Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

14.10.2025, 3404 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.47% vs. last #gabb, +28.12% ytd, +113.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000). Von Freitag bis Sonntag gab es wieder mal Trump/China-Aufregung.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 32,21 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.955,26 +32,21% / +11.439,50
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 20,7500 EUR 1.037,50 +5,33 % / +52,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,2500 EUR 1.163,75 +16,67 % / +166,25
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 26,5000 EUR 2.173,00 +118,83 % / +1.179,98
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0700 EUR 866,97 -13,18 % / -131,67
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,1000 EUR 1.500,60 +50,62 % / +504,30
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 111,5000 EUR 1.338,00 +37,40 % / +364,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 34,9000 EUR 1.116,80 +12,22 % / +121,60
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 17,9000 EUR 1.199,30 +19,97 % / +199,66
DO&CO AT0000818802 5Stk. 220,2500 EUR 1.101,25 +22,36 % / +201,25
Erste Group AT0000652011 16Stk. 84,9500 EUR 1.359,20 +42,39 % / +404,64
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 24,0250 EUR 1.081,13 +9,20 % / +91,13
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,0500 EUR 1.511,35 +51,59 % / +514,36
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,6000 EUR 946,80 -1,13 % / -10,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 76,2000 EUR 2.667,00 +174,10 % / +1.694,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 7,3700 EUR 1.260,27 +26,20 % / +261,63
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 25,0600 EUR 1.278,06 +28,51 % / +283,56
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,0000 EUR 1.320,00 +33,33 % / +330,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,6750 EUR 1.008,95 +3,04 % / +29,75
Palfinger AT0000758305 50Stk. 33,4250 EUR 1.671,25 +69,84 % / +687,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 13,6600 EUR 683,00 -30,66 % / -302,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,1400 EUR 1.570,00 +57,00 % / +570,00
Porr AT0000609607 56Stk. 30,5250 EUR 1.709,40 +72,07 % / +715,96
RBI AT0000606306 50Stk. 29,9300 EUR 1.496,50 +51,54 % / +509,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4000 EUR 1.360,00 +36,00 % / +360,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9600 EUR 1.088,64 +9,46 % / +94,08
Strabag AT000000STR1 25Stk. 82,9500 EUR 2.073,75 +110,00 % / +1.086,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,0350 EUR 1.129,38 +13,51 % / +134,38
UBM AT0000815402 62Stk. 22,2500 EUR 1.379,50 +38,20 % / +381,30
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,1000 EUR 1.663,70 +67,31 % / +669,29
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,7000 EUR 891,80 -9,00 % / -88,20
VIG AT0000908504 32Stk. 48,3500 EUR 1.547,20 +59,31 % / +576,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5200 EUR 908,96 -9,09 % / -90,90
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,3100 EUR 973,47 -1,76 % / -17,39

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)


(14.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: CIRA Jahreskonferenz 2025 bringt die IR wieder zum Laufen und in The New Online World




 

Aktien auf dem Radar:Frequentis, voestalpine, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, EVN, Rosgix, CA Immo, FACC, Porr, RBI, Rosenbauer, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, VIG, Agrana, Commerzbank, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Volkswagen Vz., Brenntag, Münchener Rück, Beiersdorf, Rheinmetall, Hannover Rück.

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: CIRA Jahreskonferenz 2025 bringt die IR wieder zum Laufen und in The New Online World




     

