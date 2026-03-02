DAX: Kriegsschock trifft Märkte ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
02.03.2026, 3374 Zeichen
Die Eskalation im Nahen Osten versetzt zum Wochenbeginn die Börsen in Alarmstimmung. Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen am Wochenende reagierten die iranischen Revolutionsgarden mit Vergeltungsschlägen auf US-Stützpunkte und israelische Ziele. Der DAX startete daraufhin mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche.
Gegen 9:30 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei rund 24.715 Punkten – ein Minus von 2,3 Prozent gegenüber dem Freitags-Schluss bei 25.284 Punkten. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten in unmittelbare Reichweite. Die vorbörslichen Indikationen hatten bereits auf eine Eröffnung unterhalb dieser Schwelle hingedeutet.
Straße von Hormus als Risikofaktor
Im Zentrum der Sorgen steht die Straße von Hormus. Die strategisch bedeutende Meerenge ist für den weltweiten Öltransport unverzichtbar. Sollte der Iran die Passage für längere Zeit blockieren, drohen erhebliche Verwerfungen. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent schoss bereits um 9,8 Prozent auf 80,00 Dollar je Barrel nach oben.
Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet bei einer dauerhaften Sperrung mit spürbaren Folgen: Ein anhaltender Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar pro Barrel könnte die Verbraucherpreise in der Eurozone um fast 0,5 Prozent erhöhen. Die verfügbaren Einkommen würden entsprechend schrumpfen – ein Bremsfaktor für das Wirtschaftswachstum.
Rotation in defensive Werte
Die Sektorenperformance zeigt das klassische Muster einer Flucht in sichere Häfen. Während der breite Markt nachgab, legten Rüstungsaktien kräftig zu: Rheinmetall und Hensoldt kletterten um bis zu 8 Prozent. Auch Versorger wie RWE hielten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt.
Auf der Verliererseite standen konjunktursensible Branchen. Bankentitel gerieten mit Abschlägen von 3 bis 4 Prozent besonders stark unter Druck – die Deutsche Bank führte die Verliererliste im DAX an. Auch Technologiewerte und zyklische Konsumtitel mussten Federn lassen. Zalando und Siemens zählten ebenfalls zu den größten Verlierern.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?
Keine Panik trotz Eskalation
Trotz der geopolitischen Zuspitzung bescheinigen Marktteilnehmer dem Handel eine gewisse Disziplin. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, betont: "Wir sehen einen geordneten Handel. Es geht nach unten, aber von Panik kann keine Rede sein." Die Märkte scheinen in ihrem Basisszenario von einem zeitlich begrenzten Konflikt auszugehen.
Auch die Tatsache, dass der Ölpreis trotz der Eskalation deutlich unter der Marke von 100 Dollar blieb, spricht für eine gewisse Zurückhaltung. Volle Öllager und eine mögliche Fördermengenerhöhung der OPEC+ helfen dabei, die Angst vor einer Ölverknappung zu dämpfen.
Der Euro gab derweil nach und notierte am Montagmorgen bei 1,1704 Dollar – ein Rückgang von 0,8 Prozent. Der Dollar profitiert traditionell von seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten.
DAX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:
Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Frequentis und Flugh...
» First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)
» BaFin und ESMA verschärfen Prüfungen für Finanzberichte 2025 ( Finanztre...
» DAX: Kriegsschock trifft Märkte ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» KI-Phishing: Neue Angriffswelle trifft deutsche Unternehmen ( Finanztrends)
» Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- SAP, Aurubis, Gerresheimer am meisten gehandelt
- Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbun...
- Alois Wögerbauer: "Kapitalmärkte sind stabiler al...
- First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Fina...
- Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Si...
- ATX TR-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Contine...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
02.03.2026, 3374 Zeichen
Die Eskalation im Nahen Osten versetzt zum Wochenbeginn die Börsen in Alarmstimmung. Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen am Wochenende reagierten die iranischen Revolutionsgarden mit Vergeltungsschlägen auf US-Stützpunkte und israelische Ziele. Der DAX startete daraufhin mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche.
Gegen 9:30 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei rund 24.715 Punkten – ein Minus von 2,3 Prozent gegenüber dem Freitags-Schluss bei 25.284 Punkten. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten in unmittelbare Reichweite. Die vorbörslichen Indikationen hatten bereits auf eine Eröffnung unterhalb dieser Schwelle hingedeutet.
Straße von Hormus als Risikofaktor
Im Zentrum der Sorgen steht die Straße von Hormus. Die strategisch bedeutende Meerenge ist für den weltweiten Öltransport unverzichtbar. Sollte der Iran die Passage für längere Zeit blockieren, drohen erhebliche Verwerfungen. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent schoss bereits um 9,8 Prozent auf 80,00 Dollar je Barrel nach oben.
Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet bei einer dauerhaften Sperrung mit spürbaren Folgen: Ein anhaltender Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar pro Barrel könnte die Verbraucherpreise in der Eurozone um fast 0,5 Prozent erhöhen. Die verfügbaren Einkommen würden entsprechend schrumpfen – ein Bremsfaktor für das Wirtschaftswachstum.
Rotation in defensive Werte
Die Sektorenperformance zeigt das klassische Muster einer Flucht in sichere Häfen. Während der breite Markt nachgab, legten Rüstungsaktien kräftig zu: Rheinmetall und Hensoldt kletterten um bis zu 8 Prozent. Auch Versorger wie RWE hielten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt.
Auf der Verliererseite standen konjunktursensible Branchen. Bankentitel gerieten mit Abschlägen von 3 bis 4 Prozent besonders stark unter Druck – die Deutsche Bank führte die Verliererliste im DAX an. Auch Technologiewerte und zyklische Konsumtitel mussten Federn lassen. Zalando und Siemens zählten ebenfalls zu den größten Verlierern.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?
Keine Panik trotz Eskalation
Trotz der geopolitischen Zuspitzung bescheinigen Marktteilnehmer dem Handel eine gewisse Disziplin. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, betont: "Wir sehen einen geordneten Handel. Es geht nach unten, aber von Panik kann keine Rede sein." Die Märkte scheinen in ihrem Basisszenario von einem zeitlich begrenzten Konflikt auszugehen.
Auch die Tatsache, dass der Ölpreis trotz der Eskalation deutlich unter der Marke von 100 Dollar blieb, spricht für eine gewisse Zurückhaltung. Volle Öllager und eine mögliche Fördermengenerhöhung der OPEC+ helfen dabei, die Angst vor einer Ölverknappung zu dämpfen.
Der Euro gab derweil nach und notierte am Montagmorgen bei 1,1704 Dollar – ein Rückgang von 0,8 Prozent. Der Dollar profitiert traditionell von seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten.
DAX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:
Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Frequentis und Flugh...
» First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)
» BaFin und ESMA verschärfen Prüfungen für Finanzberichte 2025 ( Finanztre...
» DAX: Kriegsschock trifft Märkte ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» KI-Phishing: Neue Angriffswelle trifft deutsche Unternehmen ( Finanztrends)
» Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- SAP, Aurubis, Gerresheimer am meisten gehandelt
- Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbun...
- Alois Wögerbauer: "Kapitalmärkte sind stabiler al...
- First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Fina...
- Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Si...
- ATX TR-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Contine...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie