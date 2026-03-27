Outlook Therapeutics Aktie: Europa-Wachstum beschleunigt ( Finanztrends)

27.03.2026, 3405 Zeichen

Während Outlook Therapeutics in den USA weiterhin mit regulatorischen Hürden kämpft, gewinnt das Geschäft auf dem europäischen Kontinent massiv an Fahrt. Eine frische Kapitalerhöhung soll nun den nötigen Spielraum schaffen, um den Rollout der Augenarznei Lytenava in weiteren EU-Staaten voranzutreiben. Die jüngsten Absatzzahlen deuten darauf hin, dass die Strategie jenseits des Atlantiks aufgehen könnte.

Frisches Kapital für den Rollout

Das Biopharma-Unternehmen schloss am Mittwoch eine öffentliche Platzierung ab, die Bruttoerlöse von rund 5,0 Millionen US-Dollar einbrachte. Insgesamt wurden 20 Millionen Aktien zu einem Preis von je 0,25 US-Dollar ausgegeben, kombiniert mit sofort ausübbaren Optionsscheinen. Dieser Schritt dient primär der Sicherung des Betriebskapitals und der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Die Kapitalspritze war dringend erforderlich. Jüngste Finanzdaten wiesen für das Ende 2025 abgelaufene Quartal einen bereinigten Nettoverlust von 13,5 Millionen US-Dollar aus. Bereits Anfang März hatte sich das Unternehmen über eine Kreditfinanzierung mit Atlas Sciences zusätzliche 18,4 Millionen US-Dollar gesichert, um die Liquidität in einer kritischen Phase zu stabilisieren.

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Absatz in Europa verdoppelt

Während die regulatorischen Diskussionen in den USA anhalten, hat sich Europa zum zentralen Wachstumspfeiler entwickelt. Im ersten Fiskalquartal 2026 konnte Outlook Therapeutics die Verkaufszahlen in Europa im Vergleich zum vorangegangenen Dreimonatszeitraum mehr als verdoppeln. Nach dem Marktstart in Deutschland und Großbritannien im Sommer 2025 folgte im Januar der Markteintritt in Österreich.

Um die Expansion weiter zu forcieren, schloss das Unternehmen im Februar eine exklusive Vertriebsvereinbarung für die Schweiz ab. Zudem wurde mit Laura Cantrell eine neue Vizepräsidentin für Unternehmensstrategie ernannt, die die internationale Kommerzialisierung koordinieren soll.

Fahrplan für die kommenden Jahre

Die Roadmap für die weitere Expansion steht bereits fest. Noch im Jahr 2026 plant das Management die Markteintritte in Irland und den Niederlanden. Für das Jahr 2027 ist der Rollout in den großen Märkten Frankreich, Italien und Spanien vorgesehen. Für die Logistik setzt das Unternehmen dabei auf eine Partnerschaft mit dem Dienstleister Cencora.

Analysten bewerten die aktuelle Lage dennoch vorsichtig. Die Investmentbank H.C. Wainwright passte ihr Kursziel am 24. März auf 0,50 US-Dollar an, behielt aber das Rating „Neutral“ bei. Diese Zurückhaltung begründet sich vor allem durch die unsichere Lage in den USA. Nach einer Ablehnung durch die FDA Ende 2025 gab es zwar Anfang März ein klärendes Gespräch mit der Behörde, ein konkreter Zeitplan für eine Neuzulassung steht jedoch noch aus. Die nächsten operativen Meilensteine für Anleger sind die angekündigten Markteintritte in Nordeuropa Ende 2026.

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(27.03.2026)

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