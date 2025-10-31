SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

31.10.2025, 3458 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.897 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,88 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.484,51 +30,88% / +10.968,75
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,2500 EUR 1.062,50 +7,87 % / +77,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,0500 EUR 1.144,75 +14,76 % / +147,25
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,0500 EUR 986,05 +0,21 % / +2,05
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,7750 EUR 2.605,55 +162,39 % / +1.612,53
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 4,8950 EUR 837,05 -16,18 % / -161,60
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 111,0500 EUR 1.332,60 +36,85 % / +358,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 36,2400 EUR 1.159,68 +16,53 % / +164,48
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,9950 EUR 1.138,67 +13,91 % / +139,03
DO&CO AT0000818802 5Stk. 208,5000 EUR 1.042,50 +15,83 % / +142,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 88,0500 EUR 1.408,80 +47,59 % / +454,24
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 25,1750 EUR 1.132,88 +14,43 % / +142,88
FACC AT00000FACC2 167Stk. 8,7000 EUR 1.452,90 +45,73 % / +455,91
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,4000 EUR 943,20 -1,50 % / -14,40
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 72,3000 EUR 2.530,50 +160,07 % / +1.557,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,5100 EUR 1.113,21 +11,47 % / +114,57
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,7300 EUR 1.159,23 +16,56 % / +164,73
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 21,0000 EUR 1.386,00 +40,00 % / +396,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,0000 EUR 1.020,00 +4,17 % / +40,80
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,2750 EUR 1.613,75 +64,00 % / +629,75
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 13,4000 EUR 670,00 -31,98 % / -315,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0400 EUR 1.520,00 +52,00 % / +520,00
Porr AT0000609607 56Stk. 27,4750 EUR 1.538,60 +54,88 % / +545,16
RBI AT0000606306 50Stk. 31,5300 EUR 1.576,50 +59,65 % / +589,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,1100 EUR 1.101,24 +10,73 % / +106,68
Strabag AT000000STR1 25Stk. 68,2000 EUR 1.705,00 +72,66 % / +717,50
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,1750 EUR 1.146,88 +15,26 % / +151,88
UBM AT0000815402 62Stk. 23,7500 EUR 1.472,50 +47,52 % / +474,30
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,7600 EUR 1.620,52 +62,96 % / +626,11
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 67,4750 EUR 944,65 -3,61 % / -35,35
VIG AT0000908504 32Stk. 44,5750 EUR 1.426,40 +46,87 % / +455,20
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5060 EUR 884,49 -11,54 % / -115,37
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 25,9700 EUR 960,89 -3,02 % / -29,97

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)


(31.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.897 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,88 Prozent.

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)


    (31.10.2025)

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt




     

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

