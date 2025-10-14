» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

14.10.2025, 3404 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.47% vs. last #gabb, +28.12% ytd, +113.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000). Von Freitag bis Sonntag gab es wieder mal Trump/China-Aufregung.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 32,21 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)

(14.10.2025)

Aktien auf dem Radar:Frequentis, voestalpine, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, EVN, Rosgix, CA Immo, FACC, Porr, RBI, Rosenbauer, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, VIG, Agrana, Commerzbank, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Volkswagen Vz., Brenntag, Münchener Rück, Beiersdorf, Rheinmetall, Hannover Rück.

