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Cardano: DeFi-Wachstum trifft schwachen Kurs ( Finanztrends)

27.03.2026, 2553 Zeichen

Das Cardano-Ökosystem sendet widersprüchliche Signale. Während die On-Chain-Aktivität spürbar zunimmt und regulatorische Hürden fallen, notiert ADA nahe seinem 52-Wochen-Tief. Der Abstand zwischen Fundamentaldaten und Kursentwicklung ist bemerkenswert.

DeFi-Liquidität auf Wachstumskurs

Das Total Value Locked (TVL) im Cardano-Ökosystem kletterte bis zum 25. März auf rund 142 Millionen USD – ein Anstieg von etwa 15 Millionen USD innerhalb weniger Tage. Wesentlicher Treiber ist die Einführung von USDCx, einem Stablecoin, der bereits 36 % der gesamten Stablecoin-Marktkapitalisierung des Netzwerks ausmacht. Die gestiegene Liquidität schlägt sich auch im Handelsvolumen nieder: Auf Cardano-DEX- und Perps-Plattformen wurden zuletzt täglich zusammen 374 Millionen USD umgesetzt.

Einen zusätzlichen Impuls lieferte die SEC und CFTC am 17. März: Beide Behörden stuften ADA offiziell als „Digital Commodity" ein. Diese Klassifizierung beseitigt regulatorische Unsicherheiten, die institutionelle Kapitalzuflüsse bislang gebremst haben könnten. Seit dem 9. Februar sind Cardano-Futures bereits an der CME handelbar; Spot-ETF-Anträge von Grayscale und Volatility Shares liegen der SEC vor.

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Der Kurs selbst liegt bei rund 0,25 USD und damit nahe dem 52-Wochen-Tief. Analysten nennen den Bereich zwischen 0,22 und 0,24 USD als nächste relevante Unterstützungszone – ein Unterschreiten dieser Marken könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen. Ob die wachsende DeFi-Aktivität und die regulatorische Klarheit ausreichen, um den Abwärtstrend zu stoppen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – spätestens wenn die ETF-Entscheidungen der SEC konkreter werden.

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    Autor: Finanztrends

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