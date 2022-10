» Börsepeople im Podcast S2/18: Diana Kaufhold

12.10.2022, 1849 Zeichen

Diana Kaufhold ist seit 2012 Geschäftsführerin von firesys, einem Spezialisten für Finanzpublikationen und Unternehmensberichte aus Deutschland, der auch in Österreich stark aktiv ist und auch ein langjähriger grosser Partner der CIRA-Jahreskonferenzen ist. Im Talk geht es auch um die Nullerjahre, als Diana noch bei Thomas Birtel für die Strabag Deutschland arbeitete und firesys in Österreich mit u.a. Wienerberger, Mayr-Melnhof, Telekom Austria oder RBI durchstartete. Ihr Wechsel zu firesys war dann im Zuge eines Change Prozesses nur kurz interimsmässig gedacht, denn Diana konnte überzeugen. Nicht unerwähnt lässt sie auch die privaten Facetten, denn ihr Kollege in der Geschäftsführung von firesys ist zugleich ihr Ehemann. Freilich machen wir auch einen Ausflug in Reporting-Fachbegriffe. Und: Der Podcast hat diesmal einen Kaltstart, weil Diana auf meinen Jingle mit einem ansteckenden Lachanfall reagierte, was einfach aufgenommen werden musste. Also ja: Wir hatt en Spass bei der Aufnahme.

https://firesys.de

