EuGH und BAG stärken Kündigungsschutz in Deutschland ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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26.03.2026, 5403 Zeichen
Deutsche Arbeitnehmer erhalten mehr Rechte, während Unternehmen sich auf strengere Regeln einstellen müssen. Ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs und neue Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts markieren einen Paradigmenwechsel im Arbeitsrecht. Diese Entwicklungen fallen mitten in die laufenden Betriebsratswahlen 2026 und erhöhen den Druck auf Arbeitgeber.
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EuGH kippt Sonderrechte für kirchliche Arbeitgeber
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 17. März 2026 stellt die bisherigen Sonderrechte kirchlicher Arbeitgeber grundlegend infrage. Das Gericht stärkte die Rechte einer Wiesbadener Sozialarbeiterin, die nach ihrem Kirchenaustritt entlassen worden war. Bislang konnten religiöse Einrichtungen von ihren Mitarbeitern eine hohe konfessionelle Loyalität verlangen.
Der EuGH zieht nun eine klare Grenze: Solche Loyalitätsanforderungen müssen für die konkrete Tätigkeit zwingend erforderlich und gerechtfertigt sein. Bei einer Sozialarbeiterin sei die Religionszugehörigkeit oft nicht entscheidend, so die Richter. Diese Entscheidung zwingt das Bundesarbeitsgericht (BAG), seine Rechtsprechung zur „Kirchenklausel“ zu überarbeiten.
Rechtsexperten sehen darin das Ende pauschaler Entlassungen bei Kirchenaustritt. Künftig müssen religiöse Arbeitgeber eine deutlich höhere Beweislast tragen, wenn sie Kündigungen mit der Glaubenszugehörigkeit begründen.
BAG erwartet Klagewelle und stärkt Arbeitnehmer finanziell
Parallel zu den europäischen Entwicklungen setzt auch das Bundesarbeitsgericht neue Akzente. In einem aktuellen Beschluss erklärte das BAG einen Verzicht auf Annahmeverzugslohn für unwirksam. Das stärkt die finanzielle Absicherung gekündigter Arbeitnehmer erheblich. Sie behalten im Falle einer unwirksamen Kündigung ihren Lohnanspruch auch für die Zeit des Gerichtsverfahrens.
BAG-Präsidentin Inken Gallner rechnet mit einem weiteren Anstieg von Kündigungsschutzklagen. „Angesichts der Konjunkturschwäche und Entlassungen, besonders in der Automobilindustrie, ist bereits bei den Arbeitsgerichten ein starker Fallanstieg zu beobachten“, sagte sie am 24. März 2026. Allein im vergangenen Jahr machten Streitigkeiten um Kündigungen fast ein Viertel aller neuen Fälle beim BAG aus.
Gallner erwartet jedoch auch, dass vermehrt betriebliche Lösungen wie Sozialpläne und Abfindungen gesucht werden, um Gerichtsverfahren zu vermeiden.
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Neue Regeln 2026: Beweislastumkehr und Transparenz
Das Jahr 2026 bringt verschärfte Spielregeln. Eine zentrale Neuerung betrifft die Beweislast bei Kündigungsschutzklagen. Wird ein Arbeitnehmer kurz nach einer Beschwerde oder Gehaltsanfrage gekündigt, entsteht künftig schnell der Verdacht einer unzulässigen Benachteiligung. Dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass die Kündigung keinen Zusammenhang damit hatte.
Diese Beweislastumkehr macht Kündigungen deutlich angreifbarer. Sie erfordert von Unternehmen eine lückenlose Dokumentation ihrer Personalentscheidungen.
Zudem tritt ab Juni 2026 das EU-Entgelttransparenzgesetz voll in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen, Gehaltsspannen in Stellenausschreibungen anzugeben. Bewerber dürfen nicht mehr nach ihrer Gehaltshistorie gefragt werden. Gerichte werden künftig genau prüfen, ob eine Kündigung durch eine Gehaltsanfrage oder die religiöse Identität beeinflusst wurde.
Politische Debatte: Soll der Schutz für Spitzenverdiener gelockert werden?
Vor diesem Hintergrund entzündete sich zuletzt eine politische Batte. Führende CDU-Politiker argumentierten im Februar 2026, das Kündigungsschutzrecht sei zu starr und bremse notwendige Veränderungen. Sie schlugen vor, den Schutz für Gutverdiener zu lockern, um mehr Flexibilität auf Führungsebene zu schaffen.
„Menschen mit geringem Einkommen verdienen einen anderen Kündigungsschutz als Spitzenverdiener“, lautete die umstrittene Forderung auf dem Bundesparteitag in Stuttgart. Ob daraus Gesetzesentwürfe werden, ist offen. Kritiker warnen vor einer Aushöhlung des Arbeitsschutzes.
Ausblick: Mehr Schutz für Arbeitnehmer, mehr Aufwand für Firmen
Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Die Urteile und neuen Regeln erhöhen den Anpassungsdruck auf Unternehmen erheblich. Arbeitgeber müssen ihre Verträge und Entlassungsprotokolle auf die neuen Transparenzstandards überprüfen. Systematische Dokumentation wird zum entscheidenden Faktor für rechtssichere Kündigungen.
Für Arbeitnehmer bedeuten die Entwicklungen eine deutliche Stärkung ihrer Rechte. Die Beweislastumkehr und gestärkten Lohnansprüche bieten mehr Schutz vor ungerechtfertigten Entlassungen. Die Balance zwischen unternehmerischer Flexibilität und Arbeitnehmerschutz bleibt das zentrale Thema der deutschen Arbeitsrechtspolitik.
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