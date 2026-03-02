SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DAX: Kriegsschock trifft Märkte ( Finanztrends)

02.03.2026, 3374 Zeichen

Die Eskalation im Nahen Osten versetzt zum Wochenbeginn die Börsen in Alarmstimmung. Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen am Wochenende reagierten die iranischen Revolutionsgarden mit Vergeltungsschlägen auf US-Stützpunkte und israelische Ziele. Der DAX startete daraufhin mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche.

Gegen 9:30 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei rund 24.715 Punkten – ein Minus von 2,3 Prozent gegenüber dem Freitags-Schluss bei 25.284 Punkten. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten in unmittelbare Reichweite. Die vorbörslichen Indikationen hatten bereits auf eine Eröffnung unterhalb dieser Schwelle hingedeutet.

Straße von Hormus als Risikofaktor

Im Zentrum der Sorgen steht die Straße von Hormus. Die strategisch bedeutende Meerenge ist für den weltweiten Öltransport unverzichtbar. Sollte der Iran die Passage für längere Zeit blockieren, drohen erhebliche Verwerfungen. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent schoss bereits um 9,8 Prozent auf 80,00 Dollar je Barrel nach oben.

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet bei einer dauerhaften Sperrung mit spürbaren Folgen: Ein anhaltender Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar pro Barrel könnte die Verbraucherpreise in der Eurozone um fast 0,5 Prozent erhöhen. Die verfügbaren Einkommen würden entsprechend schrumpfen – ein Bremsfaktor für das Wirtschaftswachstum.

Rotation in defensive Werte

Die Sektorenperformance zeigt das klassische Muster einer Flucht in sichere Häfen. Während der breite Markt nachgab, legten Rüstungsaktien kräftig zu: Rheinmetall und Hensoldt kletterten um bis zu 8 Prozent. Auch Versorger wie RWE hielten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Auf der Verliererseite standen konjunktursensible Branchen. Bankentitel gerieten mit Abschlägen von 3 bis 4 Prozent besonders stark unter Druck – die Deutsche Bank führte die Verliererliste im DAX an. Auch Technologiewerte und zyklische Konsumtitel mussten Federn lassen. Zalando und Siemens zählten ebenfalls zu den größten Verlierern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?

Keine Panik trotz Eskalation

Trotz der geopolitischen Zuspitzung bescheinigen Marktteilnehmer dem Handel eine gewisse Disziplin. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, betont: "Wir sehen einen geordneten Handel. Es geht nach unten, aber von Panik kann keine Rede sein." Die Märkte scheinen in ihrem Basisszenario von einem zeitlich begrenzten Konflikt auszugehen.

Auch die Tatsache, dass der Ölpreis trotz der Eskalation deutlich unter der Marke von 100 Dollar blieb, spricht für eine gewisse Zurückhaltung. Volle Öllager und eine mögliche Fördermengenerhöhung der OPEC+ helfen dabei, die Angst vor einer Ölverknappung zu dämpfen.

Der Euro gab derweil nach und notierte am Montagmorgen bei 1,1704 Dollar – ein Rückgang von 0,8 Prozent. Der Dollar profitiert traditionell von seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

Anzeige

DAX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Frequentis und Flugh...

» First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)

» BaFin und ESMA verschärfen Prüfungen für Finanzberichte 2025 ( Finanztre...

» DAX: Kriegsschock trifft Märkte ( Finanztrends)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

» KI-Phishing: Neue Angriffswelle trifft deutsche Unternehmen ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)

» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Erste Group 1.46%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(7), Frequentis(3), DO&CO(1), FACC(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 4.63%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), AT&S(2), EVN(2), DO&CO(1), Mayr-Melnhof(1), Uniqa(1), FACC(1), Verbund(1), Erste Group(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Star der Stunde: Verbund 3.36%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -12.43%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: OMV(2), Porr(2), Bawag(1), VIG(1), Strabag(1), AT&S(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 3374 Zeichen

    Die Eskalation im Nahen Osten versetzt zum Wochenbeginn die Börsen in Alarmstimmung. Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen am Wochenende reagierten die iranischen Revolutionsgarden mit Vergeltungsschlägen auf US-Stützpunkte und israelische Ziele. Der DAX startete daraufhin mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche.

    Gegen 9:30 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei rund 24.715 Punkten – ein Minus von 2,3 Prozent gegenüber dem Freitags-Schluss bei 25.284 Punkten. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten in unmittelbare Reichweite. Die vorbörslichen Indikationen hatten bereits auf eine Eröffnung unterhalb dieser Schwelle hingedeutet.

    Straße von Hormus als Risikofaktor

    Im Zentrum der Sorgen steht die Straße von Hormus. Die strategisch bedeutende Meerenge ist für den weltweiten Öltransport unverzichtbar. Sollte der Iran die Passage für längere Zeit blockieren, drohen erhebliche Verwerfungen. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent schoss bereits um 9,8 Prozent auf 80,00 Dollar je Barrel nach oben.

    Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet bei einer dauerhaften Sperrung mit spürbaren Folgen: Ein anhaltender Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar pro Barrel könnte die Verbraucherpreise in der Eurozone um fast 0,5 Prozent erhöhen. Die verfügbaren Einkommen würden entsprechend schrumpfen – ein Bremsfaktor für das Wirtschaftswachstum.

    Rotation in defensive Werte

    Die Sektorenperformance zeigt das klassische Muster einer Flucht in sichere Häfen. Während der breite Markt nachgab, legten Rüstungsaktien kräftig zu: Rheinmetall und Hensoldt kletterten um bis zu 8 Prozent. Auch Versorger wie RWE hielten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt.

    Auf der Verliererseite standen konjunktursensible Branchen. Bankentitel gerieten mit Abschlägen von 3 bis 4 Prozent besonders stark unter Druck – die Deutsche Bank führte die Verliererliste im DAX an. Auch Technologiewerte und zyklische Konsumtitel mussten Federn lassen. Zalando und Siemens zählten ebenfalls zu den größten Verlierern.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?

    Keine Panik trotz Eskalation

    Trotz der geopolitischen Zuspitzung bescheinigen Marktteilnehmer dem Handel eine gewisse Disziplin. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, betont: "Wir sehen einen geordneten Handel. Es geht nach unten, aber von Panik kann keine Rede sein." Die Märkte scheinen in ihrem Basisszenario von einem zeitlich begrenzten Konflikt auszugehen.

    Auch die Tatsache, dass der Ölpreis trotz der Eskalation deutlich unter der Marke von 100 Dollar blieb, spricht für eine gewisse Zurückhaltung. Volle Öllager und eine mögliche Fördermengenerhöhung der OPEC+ helfen dabei, die Angst vor einer Ölverknappung zu dämpfen.

    Der Euro gab derweil nach und notierte am Montagmorgen bei 1,1704 Dollar – ein Rückgang von 0,8 Prozent. Der Dollar profitiert traditionell von seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

    Anzeige

    DAX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Frequentis und Flugh...

    » First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)

    » BaFin und ESMA verschärfen Prüfungen für Finanzberichte 2025 ( Finanztre...

    » DAX: Kriegsschock trifft Märkte ( Finanztrends)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

    » KI-Phishing: Neue Angriffswelle trifft deutsche Unternehmen ( Finanztrends)

    » Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)

    » Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

    » ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

    » Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
    ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Erste Group 1.46%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(7), Frequentis(3), DO&CO(1), FACC(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 4.63%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -2%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), AT&S(2), EVN(2), DO&CO(1), Mayr-Melnhof(1), Uniqa(1), FACC(1), Verbund(1), Erste Group(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Star der Stunde: Verbund 3.36%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -12.43%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: OMV(2), Porr(2), Bawag(1), VIG(1), Strabag(1), AT&S(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de