Intel Aktie: Flaggschiff gestrichen ( Finanztrends)

28.03.2026, 2748 Zeichen

Intel hat eine turbulente Handelswoche mit weiteren Verlusten beendet. Während das Unternehmen seinen kommerziellen Produktkatalog deutlich ausbaut, sorgt die Streichung des geplanten Flaggschiff-Prozessors für Verstimmung bei Anlegern.

Arrow Lake Refresh ohne Spitzenmodell

Der Core Ultra 9 290K Plus wird nicht erscheinen. Intel hat den Prozessor offiziell aus der Roadmap des „Arrow Lake Refresh"-Lineups gestrichen — das Modell war ursprünglich als Aushängeschild der Serie geplant. Begründung: Die Spezifikationen seien zu nah an denen des Core Ultra 7, eine Dopplung damit kaum zu rechtfertigen.

Stattdessen will Intel Volumen über die günstigeren Ultra-5- und Ultra-7-Segmente generieren. Für Aktionäre fehlt damit ein klares Premiumprodukt, das die Marke nach oben verankert. Die Aktie rutschte am Freitag auf zeitweise 42,86 Dollar — und liegt damit bereits rund 5 Prozent unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Intel ?

18A-Plattform für den Unternehmensmarkt

Auf der anderen Seite steht ein substanzieller Schritt im kommerziellen Geschäft. Intel hat den Core Ultra Series 3 mit vPro vorgestellt — die erste Business-Plattform auf Basis des 18A-Fertigungsprozesses. Mehr als 125 Gerätevarianten für Unternehmens- und Behördenkunden sollen auf dieser Architektur aufbauen.

Zum Launch gehören auch neue Grafiklösungen: Die Arc Pro B-series GPUs, konkret die Modelle B70 und B65, ergänzen das Portfolio. Das B70-Flaggschiff soll am 24. April 2026 für 949,99 Dollar in den Handel kommen.

Analystenstimmung bleibt gedämpft

Das Marktumfeld belastet zusätzlich. Steigende Ölpreise lösten algorithmische Verkäufe im Halbleitersektor aus, AMD gewinnt im Rechenzentrumsgeschäft an Boden, und ARM-basierte Alternativen bauen Druck auf. Analysten stufen Intel derzeit mehrheitlich auf „Reduce" — mit Verweis auf eine negative Nettomarge von 0,51 Prozent im letzten Quartal und eine Gewinn-je-Aktie-Prognose nahe null für Q1 2026.

Technisch hält die Aktie vorerst die Unterstützungszone um 42,80 Dollar. Gibt diese Marke nach, rückt das nächste Auffangniveau bei rund 40,50 Dollar in den Blick. Für das Gesamtjahr bleibt die Hochskalierung der 18A-Fertigung der entscheidende Faktor — Intel muss die Verluste in seiner Foundry-Sparte spürbar reduzieren, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Anzeige

Intel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Intel-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Intel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Intel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Intel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(28.03.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)