recruiting und Personalführung vollständig konform zu machen. Der Schritt soll „regulatorische Reibung“ verringern und gibt der Wirtschaft mehr Vorbereitungszeit.

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Ein strategischer Reset für die KI-Regulierung

Das Paket stellt die größte überarbeitung des EU-Digitalrechts seit der DSGVO dar. Kern ist ein neuer „Stoppuhr-Mechanismus“. Die Pflichten für Hochrisiko-KI treten erst in Kraft, wenn die EU harmonisierte technische Standards veröffentlicht hat. Bisher fehlt es an diesen verbindlichen Prüfprotokollen, gegen die Systeme gemessen werden können.

„Viele KMU konnten die Konformität ihrer KI-Werkzeuge ohne offizielle Zertifizierungsprotokolle gar nicht überprüfen“, kommentieren Branchenanalysten den Schritt. Zudem führt das Paket ein einheitliches Meldeportal für Vorfälle ein. Ein Datenleck oder KI-Fehler muss nun nicht mehr bei verschiedenen Behörden gemeldet werden, sondern nur noch einmal. Das entlastet Compliance-Beauftragte erheblich.

Warum KI im Personalwesen als Hochrisiko gilt

Die grundsätzliche Einstufung bleibt trotz Aufschub unverändert. Systeme für Recruiting, Personalauswahl und Workforce-Management gelten laut Anhang III des KI-Gesetzes weiterhin als hochriskant. Die EU-Kommission betont, dass solche Tools historische Diskriminierungsmuster verstärken und die Berufschancen von Menschen erheblich beeinflussen können.

Daher bleiben die Anforderungen streng. Bis 2027 müssen Unternehmen nachweisen, dass sie ein umfassendes Risikomanagement etabliert haben. Dazu gehören Bias-Tests an Datensätzen, um Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter oder Ethnie auszuschließen. Unverändert gilt auch die „Human-in-the-Loop“-Pflicht: Ein menschlicher Personaler muss KI-Empfehlungen verstehen, ignorieren oder überstimmen können. Eine vollautomatische „Black-Box“-Einstellung bleibt verboten.

Neue Verbote und veränderte Zuständigkeiten

Das Parlament hat zudem neue Verbote beschlossen. Explizit untersagt sind nun „KI-Nudifizierungswerkzeuge“ und Systeme, die nicht einvernehmliche intime Bilder erzeugen. Das unterstreicht den harten EU-Kurs gegen ausbeuterische KI. Im Berufsleben bleibt das 2025 verhängte Verbot von Emotionserkennungs-Systemen zur Bewertung von Mitarbeitern oder Bewerbern in Kraft.

Die Verantwortung für KI-Kompetenz (AI Literacy) wird neu verteilt. Statt allein den Arbeitgebern obliegt es nun stärker den Mitgliedsstaaten und der Kommission, Schulungsressourcen bereitzustellen. Arbeitgeber müssen die Teilnahme jedoch fördern, besonders für Mitarbeiter, die mit Hochrisiko-KI arbeiten. Die Transparenzpflicht gilt bereits jetzt: Bewerber und Mitarbeiter müssen informiert werden, wenn eine KI Entscheidungen über sie beeinflusst.

Strategische Konsequenzen für die Personalarbeit

Die zusätzlichen 16 Monate sind aus Expertensicht ein „Vorbereitungsfenster“, kein Grund zur Untätigkeit. Die Komplexität von Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA) und KI-Risikobewertungen werde oft unterschätzt. Unternehmen, die erst 2027 mit der Prüfung ihrer Verträge beginnen, könnten in Zeitnot geraten.

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Personalvermittlungen stehen vor einer besonderen Herausforderung. Da sie zwischen Technologieanbieter und Endkunde stehen, gelten sie oft als „Betreiber“ (Deployer) und sind für die Ergebnisse der KI-Tools haftbar. Sie müssen jetzt ihre gesamte Technologie prüfen – von Matching-Algorithmen bis zu Chatbots.

Branchenverbände reagieren mit vorsichtigem Optimismus. Der realistischere Zeitplan könne Innovation fördern, indem Entwickler „Compliance-by-Design“ einbauen können. Zugleich wirkt der „Brüssel-Effekt“: Da das KI-Gesetz extraterritorial gilt, müssen alle Unternehmen, die in der EU Personal einstellen, die Regeln befolgen – unabhängig von ihrem Firmensitz. Das verändert bereits global die Entwicklung von HR-Software.

Der Fahrplan bis Dezember 2027

Der nächste Meilenstein ist die Veröffentlichung der harmonisierten EU-Standards. Sie werden das konkrete Regelwerk für Entwickler liefern. Mit ihrer Veröffentlichung startet die Uhr für die Frist 2027. Personalverantwortliche können in den nächsten zwölf Monaten eine Flut von Aktivitäten der Softwareanbieter erwarten, die eine CE-Kennzeichnung ihrer Systeme anstreben.

Die Kommission kündigte zudem eine Konsultation zu Regeln für Allzweck-KI-Modelle (GPAI) an. Das betrifft HR-Teams, die generative KI für Stellenbeschreibungen oder Chatbots nutzen. Für diese Modelle, die oft als geringeres Risiko eingestuft werden, sollen bis April 2026 neue Transparenzregeln finalisiert werden.

Die Botschaft ist klar: Die Ära der unregulierten algorithmischen Personalarbeit geht zu Ende. Unternehmen, die die gewonnene Zeit für den Aufbau transparenter, menschenzentrierter und überprüfbarer KI-Prozesse nutzen, vermeiden nicht nur hohe Strafen – bis zu 7 % des globalen Umsatzes. Sie könnten auch einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Talente erlangen, denen Fairness und Datenschutz immer wichtiger werden.

(26.03.2026)

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