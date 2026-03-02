Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienstjubiläum zurück ... (Podcast)
02.03.2026, 1009 Zeichen
In einer Episode von Börsepeople im Podcast empfängt Christian Drastil den Pressesprecher der Österreichischen Post, Markus Leitgeb, zu einem Gespräch über Unternehmenskultur, Digitalisierung und die Transformation eines traditionsreichen Logistikunternehmens. Der Einstieg des gebürtigen Klagenfurters, der heute "6 Jahre bei der POST POSTete", hätte kaum turbulenter sein können: Anfang März 2020, nur zwei Wochen vor dem ersten Lockdown, begann Leitgeb seine neue Position. Was als klassisches Onboarding geplant war, wurde zum Crashkurs in Krisenkommunikation – und offenbart gleichzeitig die Resilienz eines Unternehmens, das sich als Teil der kritischen Infrastruktur Österreichs beweisen musste. Der Sprung ins kalte Wasser der Pandemie Die erste Medienanfrage, die Leitgeb bei der Post bearbeitete, kam vom Börsen-Kurier und betraf die Auswirkungen der Covid-Pandemie in China auf Lieferketten....
