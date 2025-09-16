» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

16.09.2025, 3290 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.61% vs. last #gabb, +26.02% ytd, +110.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.000 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 312 liegt (von mehr als 30.000).

Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,45 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)

(16.09.2025)

Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessieg 2025 und eine offene AT&S-Frage wurde heute beantwortet

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Agrana, Amag, Pierer Mobility, Porr, Bawag, Rosgix, AT&S, CPI Europe AG, Telekom Austria, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Wienerberger, Deutsche Bank, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Allianz, Deutsche Boerse, Merck KGaA, Airbus Group, Brenntag.

