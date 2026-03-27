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Alphabet Aktie: Gleich zwei Fronten ( Finanztrends)

27.03.2026, 3347 Zeichen

Für Alphabet war diese Woche alles andere als ruhig. Gleich zwei unabhängige Entwicklungen setzen den Kurs unter Druck — und beide haben das Potenzial, noch länger nachzuwirken.

Gestern verloren Alphabet-Aktien rund 2,2 Prozent, nachdem ein Geschworenengericht in Los Angeles Meta und Google gemeinsam für schuldig befunden hatte. Die Jury sah es als erwiesen an, dass Instagram und YouTube gezielt so gestaltet wurden, dass sie bei jungen Nutzern Suchtverhalten fördern. Eine damals 20-jährige Klägerin hatte geltend gemacht, die exzessive Nutzung der Plattformen habe bei ihr zu Körperdysmorphie, Depressionen und Suizidgedanken geführt. Das Gericht verurteilte beide Unternehmen zur Zahlung von insgesamt 6 Millionen Dollar — davon entfällt ein Teil auf YouTube. Google hat bereits Widerspruch angekündigt und argumentiert, YouTube sei keine soziale Plattform im eigentlichen Sinne.

Urteil mit Signalwirkung

Was das Urteil so brisant macht, ist weniger die Schadensersatzsumme selbst. Sie ist überschaubar. Es sind die mehr als 2.400 ähnlichen Verfahren, die bereits vor einem Bundesgericht in Kalifornien gebündelt wurden — dazu kommen tausende weitere Klagen im kalifornischen Staatsgericht. Rechtexperten sehen in dem Urteil einen möglichen Wendepunkt für die Regulierung digitaler Plattformen weltweit, verbunden mit wachsendem Druck auf Schutzregelungen wie Section 230 in den USA. Das dürfte Investoren noch eine Weile beschäftigen.

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TurboQuant trifft den Chipmarkt

Parallel sorgt Alphabets eigene KI-Forschung für Unruhe — diesmal nicht im Gerichtssaal, sondern im Speicherchip-Segment. Google hat diese Woche den Kompressionsalgorithmus TurboQuant vorgestellt, der den Arbeitsspeicherbedarf von KI-Anwendungen angeblich um das Sechsfache reduzieren soll, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Die offizielle Präsentation ist für die ICLR-2026-Konferenz im April angekündigt.

Die Reaktion an den Märkten war unmittelbar: Speicherchiphersteller wie Micron Technology verloren rund 4 bis 8 Prozent, südkoreanische Schwergewichte wie Samsung und SK Hynix rutschten um mehr als 4 Prozent ab. Der KOSPI fiel auf den schwächsten Stand seit Mitte März. Sollte sich TurboQuant als massentauglich erweisen, würde ein zentrales Wachstumsargument für den KI-Speichermarkt wegfallen — nämlich der schier unersättliche Bedarf an Hochleistungs-RAM.

Für Alphabet selbst ist die Entwicklung zweischneidig: Als Urheber des Algorithmus positioniert sich Google als Innovationsführer im KI-Effizienzbereich. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich der technologische Fortschritt auf die eigene Infrastrukturstrategie auswirkt — Google hatte erst kürzlich Vereinbarungen mit mehreren Energieversorgern geschlossen, um den Stromverbrauch seiner Rechenzentren in Spitzenlastzeiten flexibel zu reduzieren.

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    Autor: Finanztrends

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