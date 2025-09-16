SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.09.2025, 3290 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.61% vs. last #gabb, +26.02% ytd, +110.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.000 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 312 liegt (von mehr als 30.000).

Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,45 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 45.974,92 +29,45% / +10.459,16
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,5000 EUR 1.075,00 +9,14 % / +90,00
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,3000 EUR 1.168,50 +17,14 % / +171,00
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
AT&S AT0000969985 82Stk. 20,6500 EUR 1.693,30 +70,52 % / +700,28
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,2100 EUR 890,91 -10,79 % / -107,73
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 5,5500 EUR 1.365,30 +37,04 % / +369,00
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 112,2000 EUR 1.346,40 +38,26 % / +372,60
Bechtle DE0005158703 32Stk. 37,3800 EUR 1.196,16 +20,19 % / +200,96
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 18,8650 EUR 1.263,96 +26,44 % / +264,32
DO&CO AT0000818802 5Stk. 219,2500 EUR 1.096,25 +21,81 % / +196,25
Erste Group AT0000652011 16Stk. 81,7250 EUR 1.307,60 +36,98 % / +353,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 23,0250 EUR 1.036,13 +4,66 % / +46,13
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,6700 EUR 1.614,89 +61,98 % / +617,90
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 51,6000 EUR 928,80 -3,01 % / -28,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 61,6000 EUR 2.156,00 +121,58 % / +1.183,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 7,6100 EUR 1.301,31 +30,31 % / +302,67
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 24,9700 EUR 1.273,47 +28,05 % / +278,97
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,1000 EUR 1.326,60 +34,00 % / +336,60
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,2000 EUR 992,80 +1,39 % / +13,60
Palfinger AT0000758305 50Stk. 36,2000 EUR 1.810,00 +83,94 % / +826,00
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,0200 EUR 801,00 -18,68 % / -184,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2450 EUR 1.622,50 +62,25 % / +622,50
Porr AT0000609607 56Stk. 28,3500 EUR 1.587,60 +59,81 % / +594,16
RBI AT0000606306 50Stk. 29,0200 EUR 1.451,00 +46,94 % / +463,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,5000 EUR 1.050,00 +5,57 % / +55,44
Strabag AT000000STR1 25Stk. 78,5500 EUR 1.963,75 +98,86 % / +976,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,6450 EUR 1.205,63 +21,17 % / +210,63
UBM AT0000815402 62Stk. 21,6500 EUR 1.342,30 +34,47 % / +344,10
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,3100 EUR 1.563,37 +57,22 % / +568,96
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 60,7750 EUR 850,85 -13,18 % / -129,15
VIG AT0000908504 32Stk. 44,5000 EUR 1.424,00 +46,62 % / +452,80
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5400 EUR 943,92 -5,59 % / -55,94
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 28,6700 EUR 1.060,79 +7,06 % / +69,93

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)


(16.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessieg 2025 und eine offene AT&S-Frage wurde heute beantwortet




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Agrana, Amag, Pierer Mobility, Porr, Bawag, Rosgix, AT&S, CPI Europe AG, Telekom Austria, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Wienerberger, Deutsche Bank, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Allianz, Deutsche Boerse, Merck KGaA, Airbus Group, Brenntag.

Random Partner

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.9.: Extremes zu Semperit, Do&Co (Börse Geschichte) (B...

» Nachlese: Retailanleihen und AT&S-Day (audio cd.at)

» News zu Pierer Mobility, Research zu Uniqa, VIG, AT&S, Telekom Austria, ...

» Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessie...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, FACC und Austriacard gesucht

» ATX-Trends: AT&S, VIG, Uniqa, Strabag ...

» Wiener Börse Party #990: ATX leicht im Minus, aber aufgerüstete AT&S mit...

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 15.9.: Bitte wieder so wie 2011 (Börse Geschichte) (Börs...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Verbio, Klondike Gold, Suess Microtec, Dialight, Francotyp-Postalia und Vectron für Gesprächsstoff sorgten
Petra Preining wird CFO bei Pierer Mobility
Neue Kursziele für VIG und Uniqa
Suess Microtec, SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Frisches Research zu AT&S, Telekom Austria und EuroTeleSites
Börse Extrem - höchster Trade Europas




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.48%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.93%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: RBI(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.2%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Semperit 0.4%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Frequentis(1), Strabag(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: FACC 0.78%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.96%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(1), Andritz(1)
    Star der Stunde: CPI Europe AG 1.43%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.57%
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Jürgen Melzer über eine sehr erfreuliche Woche für Österreichs neue Generation, 4x Karrierehoch

    Ende Woche 36/2025. Ich habe Jürgen Melzer im Podcast zu Gast, der ÖTV Sportdirektor ist natürlich happy über eine sehr erfolgreiche Turnierwoche für Österreichs neue Generation, so haben Sinja Kra...

    Books josefchladek.com

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Ken Domon
    Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
    1958
    Kenko-Sha

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records



    Autor: Christian Drastil

    16.09.2025, 3290 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.61% vs. last #gabb, +26.02% ytd, +110.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.000 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 312 liegt (von mehr als 30.000).

    Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,45 Prozent.

    BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
    Summe 45.974,92 +29,45% / +10.459,16
    Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,5000 EUR 1.075,00 +9,14 % / +90,00
    Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,3000 EUR 1.168,50 +17,14 % / +171,00
    Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
    AT&S AT0000969985 82Stk. 20,6500 EUR 1.693,30 +70,52 % / +700,28
    Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,2100 EUR 890,91 -10,79 % / -107,73
    Baader Bank DE0005088108 246Stk. 5,5500 EUR 1.365,30 +37,04 % / +369,00
    Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 112,2000 EUR 1.346,40 +38,26 % / +372,60
    Bechtle DE0005158703 32Stk. 37,3800 EUR 1.196,16 +20,19 % / +200,96
    CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 18,8650 EUR 1.263,96 +26,44 % / +264,32
    DO&CO AT0000818802 5Stk. 219,2500 EUR 1.096,25 +21,81 % / +196,25
    Erste Group AT0000652011 16Stk. 81,7250 EUR 1.307,60 +36,98 % / +353,04
    EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
    EVN AT0000741053 45Stk. 23,0250 EUR 1.036,13 +4,66 % / +46,13
    FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,6700 EUR 1.614,89 +61,98 % / +617,90
    Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 51,6000 EUR 928,80 -3,01 % / -28,80
    Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 61,6000 EUR 2.156,00 +121,58 % / +1.183,00
    Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 7,6100 EUR 1.301,31 +30,31 % / +302,67
    Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 24,9700 EUR 1.273,47 +28,05 % / +278,97
    Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,1000 EUR 1.326,60 +34,00 % / +336,60
    Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,2000 EUR 992,80 +1,39 % / +13,60
    Palfinger AT0000758305 50Stk. 36,2000 EUR 1.810,00 +83,94 % / +826,00
    Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,0200 EUR 801,00 -18,68 % / -184,00
    Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2450 EUR 1.622,50 +62,25 % / +622,50
    Porr AT0000609607 56Stk. 28,3500 EUR 1.587,60 +59,81 % / +594,16
    RBI AT0000606306 50Stk. 29,0200 EUR 1.451,00 +46,94 % / +463,50
    RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
    Semperit AT0000785555 84Stk. 12,5000 EUR 1.050,00 +5,57 % / +55,44
    Strabag AT000000STR1 25Stk. 78,5500 EUR 1.963,75 +98,86 % / +976,25
    Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,6450 EUR 1.205,63 +21,17 % / +210,63
    UBM AT0000815402 62Stk. 21,6500 EUR 1.342,30 +34,47 % / +344,10
    Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,3100 EUR 1.563,37 +57,22 % / +568,96
    VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
    Verbund AT0000746409 14Stk. 60,7750 EUR 850,85 -13,18 % / -129,15
    VIG AT0000908504 32Stk. 44,5000 EUR 1.424,00 +46,62 % / +452,80
    Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5400 EUR 943,92 -5,59 % / -55,94
    Wienerberger AT0000831706 37Stk. 28,6700 EUR 1.060,79 +7,06 % / +69,93

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)


    (16.09.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessieg 2025 und eine offene AT&S-Frage wurde heute beantwortet




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Agrana, Amag, Pierer Mobility, Porr, Bawag, Rosgix, AT&S, CPI Europe AG, Telekom Austria, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Wienerberger, Deutsche Bank, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Allianz, Deutsche Boerse, Merck KGaA, Airbus Group, Brenntag.

    Random Partner

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.9.: Extremes zu Semperit, Do&Co (Börse Geschichte) (B...

    » Nachlese: Retailanleihen und AT&S-Day (audio cd.at)

    » News zu Pierer Mobility, Research zu Uniqa, VIG, AT&S, Telekom Austria, ...

    » Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessie...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, FACC und Austriacard gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, VIG, Uniqa, Strabag ...

    » Wiener Börse Party #990: ATX leicht im Minus, aber aufgerüstete AT&S mit...

    » Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 15.9.: Bitte wieder so wie 2011 (Börse Geschichte) (Börs...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Verbio, Klondike Gold, Suess Microtec, Dialight, Francotyp-Postalia und Vectron für Gesprächsstoff sorgten
    Petra Preining wird CFO bei Pierer Mobility
    Neue Kursziele für VIG und Uniqa
    Suess Microtec, SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Frisches Research zu AT&S, Telekom Austria und EuroTeleSites
    Börse Extrem - höchster Trade Europas




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.48%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.93%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: RBI(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.2%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.78%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Semperit 0.4%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Frequentis(1), Strabag(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: FACC 0.78%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.96%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(1), Andritz(1)
      Star der Stunde: CPI Europe AG 1.43%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.57%
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Jürgen Melzer über eine sehr erfreuliche Woche für Österreichs neue Generation, 4x Karrierehoch

      Ende Woche 36/2025. Ich habe Jürgen Melzer im Podcast zu Gast, der ÖTV Sportdirektor ist natürlich happy über eine sehr erfolgreiche Turnierwoche für Österreichs neue Generation, so haben Sinja Kra...

      Books josefchladek.com

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Luca Bani & Gael del Río
      Oddments
      2024
      Ediciones Posibles

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank