Börsepeople im Podcast S21/23: Brigitte Just

10.11.2025, 1955 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/

Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen.



Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna

http://www.just-design.at

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

(10.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse wählt auch heuer Börsenunwort only, das Börsenwort werden dann wohl wir ausschreiben

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/6mO14K3PfF0ugLjmJVuJha Börsepeople S21/23: Brigitte Just - Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen.



Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna

http://www.just-design.at



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

>> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Festerer Wochenstart (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.11.: Ottakringer, Libro und die 10.000er (Börse Gesch...

» Nachlese: Brigitte Just, Babsi Haas und die Bell (audio cd.at)

» PIR-News: News zu BKS Bank, Kontron, Börsenunwort gesucht, Research zu A...

» Zum Tag: Gernot Heitzinger, Max Deml und Roland Meier als Verstärkung (C...

» Wiener Börse Party #1030: ATX mit Satz nach oben, Research-Vola bei AT&S...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, RBI und FACC gesucht

» LinkedIn-NL: Eine von mehr als 1000 Opening Bells am Beispiel Babsi Haas...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Brigitte Just, Rivian, Norwegens Staats...

» ATX-Trends: AT&S, Verbund, Andritz, Lenzing ...