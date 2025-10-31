Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)
Christian Drastil
31.10.2025, 3458 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.897 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,88 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.484,51 €
|+30,88% / +10.968,75 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2500 EUR
|1.062,50 €
|+7,87 % / +77,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0500 EUR
|1.144,75 €
|+14,76 % / +147,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0500 EUR
|986,05 €
|+0,21 % / +2,05 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,7750 EUR
|2.605,55 €
|+162,39 % / +1.612,53 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,8950 EUR
|837,05 €
|-16,18 % / -161,60 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,0500 EUR
|1.332,60 €
|+36,85 % / +358,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|36,2400 EUR
|1.159,68 €
|+16,53 % / +164,48 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,9950 EUR
|1.138,67 €
|+13,91 % / +139,03 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|208,5000 EUR
|1.042,50 €
|+15,83 % / +142,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|88,0500 EUR
|1.408,80 €
|+47,59 % / +454,24 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|25,1750 EUR
|1.132,88 €
|+14,43 % / +142,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,7000 EUR
|1.452,90 €
|+45,73 % / +455,91 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,4000 EUR
|943,20 €
|-1,50 % / -14,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|72,3000 EUR
|2.530,50 €
|+160,07 % / +1.557,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,5100 EUR
|1.113,21 €
|+11,47 % / +114,57 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,7300 EUR
|1.159,23 €
|+16,56 % / +164,73 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|21,0000 EUR
|1.386,00 €
|+40,00 % / +396,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,0000 EUR
|1.020,00 €
|+4,17 % / +40,80 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,2750 EUR
|1.613,75 €
|+64,00 % / +629,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,4000 EUR
|670,00 €
|-31,98 % / -315,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0400 EUR
|1.520,00 €
|+52,00 % / +520,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|27,4750 EUR
|1.538,60 €
|+54,88 % / +545,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|31,5300 EUR
|1.576,50 €
|+59,65 % / +589,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,1100 EUR
|1.101,24 €
|+10,73 % / +106,68 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|68,2000 EUR
|1.705,00 €
|+72,66 % / +717,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,1750 EUR
|1.146,88 €
|+15,26 % / +151,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,7500 EUR
|1.472,50 €
|+47,52 % / +474,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,7600 EUR
|1.620,52 €
|+62,96 % / +626,11 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|67,4750 EUR
|944,65 €
|-3,61 % / -35,35 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,5750 EUR
|1.426,40 €
|+46,87 % / +455,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5060 EUR
|884,49 €
|-11,54 % / -115,37 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|25,9700 EUR
|960,89 €
|-3,02 % / -29,97 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)
