Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S21/23: Brigitte Just

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

10.11.2025, 1955 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8063/

Brigitte Just ist Designerin und Stylistin, dies auch immer wieder für Vorstandsmitglieder börsenotierter Unternehmen. Wir sprechen im Podcast über ihr neues Buch "Luna Loi", da geht es um einen weit entfernten Himmelskörper mit Bewohnern, die den Menschen auf der Erde sehr ähnlich sind. Die Saluner wissen von der Existenz des Blauen Planeten. Sie beherbergen das magische Fernrohr Xynos, das sie tief in die Geheimnisse ihrer fernen Verwandten blicken lässt, incl. Doppelgänger. Wer mich kennt, der weiss, dass sowas in meinem Kopfkino eine super Leinwand hat. Im Talk zum Buch (und auch Hörbüch) geht es um Glück, Samt, eine Nähmaschine, Orange, sich dauerbefetzende Politiker, aber auch Fermats letzten Satz, Barbarella, Pygar, den Börseblick sowie Brigittes Partner Christian Kolonovits. Weiters um Dominik Am Zehnhoff-Söns, Clemens Nowak, Sepp Dockner und tolle Sprecher:innen. Ab Minute 15 ist der Talk mit der Original-Musik vom Hörbuch unterlegt. Und einen tollen Kuchen hab ich auch wieder bekommen.

Luna Loi bei Hoanzl (Buch/Hörbuch unter Bestseller angeführt): https://www.hoanzl.at/luna-loi-die-weise-frau-von-saluna
http://www.just-design.at

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(10.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse wählt auch heuer Börsenunwort only, das Börsenwort werden dann wohl wir ausschreiben




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita.

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 44, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

    Books josefchladek.com

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Christoph Schieder
    Berlin
    2025
    Self published

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli



    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Uniqa, Erste Group, Zumtobel, UBM, Palfinger, FACC, Polytec Group, RBI, Strabag, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Österreichische Post, RHI Magnesita.

    Frequentis
    Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

