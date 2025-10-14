Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.10.2025, 3404 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.47% vs. last #gabb, +28.12% ytd, +113.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000). Von Freitag bis Sonntag gab es wieder mal Trump/China-Aufregung.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 32,21 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.955,26 €
|+32,21% / +11.439,50 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,7500 EUR
|1.037,50 €
|+5,33 % / +52,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,2500 EUR
|1.163,75 €
|+16,67 % / +166,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|26,5000 EUR
|2.173,00 €
|+118,83 % / +1.179,98 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0700 EUR
|866,97 €
|-13,18 % / -131,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,1000 EUR
|1.500,60 €
|+50,62 % / +504,30 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,5000 EUR
|1.338,00 €
|+37,40 % / +364,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|34,9000 EUR
|1.116,80 €
|+12,22 % / +121,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,9000 EUR
|1.199,30 €
|+19,97 % / +199,66 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|220,2500 EUR
|1.101,25 €
|+22,36 % / +201,25 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|84,9500 EUR
|1.359,20 €
|+42,39 % / +404,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|24,0250 EUR
|1.081,13 €
|+9,20 % / +91,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,0500 EUR
|1.511,35 €
|+51,59 % / +514,36 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,6000 EUR
|946,80 €
|-1,13 % / -10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|76,2000 EUR
|2.667,00 €
|+174,10 % / +1.694,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,3700 EUR
|1.260,27 €
|+26,20 % / +261,63 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|25,0600 EUR
|1.278,06 €
|+28,51 % / +283,56 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,6750 EUR
|1.008,95 €
|+3,04 % / +29,75 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,4250 EUR
|1.671,25 €
|+69,84 % / +687,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,6600 EUR
|683,00 €
|-30,66 % / -302,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1400 EUR
|1.570,00 €
|+57,00 % / +570,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,5250 EUR
|1.709,40 €
|+72,07 % / +715,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|29,9300 EUR
|1.496,50 €
|+51,54 % / +509,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4000 EUR
|1.360,00 €
|+36,00 % / +360,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9600 EUR
|1.088,64 €
|+9,46 % / +94,08 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|82,9500 EUR
|2.073,75 €
|+110,00 % / +1.086,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0350 EUR
|1.129,38 €
|+13,51 % / +134,38 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,2500 EUR
|1.379,50 €
|+38,20 % / +381,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,1000 EUR
|1.663,70 €
|+67,31 % / +669,29 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,7000 EUR
|891,80 €
|-9,00 % / -88,20 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,3500 EUR
|1.547,20 €
|+59,31 % / +576,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5200 EUR
|908,96 €
|-9,09 % / -90,90 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,3100 EUR
|973,47 €
|-1,76 % / -17,39 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: CIRA Jahreskonferenz 2025 bringt die IR wieder zum Laufen und in The New Online World
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, voestalpine, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, EVN, Rosgix, CA Immo, FACC, Porr, RBI, Rosenbauer, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, VIG, Agrana, Commerzbank, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Volkswagen Vz., Brenntag, Münchener Rück, Beiersdorf, Rheinmetall, Hannover Rück.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.10: Der beste Tag für viele (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Ausblick CIRA, Product Excellence Zertifikate, red stars Börse...
» PIR-News: Mehr Passagiere am Flughafen Wien, UBS bearish auf Wienerberge...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: EuroTeleSites, Polytec und Verbund gesucht
» LinkedIn-NL: CIRA läuft wieder und Spoiler für Product Excellence Awards...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Taco, Ronny Stöferle, red-...
» ATX-Trends: UBM, VIG, Strabag, Porr, RBI ...
» Österreich-Depots: Fast unverändert nach kurzer Trump/China-Aufregung (D...
» Börsegeschichte 13.11.: Andritz, AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 14.10: Der beste Tag für viele (B...
- Nachlese: Ausblick CIRA, Product Excellence Zerti...
- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, UBM (#gabb ...
- PIR-News: Mehr Passagiere am Flughafen Wien, UBS ...
- Insolvente Kostad hat letzten Handelstag
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #999: ATX schwächer, Frequentis wieder vorne, Polytec am 2. Öst. Aktientag, Raiffeisen Research schaut auf Jahreshoch
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
14.10.2025, 3404 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.47% vs. last #gabb, +28.12% ytd, +113.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000). Von Freitag bis Sonntag gab es wieder mal Trump/China-Aufregung.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 32,21 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.955,26 €
|+32,21% / +11.439,50 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,7500 EUR
|1.037,50 €
|+5,33 % / +52,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,2500 EUR
|1.163,75 €
|+16,67 % / +166,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|26,5000 EUR
|2.173,00 €
|+118,83 % / +1.179,98 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0700 EUR
|866,97 €
|-13,18 % / -131,67 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,1000 EUR
|1.500,60 €
|+50,62 % / +504,30 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,5000 EUR
|1.338,00 €
|+37,40 % / +364,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|34,9000 EUR
|1.116,80 €
|+12,22 % / +121,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,9000 EUR
|1.199,30 €
|+19,97 % / +199,66 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|220,2500 EUR
|1.101,25 €
|+22,36 % / +201,25 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|84,9500 EUR
|1.359,20 €
|+42,39 % / +404,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|24,0250 EUR
|1.081,13 €
|+9,20 % / +91,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,0500 EUR
|1.511,35 €
|+51,59 % / +514,36 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,6000 EUR
|946,80 €
|-1,13 % / -10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|76,2000 EUR
|2.667,00 €
|+174,10 % / +1.694,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,3700 EUR
|1.260,27 €
|+26,20 % / +261,63 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|25,0600 EUR
|1.278,06 €
|+28,51 % / +283,56 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,6750 EUR
|1.008,95 €
|+3,04 % / +29,75 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,4250 EUR
|1.671,25 €
|+69,84 % / +687,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,6600 EUR
|683,00 €
|-30,66 % / -302,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1400 EUR
|1.570,00 €
|+57,00 % / +570,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,5250 EUR
|1.709,40 €
|+72,07 % / +715,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|29,9300 EUR
|1.496,50 €
|+51,54 % / +509,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4000 EUR
|1.360,00 €
|+36,00 % / +360,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9600 EUR
|1.088,64 €
|+9,46 % / +94,08 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|82,9500 EUR
|2.073,75 €
|+110,00 % / +1.086,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,0350 EUR
|1.129,38 €
|+13,51 % / +134,38 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,2500 EUR
|1.379,50 €
|+38,20 % / +381,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,1000 EUR
|1.663,70 €
|+67,31 % / +669,29 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,7000 EUR
|891,80 €
|-9,00 % / -88,20 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,3500 EUR
|1.547,20 €
|+59,31 % / +576,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5200 EUR
|908,96 €
|-9,09 % / -90,90 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,3100 EUR
|973,47 €
|-1,76 % / -17,39 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: CIRA Jahreskonferenz 2025 bringt die IR wieder zum Laufen und in The New Online World
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, voestalpine, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, EVN, Rosgix, CA Immo, FACC, Porr, RBI, Rosenbauer, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, VIG, Agrana, Commerzbank, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Volkswagen Vz., Brenntag, Münchener Rück, Beiersdorf, Rheinmetall, Hannover Rück.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.10: Der beste Tag für viele (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Ausblick CIRA, Product Excellence Zertifikate, red stars Börse...
» PIR-News: Mehr Passagiere am Flughafen Wien, UBS bearish auf Wienerberge...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: EuroTeleSites, Polytec und Verbund gesucht
» LinkedIn-NL: CIRA läuft wieder und Spoiler für Product Excellence Awards...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Taco, Ronny Stöferle, red-...
» ATX-Trends: UBM, VIG, Strabag, Porr, RBI ...
» Österreich-Depots: Fast unverändert nach kurzer Trump/China-Aufregung (D...
» Börsegeschichte 13.11.: Andritz, AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 14.10: Der beste Tag für viele (B...
- Nachlese: Ausblick CIRA, Product Excellence Zerti...
- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, UBM (#gabb ...
- PIR-News: Mehr Passagiere am Flughafen Wien, UBS ...
- Insolvente Kostad hat letzten Handelstag
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #999: ATX schwächer, Frequentis wieder vorne, Polytec am 2. Öst. Aktientag, Raiffeisen Research schaut auf Jahreshoch
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Lucas Olivet
Medicine Tree
2024
Skinnerboox