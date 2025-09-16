Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
Christian Drastil
16.09.2025, 3290 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.61% vs. last #gabb, +26.02% ytd, +110.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.000 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 312 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,45 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.974,92 €
|+29,45% / +10.459,16 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,5000 EUR
|1.075,00 €
|+9,14 % / +90,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,3000 EUR
|1.168,50 €
|+17,14 % / +171,00 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|20,6500 EUR
|1.693,30 €
|+70,52 % / +700,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,2100 EUR
|890,91 €
|-10,79 % / -107,73 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|5,5500 EUR
|1.365,30 €
|+37,04 % / +369,00 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|112,2000 EUR
|1.346,40 €
|+38,26 % / +372,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|37,3800 EUR
|1.196,16 €
|+20,19 % / +200,96 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|18,8650 EUR
|1.263,96 €
|+26,44 % / +264,32 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|219,2500 EUR
|1.096,25 €
|+21,81 % / +196,25 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|81,7250 EUR
|1.307,60 €
|+36,98 % / +353,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|23,0250 EUR
|1.036,13 €
|+4,66 % / +46,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,6700 EUR
|1.614,89 €
|+61,98 % / +617,90 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|51,6000 EUR
|928,80 €
|-3,01 % / -28,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|61,6000 EUR
|2.156,00 €
|+121,58 % / +1.183,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,6100 EUR
|1.301,31 €
|+30,31 % / +302,67 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|24,9700 EUR
|1.273,47 €
|+28,05 % / +278,97 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,1000 EUR
|1.326,60 €
|+34,00 % / +336,60 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,2000 EUR
|992,80 €
|+1,39 % / +13,60 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|36,2000 EUR
|1.810,00 €
|+83,94 % / +826,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,0200 EUR
|801,00 €
|-18,68 % / -184,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2450 EUR
|1.622,50 €
|+62,25 % / +622,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|28,3500 EUR
|1.587,60 €
|+59,81 % / +594,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|29,0200 EUR
|1.451,00 €
|+46,94 % / +463,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,5000 EUR
|1.050,00 €
|+5,57 % / +55,44 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,5500 EUR
|1.963,75 €
|+98,86 % / +976,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,6450 EUR
|1.205,63 €
|+21,17 % / +210,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,6500 EUR
|1.342,30 €
|+34,47 % / +344,10 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,3100 EUR
|1.563,37 €
|+57,22 % / +568,96 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|60,7750 EUR
|850,85 €
|-13,18 % / -129,15 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,5000 EUR
|1.424,00 €
|+46,62 % / +452,80 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5400 EUR
|943,92 €
|-5,59 % / -55,94 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|28,6700 EUR
|1.060,79 €
|+7,06 % / +69,93 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)
Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessieg 2025 und eine offene AT&S-Frage wurde heute beantwortet
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)
Wiener Börse Party #991: ATX im Minus, AT&S auf dem Weg zum 40. Tagessieg 2025 und eine offene AT&S-Frage wurde heute beantwortet
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Agrana, Amag, Pierer Mobility, Porr, Bawag, Rosgix, AT&S, CPI Europe AG, Telekom Austria, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Wienerberger, Deutsche Bank, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Allianz, Deutsche Boerse, Merck KGaA, Airbus Group, Brenntag.
